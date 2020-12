Dix idées de cadeaux pour un Noël à la russe

Les fêtes de fin d'année approchent et il est temps de préparer des cadeaux pour votre famille et vos amis. Voici quelques idées créatives pour les surprendre – nous sommes sûrs qu'ils les apprécieront.

Vodka et caviar

Ces deux mots sont synonymes de fête à eux seuls. Pour les Russes, un kit de fête standard comprend ce breuvage et ces œufs de poisson, les meilleurs étant les noirs, mais les rouges étant eux aussi savoureux et moins chers. Ils sont disponibles dans tous les magasins d'alimentation russes et ils vous laisseront avec une joyeuse humeur, tout autant que le champagne. Dans cet autre article, nous vous expliquions comment bien choisir et déguster votre caviar.

Chapka-ouchanka

Quoi de plus approprié comme cadeau en hiver ? Une coiffe russe traditionnelle se marie bien avec n'importe quelle tenue décontractée !

Kit Lego ou puzzle du kremlin

Les voyages vous manquent ? Vous pouvez avoir un petit exemplaire du kremlin de Moscou ou de la cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux chez vous. Fabriquer l'une ou l'autre de ces copies en Lego ou en puzzle pourrait être un jeu agréable durant les fêtes.

Livres russes

Nous, les Russes, avons l'habitude de dire qu'un livre est le meilleur des cadeaux. Et même quand vous ne savez pas quoi offrir, choisissez toujours la littérature. En suivant ce lien, retrouvez notre top 10 des livres russes sortis durant la dernière décennie.

Porcelaine de propagande

Les figurines en porcelaine, les plats et les services à thé sont un cadeau splendide. L'une des plus anciennes fabriques historiques de Russie, la Manufacture impériale de porcelaine, propose de nombreux articles thématiques, et l'un des genres les plus intéressants est la porcelaine de propagande de l'époque révolutionnaire. Vous voulez une tasse avec les peintures de Malevitch ? Facile ! Au fait, la société a des partenaires commerciaux dans le monde entier ; trouvez ici le plus proche de chez vous.

Nourriture

Le meilleur cadeau (en dehors d'un livre) est celui qui est fait à la main. Pouvez-vous imaginer les visages de vos amis lorsque vous servez un plat russe que vous avez cuisiné ? Nous vous recommandons vivement la salade du « hareng sous son manteau de fourrure », ou la salade russe (que les Russes appellent en fait « salade Olivier »), ou tout autre plat russe un peu fou. Pour vous inspirer, consultez la rubrique Gastronomie de notre site.

Masque sanitaire au design russe

L'accessoire le plus pertinent cette année est un masque. Vous en avez assez des masques ennuyeux ? Choisissez un masque bien décoré – avec des poupées gigognes russes (la fameuse matriochka) ou d’adorables ours. En suivant ce lien, retrouvez quelques options livrables dans le monde entier.

Friandises russes

Chaque enfant russe reçoit des kilos de friandises au Nouvel An, et le goût de son chocolat préféré est associé aux fêtes hivernales tout au long de sa vie. Les confiseries et chocolateries Octobre Rouge, Babaïevski et Kroupskaïa sont les plus populaires, et vous pouvez acheter ces délicatesses dans les magasins russes de toutes les grandes villes du monde.

Parfum « Moscou rouge »

À l'époque soviétique, l'odeur du Nouvel An était celle des mandarines et du parfum de maman ou de grand-mère qui n'était utilisé que lors des grandes fêtes. Le « Moscou rouge » est justement l’un des plus emblématiques. Nous l'avons trouvé sur eBay, mais vous pouvez sûrement le dénicher ailleurs également.

Abonnement Netflix pour les productions russes

Un abonnement Netflix est un bon cadeau même sans aucun lien avec la Russie. Cependant, vous pouvez souligner que vous l'offrez pour regarder de nouveaux et incroyables films et séries russes. Voici notre liste de films russes sur Netflix, et n'oubliez pas de regarder To The Lake, une série sur une épidémie frappant Moscou – même Stephen King la recommande.

