Sud, nord, est, ouest: à quoi ressemblent les «extrémités» géographiques de la Russie?

Les points les plus à l’est et au nord de la Russie (et du continent eurasien) sont des caps éloignés de toute civilisation situés sur le pergélisol. Seuls les plus courageux pourront les atteindre!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le bout du monde ressemble exactement à ce que vous imaginiez ! La Russie occupe une grande partie de l’Eurasie et ses extrémités géographiques sont situées dans des endroits presque déserts. À l’est et au nord, en plus des points situés sur la terre ferme, se trouvent des îles qui coïncident avec les extrémités de l’Eurasie.

Point continental le plus à l’est: cap Dejnev (Tchoukotka)

Iouri Smitiouk/TASS Iouri Smitiouk/TASS

Une imposante falaise qui jaillit brusquement des eaux, telle une muraille barrant la route au vent ; devant elle, à perte de vue, les eaux déchaînées et glaciales du détroit de Béring. Par temps clair (ce qui n’est pas souvent le cas en Tchoukotka), l’Alaska est visible d’ici.

Le cap Dejnev porte le nom de l’explorateur cosaque Semion Dejnev, qui a découvert cet endroit au milieu du XVIIe siècle (ainsi que de nombreux territoires d’Extrême-Orient).

Aujourd’hui encore, se rendre au cap Dejnev est un périple qui exige une solide préparation physique et morale. Le lieu peuplé le plus proche est le village d’Ouelen, situé à environ 10-15 km à travers la toundra (sans route, bien sûr).

Cependant, plusieurs centaines de touristes se rendent ici chaque année, accompagnés de guides locaux expérimentés. Pour en savoir plus sur le cap Dejnev, suivez le lien.

Point insulaire le plus à l’est: île Ratmanov/Grande Diomède (Tchoukotka)

V.Gritsouk/Sputnik V.Gritsouk/Sputnik

Saviez-vous que 4 km seulement séparent la Russie et les USA ? Bien que les deux pays se situent sur des continents différents, ils partagent une frontière commune qui passe entre les îles Diomède, au centre du détroit de Béring.

Si la Tchoukotka continentale et l’Alaska sont à 35 km l’une de l’autre, seuls 3 750 mètres séparent ces îles. C’est là que passe la ligne internationale de changement de date.

L’île Ratmanov (ou Grande Diomède) est le point insulaire le plus oriental de la Russie. Une base des gardes-frontières russes s’y trouve. Comme le cap Dejnev, l’île Ratmanov appartient administrativement à l’okroug autonome de Tchoukotka.

>>> En images: Ouelen, ce village russe à seulement 100 kilomètres des États-Unis

Point continental le plus au nord: cap Tcheliouskine (territoire de Krasnoïarsk)

Legion Media Legion Media

Le cap, nommé d’après le navigateur du XVIIIe siècle Semion Tcheliouskine, est situé à l’extrême nord de la péninsule de Taïmyr (territoire de Krasnoïarsk). Tcheliouskine a atteint ce point avec ses hommes en 1742 et l’a d’abord appelé le cap Oriental Nord ; ce n’est qu’en 1878 que la Société géographique russe l’a renommé en l’honneur de l’explorateur, lorsque les cartes de la péninsule de Taïmyr ont été établies. Mais le cap n’a été reconnu comme le point le plus septentrional du continent qu’en 1919, quand il est devenu possible de le déterminer par des méthodes scientifiques.

Depuis 1932, une station polaire fonctionne au cap Tcheliouskine, jusqu’à huit personnes y passant l’hiver. Les employés observent les aurores boréales, les précipitations, le sol, etc. L’aérodrome le plus septentrional d’Eurasie se trouve également ici.

Point insulaire le plus au nord: cap Fligely

Vladimir Melnik (CC BY 4.0) Vladimir Melnik (CC BY 4.0)

En fait, l’extrémité septentrionale du pays se situe à 450 mètres au nord de ce cap, mais ce point n’a pas encore de nom. Il est situé sur l’île Prince Rudolf dans l’océan Arctique et fait partie de la Terre François-Joseph (appartenant administrativement à la région d’Arkhangelsk). L’hiver règne ici (presque) toute l’année, il n’y a pas de villages, mais en 2003, une croix en mélèze de 300 kilogrammes a été érigée.

Comme il n’est possible de s’y rendre qu’en brise-glace, les touristes sont extrêmement rares.

Point le plus au sud: mont Ragdan

Andrei Kupriyanov (CC BY 4.0) Andrei Kupriyanov (CC BY 4.0)

Le mont Ragdan est situé à la frontière entre le Daghestan et l’Azerbaïdjan, et le point le plus méridional de la Russie est situé à environ 2,2 km de son sommet. Il n’a pas de nom, mais on sait qu’il culmine a plus de 3 500 mètres (c’est un peu moins que le Ragdan). Vous ne rencontrerez personne ici, mais ces lieux sont prisés des léopards du Caucase (également appelés panthèse de Perse), des félins très rares.

L’ascension de ce sommet requiert une bonne préparation physique et prend plusieurs jours.

>>> Pourquoi la Volga est-elle considérée comme le fleuve principal de Russie?

Point le plus à l’ouest: la presqu’île de la Vistule

Mikhaïl Golenkov/Sputnik Mikhaïl Golenkov/Sputnik

La région de Kaliningrad est la région la plus occidentale de Russie et le point le plus à l’ouest du pays est situé au poste-frontière Normeln, à la frontière avec la Pologne. Située en plein milieu de la presqu’île de la Vistule, on y trouve, en plus de la zone frontalière, le village de Kossa, ainsi que des sites naturels et architecturaux. La zone est reliée au reste de la Russie par ferry.

Et voici où rechercher sur la carte de la Russie les municipalités les plus à l’est, au nord, à l’ouest et au sud.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.