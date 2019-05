Les aventures d’une famille russe dans la taïga

Elle avoue que parfois ce n’est pas si facile. Et « pas si facile » ne signifie pas qu’ils n’ont pas assez d’argent pour aller au restaurant ou acheter un nouveau gadget. Voyager avec deux enfants en bas âge dans la nature sauvage n’est pas une partie de plaisir. Elena dit : « Nous avons obtenu Internet par satellite et les panneaux solaires à la sueur de notre front et chaque membre de notre petite équipe a investi le meilleur de ses capacités. Je suis certaine que nous survirons dans toutes les conditions, nous nous adapterons partout et saurons nous serrer la ceinture si les temps sont durs. Ensuite nous serons heureux de savoir que nous avons tout réussi nous-mêmes. Nous serons plus forts, plus indépendants et nous irons encore plus loin ».

