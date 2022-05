En images: les dix chats les plus célèbres de l’Internet russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

1. Achille, l'oracle du football

Alexandre Galperine/Sputnik Alexandre Galperine/Sputnik

Qui va gagner le match de football ? Ce chat blanc comme neige de Saint-Pétersbourg a la réponse ! Achille a commencé sa carrière dans le sport après avoir prédit les résultats de la Coupe des Confédérations de la FIFA 2017 (quatre d'entre eux se sont réalisés) et il est immédiatement devenu célèbre ! Il a fini par être cité plus de 300 000 fois dans les journaux. Achille a ensuite prédit les résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie - cinq de ses prédictions étaient correctes ! Il devine quelle équipe gagne en choisissant parmi des bols ornés des drapeaux de différents pays.

Achille est sourd, c'est pourquoi il ne ressent pas de stress lors d'événements publics. Avant l'été 2018, il vivait au musée de l'Ermitage (découvrez ce que les chats y font) puis il a été adopté par la vétérinaire du musée, Anna Vadimova. Elle a été choisie (oui, elle, pas le chat) parmi plusieurs dizaines de candidats humains. Aujourd'hui, Achille travaille également comme « thérapeute félin » dans des maisons de retraite. Comme Anna le souligne, c'est un chat très gentil et prudent et les gens veulent toujours le nourrir - c'est pourquoi elle a même dû le mettre au régime.

2. Sir Filimon, gardien du château

Service de presse du château de Vyborg Service de presse du château de Vyborg

Le château médiéval de Vyborg (au nord de Saint-Pétersbourg) est un célèbre lieu touristique en Russie et un endroit privilégié pour les archéologues et les historiens. Et quelle surprise - l'un des employés du château est… un chat roux. Selon le site officiel du musée, Sir Filimon, son chercheur principal « miaou », a été embauché en 2015. Chaque matin, il se promène dans le château de Vyborg pour inspecter le territoire. De temps à autre, il assiste au vernissage d'expositions importantes. Comme le dit son assistante personnelle Anna Avdoukova, Sir Filimon ne visite que les grands événements. Anna l'aide à mettre à jour ses blogs sur différents réseaux sociaux et à communiquer avec des milliers de followers - pas à cause de ses pattes, mais parce qu’il est trop occupé par son travail scientifique !

3. Hosico, le plus mignon

L'un des chats les plus populaires au monde vient de Russie. Ses propriétaires, Ksenia et Roman, vivent à Moscou et réalisent des vidéos amusantes sur la vie de ce très charismatique Scottish Straight. Le nom japonais Hosico, qui signifie « enfant des étoiles », a été suggéré par leur fille. Elle a également demandé à ses parents de créer des blogs sur leur animal de compagnie. Aujourd'hui, Hosico compte environ deux millions d'abonnés et de nombreuses collaborations avec des animaleries et des jouets pour chats. Une vraie star !

4. Kéfir, le plus populaire

Cet énorme chat pelucheux pesant plus de 12 kg a conquis des millions de cœurs dans le monde entier. C’est depuis mars 2020 que le Maine Coon Kefir vit dans la ville de Stary Oskol (à 495 km de Moscou) dans une famille avec deux enfants. Au départ, il était très maigre, mais désormais, seules ses photos d'enfance le rappellent. « Il est comme un humain. Il est très intelligent. Même assis avec nous à table quand nous dînons, il a sa propre chaise, et il nous tient compagnie, dit sa maîtresse Ioulia, ajoutant qu'il a toujours l'habitude de dormir sur elle. Quand il était chaton, ça allait. Mais maintenant, quand il se couche soudainement sur ma poitrine la nuit… eh bien, je dois le chasser », explique-t-elle. Le chat est devenu populaire lorsque les utilisateurs de Reddit ont remarqué son blog.

5. Kayt: d’un sac poubelle à vice-ministre

Service de presse du ministère des ressources naturelles de la région d'Oulianovsk Service de presse du ministère des ressources naturelles de la région d'Oulianovsk

En décembre 2020, les employés d'un complexe de tri des déchets à Oulianovsk (704 kilomètres à l'est de Moscou) traitaient les ordures. Soudain, un travailleur a vu un chat noir et blanc dans un sac. « J'ai vu des yeux me regarder ! J'ai été surpris, je l'ai découpé plus large et j'ai sorti le chat. Étonnamment, le chat n'a pas miaulé ni même bougé dans le sac », a-t-il déclaré. Le chat était domestique et bien nourri. Cette histoire a été suivie par les médias locaux et peu de temps après, les employés ont reçu de nombreux éloges de la part des gens. Le ministère de la Nature de la région d'Oulianovsk a donc décidé de récompenser le sauveur du chat en lui remettant une lettre de remerciement et un cadeau en argent. Le ministère a également créé un « poste » au sein du ministère pour le chat chanceux !

