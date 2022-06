En images: quinze vues des quatre coins de la Russie à couper le souffle

Villes anciennes, bulbes dorés des églises orthodoxes russes et paysages fantastiques. Ce pays renferme beaucoup de trésors à voir et à explorer, et ceux-ci n'en sont qu'une petite partie!

Le 12 juin est une fête nationale russe appelée « Jour de la Russie ». Cette journée marque le point de départ de l'histoire moderne du pays. Auparavant, existait l'Empire russe, puis l'Union soviétique, mais le 12 juin 1990, le gouvernement russe a adopté la Déclaration de la souveraineté de l'État de la RSFSR (République socialiste fédérative soviétique de Russie), qui est devenue un État moderne souverain – la Fédération de Russie.

Alors qu'est-ce qui est célébré ? C'est la Russie elle-même qui est célébrée ce jour-là. Et la Russie, c'est environ 145 millions d'habitants, 85 régions, situées dans 11 fuseaux horaires, sur une superficie de 17 millions de kilomètres carrés, où vivent plus de 190 peuples, parlant au total 270 langues et dialectes et professant tous les types de religions, dont l'orthodoxie russe, l'islam, le bouddhisme et le judaïsme sont les plus répandues.

Voici quelques photos époustouflantes de ce pays, qui ne laissera personne indifférent.

Legion Media Legion Media

Moscou, la capitale de la Russie, et son emblématique cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux sur la place Rouge

Legion Media Legion Media

Le magnifique palais Peterhof situé dans la région de Saint-Pétersbourg, une ville construite par Pierre le Grand pour ouvrir une « fenêtre » sur l'Europe

Legion Media Legion Media

L'île de Kiji située en Carélie et abritant les plus anciennes églises en bois de Russie

Legion Media Legion Media

Le château du Nid d'hirondelle, accroché à une haute falaise à Gaspra, près de Yalta, sur les bords de la mer Noire, en Crimée

Legion Media Legion Media

Aurores boréales près de Mourmansk, la plus grande ville du monde au-dessus du cercle polaire arctique

Legion Media Legion Media

Souzdal, la ville la plus « russe », où l'on peut plonger dans l'atmosphère de l'ancienne Russie

Sergueï Fomine/Global Look Press Sergueï Fomine/Global Look Press

La forteresse de Naryn-Kala située à Derbent, dans la République du Daghestan, l'une des plus anciennes cités de Russie et du monde

Legion Media Legion Media

Monastère Belogorski (qui se traduit littéralement comme « situé sur la montagne blanche ») de la ville de Perm, un endroit de l'Oural qui a l'air tout simplement époustouflant en hiver.

Getty Images Getty Images

Le lac Baïkal, le plus grand lac d'eau douce du monde et le lac le plus profond du monde

Elena Stogova Elena Stogova

Les Sables de Tchara, un désert fascinant entouré de montagnes enneigées en Sibérie

Vsevolod Pulya Vsevolod Pulya

Les colonnes de la Léna, une chaîne de falaises calcaires à couper le souffle dans la République de Sakha (Iakoutie)

Legion Media Legion Media

Khanty-Mansiïsk, ville du Grand Nord russe avec des traces de mammouths

Alexandre Bitchenko Alexandre Bitchenko

Le Kamtchatka, terre de volcans, de geysers et d'ours

Iouri Smoutiouk/TASS Iouri Smoutiouk/TASS

Un phare pittoresque situé non loin de Vladivostok, mégapole orientale accessible depuis Moscou par le Transsibérien long de 9 000 km

Legion Media Legion Media

Kaliningrad, enclave russe en Europe, et sa « forêt dansante » située entre la mer Baltique et la lagune de Courlande

