Comment les Russes ont créé le caracat, plus grand chat domestique du monde  

Cet hybride entre un lynx caracal des steppes et un chat domestique est apparu par accident, mais c'est maintenant l'un des animaux de compagnie les plus merveilleux et atypiques.

Fourrure « sable », oreilles touffues, taille impressionnante - de loin, on pourrait croire que c’est un caracal, ce magnifique lynx des steppes. Mais il s'agit en fait de l'un des chats domestiques les plus rares au monde - le caracat - et il est apparu en Russie.

1 - Une race née par accident

Les hybrides de chats sauvages et domestiques ne sont pas une chose rare. Vous avez probablement entendu parler du Bengal (chat domestique et chat léopard d'Asie) ou du Chausie (Abyssin et chat de la jungle). Un hybride de caracal et de serval est connu sous le nom de Caraval. L'histoire du caracat a commencé au zoo de Moscou en 1998, lorsqu'un chat domestique est entré dans l'enclos du caracal mâle et qu'ils se sont accouplés. La chatte a donné naissance à un chaton aux oreilles touffues.

Cette histoire a été décrite pour la première fois dans un article de I. Kusminych et A. Pawlowa publié dans le magazine allemand Der Zoologische Garten. Un des employés du zoo s'en est également souvenu il y a quelques années, mais nous ne connaissons pas le sort ultérieur de ce chaton, si ce n'est qu'il n'a pas laissé de descendance.

Cependant, l'apparition du caracat a suscité un grand intérêt chez les félinologues du monde entier.

2 - La Russie est la patrie des caracats

Au début des années 2000, les félinologues américaines Joy Geisinger et Allison Navarro ont essayé d'élever des caracats en croisant un caracal avec un chat abyssin et les caracats ont été officiellement reconnus par la TICA (The International Cat Association). Quelques années plus tard, les éleveurs ont abandonné leurs tentatives. Dans les années 2010, la spécialiste ukrainienne Anna Kouzmina a fait des progrès avec des chatons F1 (la première génération de caracats). Mais, les plus grand succès dans la reproduction d'autres générations de félins ont été obtenu par des experts russes.

Aujourd'hui, le principal éleveur de caracats est Irina Nazarova, de Krasnodar (sud de la Russie), dans sa pépinière Kataleïa. Les chats de la pépinière de Krasnodar ont donné naissance à 150 caracats F1, 50 caracats F2, 10 caracats F3 et plusieurs chatons F4 et F5.

Moins le sang est « sauvage », plus les touffes d'oreilles sont courtes et plus le chat est petit. Kataleïa possède plusieurs filiales à travers la Russie où l’on élève ces chats rares. Il existe également une pépinière près de Barnaoul (territoire de l'Altaï), où la biologiste et généticienne Inna Dombrovskaïa étudie les caracats (de F1 à F3).

3 - Un chat grand et hypoallergénique

Vous pensiez que le plus grand chat domestique était le Maine Coon ? Regardez à nouveau le caracat. Un chat adulte pèse de 15 à 25 kg et, et lorsqu'il se tient à quatre pattes, il arrive presque à la taille d'un humain. En outre, ce matou a hérité du caracal ses larges oreilles avec des touffes, de longues pattes gracieuses et la couleur noir et sable du museau. Le caracat, soit dit en passant, ne provoque pas d'allergies.

Les chatons peuvent aller dans une nouvelle maison à l’âge de trois mois - à ce moment-là, ils sont déjà habitués à la litière de chat et mangent déjà de la viande crue.

4 – Il coûte aussi cher qu'une nouvelle voiture

Inna Dombrovskaïa a acheté son premier caracat pour la crèche Kataleïa en 2016. Comme elle l'a raconté aux médias locaux, elle a dû vendre sa voiture, car le chaton coûtait un million de roubles - environ 14 000 dollars.

Maintenant, les prix pour un caracat F3 commencent à partir de 100 000 roubles (1 100 euros), pour un chaton F2 - 350 000 roubles (environ 4 000 euros) et pour un F1 - à partir de 1,2 million de roubles (plus de 13 000 euros). Le caracat est une race très complexe et seules les femelles sont fertiles. La principale tâche des félinologues modernes est d'élever des mâles qui seront capables de laisser une descendance.

5 - Un chat au comportement de chien

Les propriétaires de caracat admettent que leur animal de compagnie a un caractère très différent des chats habituels. « Il se précipite pour l’accueillir à la porte quand je rentre du travail. Il marche en laisse. Il m’accompagne tous les matins, se couche sur mes bottes et me regarde piteusement pour que je ne parte pas, il ronronne fort et me lèche les pieds. Il ne se gratte pas du tout. Il est sociable. Il aime la compagnie des gens » : tels sont quelques-uns des commentaires laissés par les propriétaires.

« Son comportement n'est absolument pas celui d'un chat. Il m’accompagne en visite chez des amis, reste assis calmement dans la voiture, il est amical avec tout le monde, ne siffle sur personne. Si des invités viennent, il se frotte contre leurs jambes et ronronne », écrit un autre propriétaire.

Les caracats possèdent toutefois le trait le plus « félin » : ils aiment grimper en hauteur (pour observer leur territoire d'en haut) et adorent les boîtes (quel chat digne de ce nom rechignerait à se faufiler dans une belle boîte ?). Les propriétaires doivent aménager chez eux des hamacs, des griffoirs, des échelles et autres dispositifs d' « activité ».

6 - Un aristocrate de la gastronomie

Le caracat est un gourmet. Il ne peut manger que de la viande fraîche et les cailles sont les plus adaptées. De plus, les caracats mangent du lapin et du poulet. Un chat adulte mange près d'un kilo de viande par jour au bas mot. Et il ne touchera même pas aux aliments pour chats. Il ne peut pas manger de poisson, de produits laitiers et surtout de porc. Les éleveurs recommandent également de ne lui donner que de l'eau filtrée.

7 – Fan de baignade

Les caracats, comme tous les animaux, perdent leurs poils de temps en temps, il faut donc les peigner. Ils aiment aussi beaucoup se baigner - il n'est pas recommandé de laver les chatons plus d'une fois tous les trois mois, mais les chats adultes peuvent tranquillement prendre un bain après la promenade. Car oui, les caracats aiment se promener !