Ils l'ont baptisé Kayt et l'ont nommé vice-ministre de la région pour la protection de la faune. Le service de presse a également indiqué que le chat passait la plupart de son temps dans la zone d'accueil du ministère et que, par-dessus tout, il aime dormir sur une chaise.

6. Lelik et sa famille duveteuse

Avez-vous déjà regardé Big Brother ? Pourriez-vous imaginer une émission de télé-réalité de ce genre… avec des chats ? Ils communiquent entre eux, se disputent, tombent amoureux et même se battent. Plus de deux millions de personnes suivent la vie de cette famille de chats écossais : le plus jeune garçon, Lelik, sa mère Missa, son oncle Tima et sa grand-mère Savvi. Ah, et une Scottish Fold noire nommée Leya - elle n'est qu'une invitée dans cette grande maison. La propriétaire est une jeune femme qui coud également de jolis jouets en feutre représentant ses animaux de compagnie et les envoie à ses abonnés.

7. Ariel le caracat

Le caracat est le plus grand chat domestique, ses ancêtres sont les caracals sauvages. Ils sont très rares, mais aussi incroyablement charismatiques avec leur apparence unique. L'une d'entre eux est Ariel, qui a littéralement conquis le cœur des internautes russes. Elle vit dans la famille de Ksenia et Egor depuis 2017 dans un appartement typique de Moscou. Pour leur chat, ils ont installé un labyrinthe de trois mètres, afin qu'elle ne s'ennuie pas. Elle marche souvent à l'extérieur dans son harnais. Ses propriétaires partagent des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux - ils comptent déjà un demi-million de fans.

8. Le chat Liocha, le plus intelligent

En fait, Liocha (Alexeï) est un nom humain. Mais c'est aussi le nom de ce chat persan, qui compte déjà plus d'un million d’abonnés sur les réseaux sociaux.

« Une fois, ma mère m'a dit que nous devions faire le ménage le soir, car un garçon devait venir nous rendre visite le lendemain, raconte sa propriétaire Anastasia. Le matin, elle est allée travailler et je l'ai entendue revenir avec une boule de poils blanche dans les mains. Et elle a dit : ‘Voici notre garçon, il s’appelle Liocha.’ »

Fait intéressant, le chat ne répond qu'à son nom – et pas à celui des autres. Anastasia a mené de nombreuses expériences, et essayé d’appeler son chat d'autres manières, mais il est vraiment très intelligent. Et il aime aussi voyager - récemment, ils ont passé six jours dans le train Khabarovsk (Extrême-Orient) - Moscou.

9. Niki le chat assis

« Si vous restez assis au même endroit, vous n'obtiendrez rien » - est un dicton russe familier. Eh bien, ce chat n’en a cure. L'incroyable chat Niki, qui aime s'asseoir comme un humain, est rapidement devenu populaire - il compte déjà environ 200 000 fans. Sa propriétaire Victoria Virta dit que Niki aime se tenir debout sur ses deux pattes arrière près du canapé et s'asseoir, ce qui le fait ressembler à un humain.

Il a également joué dans de nombreuses émissions de télévision, tandis que même The Daily Mail, Mirror et Buzzfeed ont écrit à son sujet.

10. Soucha le chat voyageur

Soucha le chat et Ticha le chien sont les meilleurs amis du monde, et ils aiment voyager et tout faire ensemble. Leur propriétaire Tatiana Bourkatskaïa dit que le chat répète tout après le chien et elle publie ensuite leurs aventures sur les réseaux sociaux. Ticha est un Chihuahua, tandis que Soucha est un mélange de races Angora et Turc de Van. Le chat a une fourrure blanche et des yeux vairons - bleus et verts. Quand Soucha était un chaton, Tatiana avait l'habitude de l'emmener faire des promenades dans son quartier, et il dormait paisiblement. Il a maintenant trois ans et fait des excursions dans la nature avec sa famille et parcourt la Russie en voiture. Leurs vidéos cumulent des millions de vues sur les réseaux sociaux !

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.