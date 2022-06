Cinq choses à savoir sur Peterhof, luxueuse résidence des tsars censée faire de l’ombre à Versailles

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Pierre le Grand a conçu Peterhof comme un «Versailles russe»

Pendant la Grande guerre du Nord, Pierre le Grand a conquis aux Suédois les territoires des rives de la Neva et du golfe de Finlande, où il a fondé en 1703 Saint-Pétersbourg, nouvelle capitale de son Empire. Dès 1714, à proximité, sur la côte sud du golfe de Finlande, il a commencé à construire une résidence de campagne - Peterhof, littéralement « la cour de Pierre ».

Selon le projet de l'empereur, le palais de Peterhof, et surtout le parc adjacent avec des fontaines, étaient censés faire de l’ombre à Versailles lui-même, la résidence des rois de France, par leur beauté et leur luxe.

2. Un système de fontaines unique

La perle absolue et la carte de visite de Peterhof, ce sont ses superbes fontaines et un système hydraulique unique, qui a fêté ses 300 ans en 2021 !

Le tsar voulait que les fontaines fonctionnent sans l'aide de pompes - l'ingénieur hydraulique russe Vassili Touvolkov a réussi à assurer un approvisionnement en eau ininterrompu. Pour cela, on a construit un barrage spécial, un système d'écluses et d'étangs, ainsi qu'un canal de 24 kilomètres qui amène l'eau à la Grande Cascade.

Terrasse supérieure de la Grande Cascade Musée-réserve d'État Peterhof

La Grande Cascade est la structure la plus grandiose. Elle comprend deux escaliers, une grotte et de nombreuses sculptures. De là, une allée de fontaines va droit jusqu’à la mer en offrant une vue superbe.

En outre, les cascades du Lion et de la Cascade de l’échiquier, ainsi que les fontaines Samson et Triton sont de véritables chefs-d'œuvre. Au total, il y a plus de 150 fontaines différentes dans l'ensemble du palais et du parc.

Il y a aussi de drôles de « fontaine farceuses » à Peterhof, notamment un projet auquel Pierre le Grand en personne a participé. Lorsqu'une personne s'approche du divan et marche sur les pierres, la fontaine s'allume. Aujourd'hui, c'est une attraction destinée aux enfants, mais au début du XVIIIe siècle, Pierre s’amusait en regardant la fontaine asperger soudainement d'eau les nobles et les belles dames.

Fontaine Divan Legion Media Legion Media

3. Le Grand Palais a été reconstruit dans le style baroque sous la fille de Pierre le Grand

Le Grand Palais - la partie centrale et avant de Peterhof - s'étendait sur près de 300 mètres parallèlement à la côte, dominant le parc inférieur et ses fontaines. Derrière le palais se trouve le jardin supérieur.

Vue sur le jardin supérieur Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0) Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Initialement, le palais avait une apparence plus modeste, mais au milieu du XVIIIe siècle, la fille de Pierre Ier, l'impératrice Elisabeth Ire, l'a reconstruit dans le style baroque alors à la mode. L'architecte italien Bartolomeo Rastrelli l'y a aidée (le Palais d'Hiver et le palais de Tsarskoïé Selo ont été construits selon ses projets). Au cours du XIXe siècle, les empereurs ont également légèrement modifié l'apparence du palais, ajoutant des parties supérieures ou de nouvelles salles.

Ivan Aïvazovski. Vue sur la Grande Cascade et le Grand Palais de Peterhof. 1837 Domaine public Domaine public

Le palais se distingue par une abondance d'éléments décoratifs - sculptures, bas-reliefs et nombreuses fioritures. La décoration intérieure est encore plus pompeuse et regorge de dorures.

Le palais n'était pas une résidence permanente des têtes couronnées - les empereurs venaient parfois ici en été et y organisaient principalement des divertissements. Pendant les grandes fêtes du XIXe siècle, les gens ordinaires étaient même autorisés à entrer dans le parc afin qu'ils puissent admirer la grandeur de l'empire et de l'empereur.

« Imaginez un palais construit sur une terrasse naturelle aussi haute qu'une montagne dans un pays de plaines sans limites, dans un pays si plat que lorsque vous gravissez une colline de soixante pieds de haut, l'horizon s'étend presque à l'infini. Au pied de cette terrasse impressionnante, un beau parc commence, atteignant la mer, où des navires militaires s'étendaient en ligne, illuminés le soir de la fête * » : c'est ainsi que le marquis Adolphe de Custine décrivait le palais et les fontaines, après y avoir séjourné en 1839 lors d’une fête pompeuse annuelle organisée par Nicolas Ier.

