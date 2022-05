En images: les dix chats les plus drôles de l'art contemporain russe

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les artistes représentent des chats depuis l'Antiquité. Nous avons déjà rassemblé une sélection de chats représentés dans la peinture classique. Découvrez ces artistes russes contemporains qui n'ont pas pu s'empêcher de mettre de jolies boules de poils sur leurs toiles.

1 - Duo, 2013, de Maria Pavlova

L'artiste de Saint-Pétersbourg Maria Pavlova peint la vie quotidienne dans et hors de la ville et les modèles de ses peintures sont souvent des chats imposants et aristocratiques. L'artiste n'a pas de félins à la maison, car l'une de ses filles est allergique, mais cela n'empêche pas les chats errants de venir chez elle, de s'allonger sur les étagères, de s'asseoir à sa table et « d'apprendre » aux enfants à jouer du piano. Pour leur travail acharné, les chats reçoivent une récompense savoureuse et un portrait souvenir. Ce tableau, intitulé Duo, est l'une de ses œuvres les plus célèbres. Il a même donné naissance à des mèmes sur les réseaux sociaux !

Maria Pavlova réalise également d'extraordinaires natures mortes avec des fleurs, dessine des couvertures de livres pour enfants et organise régulièrement des expositions dans les galeries de Saint-Pétersbourg.

2 - Échecs amusants, 2013, par Vassili Lojkine

L'un des artistes contemporains les plus excentriques est Vassili Lojkine, de la région de Moscou. Il est connu pour ses peintures teintées de satire sociale. Ses personnages sont des chats brutaux, des mamies sévères et des ours géants portant des chapkas. Ils peuvent sembler effrayants, mais ce n'est qu'à première vue. « Un conte de fées avec une fin heureuse » : c'est ainsi que l'artiste décrit son travail. « Je n'aime pas les généralisations dans mon travail, donc tout dans mes peintures est concret - s'il y a, par exemple, une babouchka humanoïde folle avec une hache, c'est ce que c’est, et non une image collective, une métaphore ou d'autres bêtises. » Mais comme il peint un monde imaginaire, il n'y a donc rien à craindre.

3 - L'ange de la forteresse Pierre-et-Paul, 2010 de Vladimir Roumiantsev

Les chats des aquarelles de Vladimir Roumiantsev de Saint-Pétersbourg sont des intellectuels sophistiqués qui ont des conversations littéraires avec le poète Alexandre Pouchkine, admirent la ville depuis les toits avec des anges et passent des moments romantiques sur les quais. Ses chats ont tellement plu aux habitants que vous pouvez maintenant les trouver dans les calendriers et d’autres souvenirs de Saint-Pétersbourg.

4 – Billard hollandais, 2010, d'Alexandre Maskaïev

À première vue, les peintures d'Alexandre Maskaïev, un habitant de la région de Moscou, pourraient ressembler à des illustrations de livres pour enfants, mais à travers ses personnages de contes de fées, il dépeint des problèmes graves. Par exemple, regardez sur quel air les souris dansent et ce que fait le perroquet en arrière-plan.

5 - Mariage russe, 2011-2012, par Stepan Kachirine

L'artiste moscovite Stepan Kachirine crée des images avec des personnages anthropomorphes. Il a créé les séries « hommes bière » et « filles diamants », avant de se lancer dans le projet « chats humains ». En fait, dans ses œuvres, les chats vivent la vie des gens : ils se donnent rendez-vous, se marient, vont à des fêtes, pêchent, font de la science. Le genre dans lequel il travaille est qualifié par Kachirine de « réalisme fantastique ». Soit dit en passant, il a également tout un projet dans lequel les chats « remplacent » les gens dans des peintures célèbres d'artistes anciens.

6 - Soirée bière, 2016, de Dmitri Troubine

Dmitri Troubine, artiste et sculpteur d'Arkhangelsk, est surtout connu pour ses portraits géométriques et ses peintures monumentales. Cependant, il a réalisé toute une série d’aquarelles de chats qui se livrent à diverses animations le soir. Ils jouent aux cartes, boivent un verre, dégustent de la nourriture délicieuse - comme on dit, rien d'humain ne leur est étranger.

7 - Sans titre, 2020, par Alissa Youfa

Alissa Youfa Alissa Youfa

Les chats, chiens et pigeons sont les animaux préférés de l'illustratrice Alissa Youfa de Saint-Pétersbourg. Elle qualifie ses croquis de la vie urbaine de simples « images » et ses fans ne cessent d'admirer son style et son humour très cérébral. Les chats d'Alissa « sauvent » les gens du bain, vérifient le « niveau » de nourriture dans le réfrigérateur, regardent les réseaux sociaux avec eux et rendent dans l’ensemble le monde plus confortable.

8 - Sans titre, 2020, par Bird Born

Bienvenue dans l'univers de Stepan le chat et de sa petite amie chat, Maria ! Ce monde a été créé par un artiste nommé Bird Born, qui cache soigneusement son vrai nom et vit entre Moscou et Saint-Pétersbourg. En plus des chats, son monde compte aussi des oiseaux, le fantôme d'un lièvre, la Mort, qui déteste son métier, des carcajous et d’autres personnages mystiques. Les sketches de Bird Born sur la vie de ces personnages sont très appréciés des internautes russes.

9 - Printemps, 2022, par SOAMO

Vladimir Kamaïev, un artiste de Saint-Pétersbourg qui travaille sous le pseudonyme SOAMO, est connu pour ses aquarelles abstraites. Les chats apparaissent dans son art depuis 2020, pendant la période de confinement. Avec eux, il y a des gens allongés sur des canapés, des assiettes de bortsch et, bien sûr, des gens qui essaient de faire une manucure à leurs animaux de compagnie.

10 - Chat qui lit, années 2010, Pavel Gavrilov

L'artiste Pavel Gavrilov de Rybinsk (région de Iaroslavl) crée des contes de fées dans la Russie moderne : dans ce tableau, un chat lit un livre écrit en cyrillique… Dans d'autres œuvres, on voit un lièvre se précipiter avec des fleurs à un rendez-vous ou un ange assis près d'une cheminée, pensant aux choses éternelles. Soit dit en passant, l'artiste préféré de Pavel est Viktor Vasnetsov, qui créait également des contes de fées pour enfants et adultes.

Bonus :

Et si Le Cri d'Edvard Munch représentait en fait un chat au régime ? Et si Zeus ne s'était pas transformé en taureau pour enlever Europe, mais en un félin géant ? Découvrez comment l'artiste russe Svetlana Petrova a créé de « nouvelles » versions de ces chefs-d'œuvre intemporels, ainsi que de bien d'autres, avec son chat roux bien-aimé, Zarathoustra !

Dans cet autre article, admirez la lointaine Sibérie sublimée par le pinceau de peintres russes.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.