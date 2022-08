Avec quelles cités étrangères les villes russes partagent-elles leur latitude?

Du point de vue géographique, la Russie s’étend entre les 41e et 81e parallèles de latitude nord. Or, savez-vous quelles grandes villes du monde se trouvent plus au sud ou plus au nord que, par exemple, Moscou?

Commençons par le sud pour finir au nord. Le point le plus méridional du pays se trouve dans la république du Daghestan, et partage la latitude – le 41e parallèle de latitude nord – de Rome, Chicago, Barcelone et Istanbul. La ville russe la plus au sud, Derbent, est implantée sur le 42e parallèle.

Par conséquent, la ville américaine de New York, située sur le 40e parallèle, est plus au sud que le pays des tsars tout entier. Il en est de même pour Madrid. À titre d’exemple encore, Pékin et Philadelphie sont sur le 39e parallèle, San-Francisco sur le 37e, et Tokyo tout bonnement sur le 35e.

Ce que l’on appelle « sud russe » se trouve entre les 43eet 45e parallèles : Sotchi, Grozny, Vladikavkaz (ainsi que Vladivostok, en Extrême-Orient) se situent sur le 43e parallèle, comme Florence et Sienne italiennes, ou encore Almaty (Kazakhstan), Varna (Bulgarie) et la ville de Sapporo sur l’île Hokkaidō (Japon). Sur le 44e parallèle, se dressent des stations balnéaires de la mer Noire : Sébastopol, Anapa, Novorossiïsk et Piatigorsk. Aux États-Unis, sur cette latitude, l’on trouve une ville plutôt septentrionale, Minneapolis. Encore une ville du sud de la Russie – Krasnodar – se situe sur le 45e parallèle, comme Montréal ou Ottawa.

Seattle et Budapest ont été fondées sur le 47e parallèle, exactement comme Rostov-sur-le-Don en Russie. Et sur le 48e, l’on trouve des capitales européennes comme Paris ou Vienne, ainsi que des villes russes : Volgograd, Khabarovsk et Birobidjan (chef-lieu de la région autonome juive, en Extrême Orient).

Il faut noter que le point le plus septentrional des États-Unis (si l’on ne prend pas en compte l’Alaska) se situe au 49e parallèle, ce qui veut dire que le reste de la Russie est bien plus au nord. Komsomolsk-sur-l’Amour, Belgorod et Blagovechtchensk s'étendent sur le 50e parallèle, aux côtés de Bruxelles.

Au nord de celui-ci, sur le 51eparallèle, se trouvent Londres et Oxford, Cardiff, Dresde et Anvers. Mais aussi les villes russes de Koursk, Voronej, Saratov et Orenbourg, près de la frontière du Kazakhstan. De plus, plusieurs centres administratifs des régions russes s’y trouvent – Gorno-Altaïsk (république de l'Altaï), Oulan-Oudé (Bouriatie), Kyzyl (Touva).

Moscou, la plus septentrionale des agglomérations de plus de 10 millions d’habitants, se trouve sur le 55e parallèle de latitude nord. Parmi les grandes villes russes, cette latitude est partagée par Kazan, Tcheliabinsk et Novossibirsk. Au-delà de la Russie, on y trouve Copenhague, Glasgow et Édinbourg, Klaipėda et Tompson. Novgorod la Grande, Tobolsk et Perm se situent quant à elles sur le 58e parallèle de latitude nord, comme Juneau, la capitale de l’Alaska.

Saint-Pétersbourg se partage la latitude du 59e parallèle avec Stockholm, Oslo et Tallinn. Sur cette même latitude, l’on peut trouver des villes russes telles que Vologda et Magadan. Sur le 60e parallèle – l’on trouve Nijnevartovsk, Veliki Oustioug, et Helsinki et sur le 64e – Arkhangelsk et Reykjavik.

Tout devient encore plus intéressant par la suite ! Toute la Russie est traversée par le 66e parallèle, le cercle arctique. La seule ville du monde qui se situe directement sur cette ligne est la cité russe de Salekhard. Aux États-Unis, le66e parallèle passe par l’Alaska (sur le lac Selawik, par exemple), il traverse en outre tout le Canada, la province suédoise de Norrbotten, l’île de Grimsey, en Islande, et celle de Vikingen, en Norvège. Le cercle arctique passe d’ailleurs par la piste de décollage à l’aéroport de Rovaniemi en Finlande.

La plus grande ville située au-delà du cercle polaire arctique est Mourmansk, elle est située sur le 68e parallèle. Et les villes russes les plus au nord – Norilsk et Pevek (dans la région de Tchoukotka), sont placées sur le 69e, comme Tromsø en Norvège.

La commune la plus septentrionale de Russie est Dikson dans la région de Krasnoïarsk, qui se trouve sur le 73e parallèle, et deux parallèles plus au sud, on trouve la localité américaine la plus au nord – Utqiagvik.

Enfin, le point le plus au nord de la Russie se trouve sur l’archipel arctique François-Joseph, sur le 81e parallèle. Sur ce dernier est placée la base militaire Nord, au Groenland. Au final, c’est le Canada qui l’emporte, sa base militaire et station météo Alert se situe sur l’île d’Ellesmere sur le 82e parallèle de latitude nord, au-delà de laquelle il n’y a plus que le pôle Nord !

Dans cet autre article, nous vous présentions les lieux les plus extrêmes de Russie : qu’il s’agisse des points cardinaux, des plus chauds et froids, ou des plus élevés et bas.

