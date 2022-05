Quel rôle a joué Vyborg dans l'histoire russe?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Vyborg est l'une des villes les plus hautes en couleurs de Russie. Les bâtiments médiévaux suédois cohabitent avec des maisons bâties pendant l'Empire russe, durant la République de Finlande et sous l'Union soviétique.

Monuent à Torgils Knutsson à Vyborg Legion Media Legion Media

La ville a été fondée en 1293 lors des croisades suédoises sur les terres des païens caréliens. C'est alors que sur ordre du commandant Torgils Knutsson un château a été construit sur une petite île, qui est aujourd'hui devenue le symbole de la ville.

Vyborg, années 1550-1560 Domaine public Domaine public

Pendant plus de cinq siècles, Vyborg faisait partie de la Suède, et c'était l'une des villes les plus grandes, les plus importantes et les plus belles du royaume. Plus d'une fois, la République de Novgorod a tenté de priver les Suédois de leur avant-poste clé en Carélie, mais sans succès.

Siège du 23 juin 1710 Domaine public Domaine public

Ce n'est qu'en 1710, au plus fort de la guerre du Nord entre la Russie et la Suède, que la forteresse imprenable tomba après un siège de près de trois mois. Selon les termes du traité de paix de Nystad de 1721, Vyborg et une partie de la Carélie passèrent sous la juridiction des tsars russes.

Promenade à Vyborg Bibliothèque du Congrès Bibliothèque du Congrès

Située pratiquement à la frontière avec les Suédois assoiffés de vengeance, la ville protégeait la nouvelle capitale de l'Empire russe, Saint-Pétersbourg, sur le Nord. Étant donné que l'ancien château ne jouait plus un rôle militaire majeur, un certain nombre de puissantes fortifications défensives ont été érigées à Vyborg.

La gare locale Domaine public Domaine public

En 1743, la Suède a été vaincue à l’issue de la guerre avec la Russie, et forcée de remettre certains territoires finlandais. L'année suivante, ils ont été incorporés dans le gouvernorat de Vyborg nouvellement formé, dont cette ville était le centre administratif.

Domaine public Domaine public

À la suite de la guerre russo-suédoise de 1808-1809, la Russie a obtenu toute la Finlande, qui, en tant que partie de l'Empire, est devenue le Grand-duché de Finlande. Deux ans après la conclusion de la paix, sur décision du tsar Alexandre Ier, l’« ancienne Finlande » (des territoires déjà intégrés à la Russie) y fut intégrée avec Vyborg. Sans le savoir, le monarque venait de poser une bombe à retardement qui exploserait dans les années 1930.

Le maréchal finladais Carl Gustaf Emil Mannerheim à Vyborg Domaine public Domaine public

Au moment de l'effondrement de l'Empire russe, Vyborg était l'un des centres industriels les plus développés du Nord-Ouest du pays. En 1917, la ville comptait environ 50 000 habitants, dont 81% de Finlandais, 10% de Suédois et seulement 6,5% de Russes.

Troupes finlandaises à Vyborg, aôut 1941 Domaine public Domaine public

Le 6 décembre 1917, la Finlande, dont Vyborg faisait partie, a déclaré son indépendance de la Russie soviétique et, deux mois plus tard, la guerre civile y a éclaté. La ville fut l'un des derniers bastions de la Garde rouge, et sa chute fin avril marque généralement la fin du conflit. Pendant la bataille pour Vyborg, les deux camps ont commis des crimes de guerre. En réponse à l'exécution par les Rouges de 30 prisonniers politiques dans une prison locale, les Blancs, qui ont pris Vyborg, ont exécuté plus de trois cents Rouges, ainsi que des civils russes.

Troupes finlandaises à Vyborg Getty Images Getty Images

La proximité de la deuxième ville la plus importante de l'URSS, Leningrad, avec la frontière finlandaise inquiétait grandement les dirigeants du pays dans les années 1930. En fin de compte, l'isthme carélien comprenant Vyborg est devenu le théâtre d'une confrontation armée entre l'Armée rouge et les troupes finlandaises pendant la guerre dite d'Hiver. Le 13 mars 1940, alors que les parties signaient un traité de paix à Moscou, de violents combats se poursuivaient à Vyborg.

Des militaires soviétiques lors de combats pour la ville Sergueï Chimansky/Sputnik Sergueï Chimansky/Sputnik

Fin août 1941, l'armée finlandaise, qui participait à l'opération Barbarossa, occupe la ville et la contrôle pendant près de trois ans. Le 20 juin 1944, les troupes soviétiques reprennent enfin le contrôle de Vyborg.

Des chars soviétiques entrent Vyborg, 1944 Yakov Rioumkine/Sputnik Yakov Rioumkine/Sputnik