Salle de danse Musée-réserve d'État Peterhof

Sous Catherine II, la salle de Tchesmé est devenue un lieu important du palais, glorifiant l'importante victoire de la flotte russe lors de la bataille de Tchesmé (1770) pendant la guerre russo-turque. La salle est décorée de toute une série de peintures militaires.

Salle de Tchesmé Musée-réserve d'État Peterhof

4. Un Peterhof, plusieurs palais

La superficie totale occupée par l'ensemble des palais, parcs et jardins est de 414,2 hectares. Peterhof ne se limite pas au Grand Palais. À l'ouest de celui-ci, le palais pour invités de Marly a été construit dans les années 1720. Selon le projet, il se reflète sur la surface de l'eau de l'étang et semble flotter dans les airs.

Palais de Marly Musée-réserve d'État Peterhof

À l'est du Grand Palais, juste au bord du golfe de Finlande, se trouve une « maison hollandaise » à un étage - le palais de Monplaisir, un nom emprunté au français. C'était le palais de campagne favori de Pierre Ier.

Un bâtiment plus tardif jouxte Monplaisir – le corpus Catherine à un niveau, construit pour la future Catherine II, à l’époque simple épouse de l'héritier du trône, Pierre III. Après que Catherine elle-même est devenue impératrice (après avoir renversé son mari), elle a déménagé dans une autre résidence de campagne non moins luxueuse - Tsarskoïé Selo.

En plus de ces bâtiments, le musée-réserve de Peterhof comprend aujourd'hui également des ensembles de palais et de parcs à proximité (Alexandria, Oranienbaum, Strelna et autres), qui ont été construits pour elles-mêmes et les membres de leur famille par différentes têtes couronnées après Pierre.

Par exemple, le modeste palais Cottage, construit pour l'épouse de Nicolas Ier, l'impératrice Alexandra Feodorovna - en son honneur, cette partie de Peterhof et le parc adjacent ont été nommés Alexandria.

Palais Cottage à Alexandrie Musée-réserve d'État Peterhof

Dans la ville voisine d'Oranienbaum se trouve le palais d’un proche de Pierre, Alexandre Menchikov.

Palais Menchikov à Oranienbaum Musée-réserve d'État Peterhof

Ici, à Oranienbaum, au milieu du XVIIIe siècle, l'empereur Pierre III s'est construit une « forteresse ludique » baptisée Peterstadt ainsi qu’un petit palais.

Palais de Pierre III à Oranienbaum Musée-réserve d'État Peterhof

À proximité se trouvait la « datcha » de Catherine II, une véritable merveille architecturale - le « palais chinois ».

Palais chinois à Oranienbaum Musée-réserve d'État Peterhof

De plus, comme la route de Paris à Versailles, le chemin menant de Saint-Pétersbourg à Peterhof était une « grande perspective », sur laquelle se trouvaient les datchas des nobles les plus importants.

5. Pratiquement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale

Après la révolution de 1917, les bolcheviks décident d'organiser un musée à Peterhof. En septembre 1941, les Allemands l'occupent, et jusqu'à la levée du blocus de Leningrad en janvier 1944, Peterhof est constamment sous le feu. En fait, le Grand Palais a été réduit en ruines. D'énormes dégâts ont été causés au parc et aux fontaines.

Peterhof après l'occupation allemande et maintenant Legion Media Legion Media

Certaines sculptures ornant des fontaines ont été cachées ou retirées à l'avance, mais beaucoup d’autres ont été détruites ou perdues sans laisser de trace. Les occupants ont brûlé un grand nombre d'arbres et, en se retirant, ils ont miné le territoire du parc. De plus, les nazis ont emporté de nombreux trésors de Peterhof, dont l'immense fontaine de Neptune. Cependant, en 1948, la composition a été retrouvée et remise à sa place historique.

Fontaine Neptune à Peterhof G.Alexandrova (CC BY-SA 4.0) G.Alexandrova (CC BY-SA 4.0)

Peterhof a commencé à être restauré immédiatement après la levée du blocus et à l'été 1945, il a été ouvert aux visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des années 1950 que les fontaines ont été entièrement mises en place et lancées. La restauration de certains objet de l'ensemble de palais et de parcs se poursuit à ce jour.

pastvu.com; Legion Media pastvu.com; Legion Media

*Les propos ont été retraduits du russe

