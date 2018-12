Dix cadeaux de Noël uniques fabriqués en Russie

Les éternels souvenirs à la russe – la céramique de Gjel, les chapkas, la vodka et le caviar – sont loin d’être les seuls cadeaux qu’on peut apporter ou se faire apporter de Russie. De plus, grâce aux boutiques en ligne, vous pouvez éviter le voyage lointain. Nous avons sélectionné pour vous des cadeaux modernes et insolites pour tous les goûts et toutes les bourses.

1. Porcelaine impériale

L’usine impériale de Saint-Pétersbourg fut fondée en 1744 par l’impératrice Élisabeth. Elle existe toujours et fabrique tant des pièces selon les technologies anciennes que de la porcelaine moderne. Quel que soit votre choix – la collection du Réveillon 2017 Krasni ou le service à grille de cobalt, carte de visite de l’usine – vous offrirez un produit d’une marque russe légendaire.

2. Chaussettes Tabani

Les chaussettes tabani ne sont pas uniquement branchées, elles sont de très bonne qualité et faites à la main en laine naturelle. Tabani est avant tout un projet social qui permet d’aider les retraités. Les chaussettes aux jolis motifs sont tricotées par de vraies mamies oudmourtes qui, ainsi, se sentent utiles et peuvent compléter leur retraite. Chaque paire est unique et ne vous coûtera pas plus de 20 euros.

3. Montre Raketa

Naguère, la célèbre usine Raketa approvisionnait tout l’URSS. En 2009, elle a été rachetée par le Français Jacques von Polier, qui a poursuivi et modernisé la production. Aujourd’hui, c’est l’une des rares manufactures au monde à fabriquer ses propres mouvements de A à Z, y compris la spirale et le balancier, et à renouveler régulièrement son design.

Lire aussi : Les sept plus belles églises catholiques et protestantes de Russie

4. Produits cosmétiques Pure Love

Alors que le marché des produits cosmétiques naturels grand public (comme Natura Siberica qui se vend également dans les magasins européens) se développe rapidement en Russie, les marques de luxe méritent également votre attention. Pure Love propose des produits cosmétiques naturels créés selon les principes de la cornéothérapie et visant à dynamiser les processus naturels de régénération de la peau. La marque a déjà séduit les Moscovites et les rédacteurs des pages Beauté. Dans la fabrication, la marque utilise des ingrédients naturels, des huiles essentielles et des composants à base de plantes. Les crèmes ne peuvent être conservées qu’au réfrigérateur pendant six mois maximum.

5. Guimauve de Belevo

La guimauve de Belevo, tout comme ses pâtes de fruits, est fabriquée à la main dans la ville de Belevo (à 290 km au sud de Moscou) selon d’anciennes technologies russes qui excluent les additifs artificiels. La guimauve de Belevo est particulièrement tendre, présentant un goût fin et harmonieux. Malheureusement, l’envoi postal des produits alimentaires russes n’a pas encore été mis en place, vous devrez le rapporter de Russie.

6. Foma, bottes de feutre pour enfants

Les bottes de feutre écrues fabriquées par l’usine Foma à Magnitogorsk (à 1 700 à l’ouest de Moscou) sont la version moderne des chaussures traditionnelles russes. Elles sont munies d’une semelle antidérapante en caoutchouc avec un protecteur, fabriquées en feutre naturel, rembourrées de fourrure naturelle et répondent aux normes orthopédiques. Elles ne craignent pas le froid allant jusqu’à –40%.

7. Pull Rosol

C’est un pull à col haut en laine chaude et douce de mérinos. Les rennes espiègles sont décorés d’ornements inspirés des motifs slavons anciens. Ces pulls sont, par exemple, déjà portés par des stars du rock russes. Existent en version homme et femme.

Lire aussi : Les rues de Moscou s’illuminent pour le Nouvel an et Noël (en images)

8. Jouets Shusha

Depuis plusieurs années déjà, Shusha est la fierté du nouveau design russe. Créés par le designer Anastasia Chtcherbakova et l’architecte Vassili Perfiliev, ces jouets sont volontairement minimalistes. Ils font allusion au langage figuratif de l’avant-garde des années 1920.

9. Lunettes Woodsun

Si les cadeaux chauds de Russie ne vous sont d’aucune utilité, optez pour les lunettes de soleil en bois naturel. Ce produit de design russe, qui allie originalité et haute qualité, a conquis les fashionistas du monde entier, dont la mannequin Elena Perminova et la blogueuse de mode Sofie Valkiers.

10. Foulard en soie AES+F

Le foulard idéal (140 х 140 cm) pour les amateurs d’art a été créé par le groupe d’artistes russes AES+F, qui s’expose dans le monde entier. Le design est inspiré de leur célèbre Projet islamique, pour lequel ils ont réalisé une série d’images des villes du monde incorporant des éléments de l’architecture islamique dans l’environnement de l’architecture occidentale existante.

Lire aussi : Conte d'hiver: huit endroits de Russie à visiter dans le froid et la neige

Les droits sur cette publication sont la stricte propriété du journal Rossiyskaya Gazeta

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.