En images: rencontrez Kéfir, le plus populaire Maine Coon de Russie

Imaginez que sur vous se pose une boule de poils mignonne et douce... pesant pas moins de 12,5kg! Pour la propriétaire de Kéfir, c’est une situation plus qu’ordinaire.

En mars 2020, la Russie se voit contrainte au confinement dû à la crise sanitaire. Ioulia Minina, 34 ans, venant de Stary Oskol, dans la région de Belgorod (495 km de Moscou), et mère de deux filles, a alors décidé avec son mari et ses enfants d'avoir un chaton pour rendre plus agréable l’auto-isolement à la maison.

« Nous n'avions jamais eu de chats auparavant. Nous avons simplement feuilleté les annonces du refuge le plus proche et avons vu par hasard un petit chaton blanc. Ils avaient tous l’air normal, et lui se trouvait tout seul. Je suis immédiatement tombée amoureuse », se souvient-elle.

Lorsqu’elle est venue le chercher sur place, elle a cependant été déçue, car sur la photo, il lui avait semblé plus joli.

« Personne ne pensait qu'un tel vilain petit canard deviendrait une montagne blanche de fourrure », explique Minina.

Les enfants eux-mêmes ont choisi à ce chat le nom de Kéfir, qui renvoie à la boisson légèrement fermentée à base de lait. Au début, il était très maigre, mais après quatre ou cinq mois, il a commencé à manger absolument tout, et jouait constamment avec ses maîtres.

Après neuf mois, la touffe de poils sur ses oreilles et sa queue a doublé de volume, et en un an, Kéfir a triplé de taille. Ayant aujourd’hui un an et 10 mois, il pèse 12,5kg.

« De son tempérament, il est juste comme un humain. Il est très intelligent. Il s’assoit même avec nous à table quand nous dînons, il a sa propre chaise, donc il nous tient compagnie », raconte Ioulia à propos du caractère de Kéfir.

Les Maine Coons miaulent rarement, c’est pourquoi il ne pousse que rarement des sortes de craquements tout doux.

« De ses habitudes encore : dormir sur ma poitrine. Quand il était chaton, c'était normal. Mais maintenant, quand durant la nuit se couche brusquement sur ma poitrine 12,5kg...en général, je suis contrainte de le chasser », a expliqué la propriétaire du chat.

Ioulia elle-même ne comprend pas la raison de la popularité de son chat, elle l'a photographié à deux reprises pour son profil Instagram, et les photos se sont rapidement répandues dans les médias et les forums russes et étrangers, y compris Reddit. La photo avec Kéfir a comptabilisé 18 000 mentions « j'aime » et des dizaines de commentaires sur cette plateforme. Certains ont suggéré que la propriétaire du chat essaie délibérément de le faire paraître plus grand avec des lentilles et une illusion d'optique, tandis que d'autres spéculent sur son museau froncé.

« Non, c'est un Lynx de Sibérie. Il se nourrit des indignes et ne boit que de la vodka », « Et il n'a pas l'air content. On dirait qu'il est ici pour la vodka et les indignes et qu'il n'a plus de vodka », plaisantent en commentaires les utilisateurs.

Selon Ioulia, la plupart des fans russes et étrangers de Kéfir ne croient pas à l’authenticité du chat et se demandent s’il s’agit d’un montage photo.

« Encore beaucoup de monde souhaite acheter Kéfir, mais c'est quand même terrible. C'est déjà un membre de la famille. On ne le donnera jamais à personne, nous allons seulement le prendre en photos plus souvent », conclut Minina.

