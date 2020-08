Makhatchkala, la ville aux quatorze langues

Les montagnes, les gorges et les cols constituent plus de la moitié du territoire du Daghestan, dont la capitale est Makhatchkala. C’est un pays où les habitants dansent de joie la lezguinka et où les funérailles se déroulent en présence de « pleureuses ». Les lutteurs daghestanais remportent les compétitions internationales et les Jeux olympiques, mais, les traditions étant conservatrices, les femmes et les minorités locales doivent encore lutter pour leurs droits.

Ilyas Hajji