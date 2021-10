Tout ce qu’il faut savoir sur l’équipe Team Spirit, vainqueur du tournoi international de Dota 2

Un serveur, un mannequin et un futur médecin ont abandonné leur travail et leurs études pour l'amour de Dota 2. Et cela en valait la chandelle: pour la première fois, une équipe russe d’e-sport a remporté le championnat du monde de ce jeu vidéo et gagné plus de 18 millions de dollars.

« Quelle histoire, quelle course, quel rêve ! », hurle le présentateur de toute sa voix, alors que les confettis volent sur la scène et que cinq jeunes hommes retirent du piédestal l’« Égide des champions ». L'un des garçons lève le bouclier au-dessus de sa tête, un autre, au crâne rasé, reste assis, le visage caché dans ses mains, ne parvenant pas à croire en la victoire.

C'est ainsi que Team Spirit, l'équipe russe de cyber-sport qui a remporté le principal championnat du monde de Dota 2, The International, a été récompensée. En finale, les Russes ont battu les Chinois de l’équipe PSG.LGD sur un score de 3-2. C'est la première victoire d’une équipe russe dans l'histoire de la compétition.

Désir d’achat immobilier et félicitations du président

La composition finale de l'équipe n'a été déterminée qu'au début de 2021 et personne ne croyait donc en elle, mais elle a gagné grâce à une bonne préparation, a déclaré dans une interview à la chaîne de télévision 360 Pavel Goloubev, directeur de l'Association russe pour le développement de l’e-sport.

« C'est comme gagner la coupe du monde de football ou tout autre championnat du monde d'un sport prestigieux. C'est une compétition à laquelle chaque joueur et chaque cybersportif rêve de participer, ce n'est pas seulement un événement significatif, c'est un événement super significatif », a-t-il expliqué.

La plupart des membres de l'équipe comptent dépenser l'argent reçu dans l'immobilier. Les utilisateurs des réseaux sociaux russes ont immédiatement réagi par des mèmes.

« Cinq gars ont obtenu 18,2 millions de dollars en jouant à Dota 2. Comment ça se passe au bureau, les mecs ? », a par exemple ironisé un utilisateur, nommé Artiom Deriaguine, sur Twitter.

À l'aéroport moscovite de Vnoukovo, où ils ont atterri après la compétition, dont la finale s’est déroulée à Bucarest (Roumanie), les joueurs ont été accueillis par une bannière de félicitations.

Enfin, l'équipe a même été félicitée par le président russe Vladimir Poutine en personne.

« Sur le chemin de la finale, vous avez démontré de brillantes qualités de leadership et de cohésion, et dans le duel décisif, qui était un véritable test de maîtrise et de caractère, vous avez réussi à vous concentrer et, au moment le plus crucial, à saisir l'initiative de vos puissants adversaires », a souligné le chef d’État.

Visualisation de la victoire et hamburgers

Iaroslav Naïdionov Dota 2 The International

Iaroslav Naïdionov, alias « Miposhka », 23 ans, le membre le plus âgé de l'équipe et son capitaine, avait déjà participé au championnat en 2017 avec une autre équipe. À l'époque, il avait terminé dans le top 10 et était considéré comme un capitaine prometteur, mais la gloire était temporaire. Il a fini par faire une dépression en 2019.

« À un moment donné, j’étais seul dans un appartement vide loué à Saint-Pétersbourg. L'environnement était oppressant : un matelas, une table avec un ordinateur et un évier dans la cuisine sans rénovation. Je me réveillais, je restais assis là, à ne rien faire pendant environ quatre heures. Je jouais aussi je ne sais comment, je me sentais constamment coupable. Ça a été la période la plus difficile de ma vie », se souvient le jeune homme.

Un an plus tard, il a rejoint Team Spirit et après la récente victoire de l'équipe, il a posté une vidéo sur Twitter où il prenait plaisir à manger un hamburger et évoquait le secret de sa réussite.

« Cela ne réside pas seulement dans le hamburger [...] Chaque fois avant de m'endormir, je m’imaginais en train de gagner, j'essayais d'imaginer mes émotions [...] je visualisais en permanence, c'est peut-être ce qui a été décisif », a révélé Iaroslav.

Travail à 13 ans et sacrifice au dieu Dota

Ilia Mouliartchouk Dota 2 The International

Le plus jeune membre de l'équipe, Ilia Mouliartchouk, originaire d'Ukraine, n'a que 18 ans. Il a commencé à jouer à Dota en 2013 et a rapidement commencé à sécher l'école pour s’y adonner. Il ne parvenait en effet pas à se lever à sept heures, car il jouait jusqu'à quatre heures du matin. Lorsque ses parents exprimaient leur mécontentement, il répondait sans ambages : « C’est une bonne chose que je sois à la maison à jouer sur l'ordinateur, plutôt que de traîner et de fumer ». D'après Ilia, cela les apaisait.

Pour gagner de l'argent afin d'acheter un ordinateur puissant, il a trouvé un emploi de mise en rayon à 13 ans et a travaillé pendant six mois. Il rêvait de devenir journaliste ou criminologue, mais a fini par s'inscrire dans une université pour étudier la géologie. Il n’y a cependant jamais mis les pieds.

Pendant le championnat, il s'est rasé la tête et a déclaré l'avoir fait au nom du dieu Dota afin de gagner.

Dota 2 au lieu d'une carrière de médecin ou de mannequin

Les autres concurrents ont eux aussi consciemment décidé d'abandonner leur emploi et leurs études pour s'entraîner.

Alexandre Khertek Dota 2 The International

Alexandre Khertek, alias « TORONTOTOKYO », 20 ans, originaire de la République du Touva (Sibérie), a admis avoir autrefois été un petit dur, mais que les dessins animés japonais l'avaient aidé à « s'adoucir ». Après le lycée, il a intégré la faculté de mathématiques et d'ingénierie informatiques de l'Université d'État de Moscou, mais a abandonné en deuxième année pour jouer davantage. En parallèle, il a travaillé à temps partiel comme administrateur système et serveur, et estime que ces professions lui ont permis de se sociabiliser.

« Travailler comme serveur m'a aidé à comprendre les gens et à grandir en tant que personne. [...] J'ai réalisé que les serveurs, les cuisiniers et les femmes de ménage sont des personnes avec leurs propres problèmes et leurs propres vies. Depuis, j'essaie toujours de laisser un pourboire », a déclaré le cyber-athlète.

Magomed Khalilov Dota 2 The International

Magomed Khalilov, de son pseudonyme « Collapse », 19 ans, originaire de Makhatchkala, capitale de la République du Daghestan, joue quant à lui depuis 2017 et voulait devenir médecin – il a intégré l'université, mais a pris une année sabbatique pour se consacrer à l’e-sport.

Enfin, Miroslav Kolpakov, 21 ans, a évolué comme mannequin avant sa carrière dans le sport virtuel.

Miroslav Kolpakov Dota 2 The International

« Ça a été le sentiment le plus agréable de ma vie, non pas parce que j'étais dans le top 3, mais parce que j'ai gagné avec mes coéquipiers. Nous sommes cinq amis qui aiment jouer à Dota ensemble. J'étais un mauvais joueur, mais les gars m'ont donné une chance, et en deux mois j'ai appris à jouer », a-t-il confié.

