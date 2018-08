Au nom de la Patrie: sept jeux vidéo où vous pouvez jouer pour la Russie

Si vous voulez vous sentir comme un vrai héros russe ou soviétique, chargez l'un de ces jeux et lancez-vous dans la Seconde Guerre mondiale ou dans le métro du Moscou post-apocalyptique.

1. Alerte rouge

Dans l'univers alternatif de la série Alerte rouge, Adolf Hitler n'est jamais arrivé au pouvoir et la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, les pays occidentaux font face à un nouvel ennemi puissant - Joseph Staline. Le joueur peut choisir de quel côté jouer - l’Union soviétique « méchante » qui rêve de conquérir l’Europe, ou les Alliés qui défendent le « monde libre » de l’agresseur. Le jeu a plusieurs suites.

2. Battlefield: Au nom du tsar

Dans cette extension du jeu de tir à la première personne Battlefield 1, vous pouvez plonger dans la peau d'un soldat russe en pleine Première Guerre mondiale, pourchasser des ennemis allemands avec une lance et piloter le premier bombardier quadrimoteur au monde. Le joueur peut également participer aux batailles brutales et impitoyables de la guerre civile russe entre les rouges et les blancs.

3. Assassin's Creed Chronicles: Russia

L'autre jeu qui entraîne les joueurs dans le chaos de la révolution russe et de la guerre civile fait partie de la célèbre série Assassin's Creed. Sorti en 2.5D, Assassin's Creed Chronicles : Russia suit Nikolaï Orlov qui doit voler un objet aux bolcheviks et sauver la grande-duchesse Anastassia Romanov, fille du tsar Nicolas II.

4. Street Fighter

Le personnage russe nommé Zangief fait partie de la série Street Fighter née il y a près de 30 ans. Ce combattant massif est un patriote qui se bat sans cesse pour la gloire de son pays.

5. Call of Duty 2

Les joueurs de ce jeu de tir à la première personne peuvent participer à deux des combats les plus critiques de la Seconde Guerre mondiale en URSS. Dans le premier, vous pouvez contrôler une recrue non entraînée dans la banlieue de Moscou au cours de la bataille décisive pour le cœur de l'Union soviétique. L'autre campagne l'entraîne dans le Stalingrad en ruines, où le sort de toute la guerre a été scellé.

6. Métro 2033

Le jeu est basé sur le célèbre roman du même nom de l'écrivain russe Dmitri Gloukhovski. La guerre nucléaire a réduit Moscou en ruines et obligé les survivants à chercher le salut dans le métro de la capitale. Ici, ils commencent une nouvelle vie, fondent de nouvelles « villes » et même des « États » et se font la guerre. La principale menace n'est pas les gens, mais les masses de mutants qui tentent de pénétrer dans le monde souterrain de Moscou.

7. Cossacks 3

Cossacks 3 (2016) est le remake du jeu de stratégie en temps réel Cossacks: European Wars de 2001. Il entraîne le joueur dans les événements européens des XVIIe et XVIIIe siècles, l'une des campagnes étant consacrées à l'histoire russe. Sur le chemin de la transformation de la Russie en superpuissance, il faut écraser ses ennemis traditionnels, tels que la Pologne, le khanat de Crimée, l’empire ottoman et la Suède.

