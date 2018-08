Dix chats qui «travaillent» pour les musées russes

Ces félins travaillent (dorment), attrapent des souris, accueillent les touristes et en savent probablement plus sur les expositions que vous.

1. Behemoth, Musée Boulgakov, Moscou

Sergei Bobylev/TASS Sergei Bobylev/TASS

Si vous avez lu le roman de Mikhaïl BoulgakovLe Maître et Marguerite, vous connaissez cet énorme chat maléfique. Behemoth fait partie de l'entourage de Woland - aujourd'hui, un chat noir tout à fait similaire vit au musée de Boulgakov de Moscou. Il suffit de le regarder - vous reconnaîtrez instantanément Behemoth !

Behemoth travaille avec le personnel du musée. Il est apparu ici pour la première fois en 2005 : un jeune couple l’a amené après avoir découvert que leur bébé était allergique aux chats. Le chat se sent maintenant comme chez lui dans le musée, inspectant souvent la boîte aux lettres et prenant part aux visites. Il apprécie l'attention des médias et pose pour les photos. Rien de surprenant à ce qu'il ait un toiletteur personnel.

2. Achille, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

Le chat de l'Ermitage surnommé Achille est l'un des félins les plus populaires de Russie. Ce chat blanc a tenté de deviner les résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2018 et certaines de ses prédictions se sont même concrétisées.

En fait, les chats protègent l'Ermitage des rats depuis 270 ans, depuis l'époque de l'impératrice Elizabeth Petrovna. Aujourd'hui, plus de 60 félins y vivent, soutenus par un groupe de bénévoles et de vétérinaires. Les chats âgés prennent leur retraite dans le café Republic of Cats, situé près du musée.

3. Vassilissa, Musée d'histoire du Goulag, Moscou

Mosgortur Mosgortur

Vassilissa commence sa journée de travail en saluant les employés du musée. Pendant la journée, elle inspecte les salles et participe à presque toutes les réunions. En tant que véritable experte du musée, elle aime passer du temps dans la bibliothèque scientifique.

4. Persik, Ryji et Kecha, Musée Akhmatova, Saint-Pétersbourg

Mosgortur Mosgortur

Ce trio à fourrure somnole généralement au rez-de-chaussée ou se promène dans le jardin Cheremetievski, mais il arrive parfois qu'ils se rendent à une soirée de poésie ou à une exposition.

Mosgortur Mosgortur

Les trois matous ont visité le musée d'Anna Akhmatova de temps en temps avant de décider d'y rester en permanence.

Mosgortur Mosgortur

Ils aiment passer du temps ensemble, comploteraient-ils quelque chose ?

5. Katia et Zaïa, musée Essenine, Moscou

Mosgortur Mosgortur

Ces deux félins sont apparus dans le musée il y a plusieurs années quand ils étaient encore chatons. Lorsque Zaïa est arrivée ici, elle était très malade, mais elle est devenue un personnage important qui vit une vie de chat de luxe dans le bureau du directeur du musée. Et Katia ne vous appréciera que si vous êtes un fan de la poésie de Sergueï Essenine (ce que vous êtes probablement si vous venez dans son musée).

6. Samuel, musée d'histoire locale, Oulan-Oude

Mosgortur Mosgortur

Samuel vit ici depuis sept ans. Son endroit de prédilection est le dessus du placard. Il garde l'escalier, joue du piano et « travaille » (nous entendons fait des promenades) sur une machine à écrire. Normalement, les employés de musée n'aiment pas trop ça, mais ils le lui permettent uniquement si Sam attrape une souris.

7. Poutchok et Ryjik, réserve de Mikhaïlovski, région de Pskov

Ce chat garde le domaine où le célèbre poète russe Alexandre Pouchkine vivait et travaillait. Au cours des cinq dernières années, Poutchok a toujours côtoyé des gens, et il est donc extrêmement offensé si on ne l'invite pas aux événements.

Une fois, il n'a pas été invité à l'inauguration d'une exposition, alors il a observé tristement la fête à travers une porte vitrée. Quand on l'a finalement laissé entrer, il a tourné le dos et est parti fièrement - un chat qui sait ce qu'il vaut.

Quelques années plus tard, un autre chat roux - Ryjik - est apparu à Mikhaïlovski et a assumé des fonctions de sécurité générale. Voilà comment ça se passe : Poutchok accueille les invités, tandis que Ryjik attrape des souris.

8. Filimon, château de Vyborg, région de Léningrad

Filimon est le premier et le seul travailleur du château de Vyborg avec une queue. Il a même un document qui l'atteste. Sa principale responsabilité consiste à attraper des souris et à poser pour des photos touristiques. Il s'acquitte des deux missions avec brio.

9. Garage, Musée d'art contemporain Garage, Moscou

Ce chat, qui porte bien son nom, assiste toujours aux réunions et déteste quand les gens sont en retard. Il n’a pas le droit de mettre ses pattes sur les objets exposés, alors il peut souvent être aperçu en train de se détendre sur les canapés du café du musée.

10. Chats du domaine Léon Tolstoï, Iasnaïa Poliana, région de Toula

Legion Media Legion Media

Le domaine de Léon Tolstoï a accueilli des chats avant la formation de l'Etat russe moderne - ils sont apparus ici sous l'Union soviétique. Ils ont été amenés au musée par les habitants des villages voisins, et il y a maintenant trois « clans » dans le vaste domaine: noir, blanc et rayé.

