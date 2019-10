Où acheter des objets à l’effigie de Vladimir Poutine?

Russia Beyond désormais sur Telegram! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Armée de Russie

La marque a été créée par le fournisseur officiel de l'armée russe, Voentorg. Son activité principale est donc la vente de vêtements et d'accessoires militaires casual portant le logo de l'armée russe. L’un des premiers produits n’était autre qu’une série de t-shirts avec le président russe. C'était une impression graphique en noir et blanc avec la légende « L’homme le plus poli » (si vous vous en souvenez, l’euphémisme « gens polis » servait il y a quelques années à désigner l'armée russe).

Egor Aleev/TASS Egor Aleev/TASS

Depuis lors, des produits avec l'image de Poutine apparaissent continuellement dans leur gamme. Par exemple, un t-shirt avec l'inscription « Je vais résoudre ça avec un ou deux MIG » (jeu de mots faisant référence au chasseur russe MIG et jouant sur la consonance du nom de l’appareil avec le mot « mig » voulant dire « un instant ») coûtera 1 590 roubles, soit moins de 25 euros.

La société vend également des « vestes à la Poutine » similaires à celle que portait le président quand il est allé pêcher dans la région du Touva, pour 7 090 roubles (environ 100 euros). En plus de cela, vous pouvez acheter un pantalon qui, selon le site, forme un ensemble avec la veste en question, et coûte 4 790 roubles (72 euros).

Armée de Russie possède des magasins dans tout le pays (adresses ici) et assure les livraisons à l’étranger.

Black Star

La marque de street-wear Black Star est l’un des nombreux projets du rappeur et homme d’affaires russe Timati. Le rappeur connaît personnellement Poutine, il l'a rencontré à plusieurs reprises et figurait parmi ses hommes de confiance. Timati est également lié à Armée de Russie susmentionnée - parfois, il développe des séries de produits pour eux.

Reuters Reuters

Des t-shirts et des sweatshirts Black Star avec l’image du président peuvent être achetés à Moscou, commandés en ligne ou trouvés à Riga, où le premier magasin franchisé européen a ouvert ses portes. Un t-shirt à l’effigie de Poutine coûtera 2 300 roubles (une trentaine d’euros), selon le site Web de la marque. Il existe également une fonction de précommande pour les futures collections et la possibilité de choisir la livraison dans le monde entier.

Shokobox et autres lieux proposant des « Poutine en chocolat »

Des chocolats avec un Poutine qui pleure, étreignant un chiot, debout sur fond de champ pâquerettes et autres fantaisies de confiseurs : tout cela est produit par la société Shokobox de Saint-Pétersbourg. Une tablette de chocolat coûte en moyenne 170 à 200 roubles (entre 1,5 et 2,5 euros). La société se distingue par le fait qu’elle fabrique du chocolat sur commande et que l’acheteur peut lui-même concevoir la présentation de la boîte. La série « Président » (avec la légende « En achetant ce coffret à chocolat, vous augmentez le PIB du pays ! » (L'abréviation de Produit intérieur brut en russe correspond avec les initiales du président, ndlr) est toujours disponible sur le site. L'entreprise produit environ trois mille tablettes par mois.

En Russie, vous pouvez également trouver des truffes au chocolat présidentielles (confiseries « GC - Golden candies ») - avec de la vodka ou du piment, au prix de 2 700 roubles (42 dollars) le kilogramme. Mais il faudra mettre la main dessus en ligne ou les rechercher dans des pâtisseries proposant des souvenirs (l’un d’eux se trouve à Moscou, au 22 rue Piatnitskaïa). Vous pouvez commander en ligne, par exemple, ici et là.

Voenmag

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Une autre plateforme de Voentorg avec des produits de l'armée, mais avec un plus vaste assortiment de produits à l’effigie du président. Poutine chevauchant un ours, Poutine chevauchant un cheval, Poutine avec des chiens, Poutine promettant de rendre la Russie encore meilleure et d’autres modèles, probablement pas aussi stylés que ceux d’Armée de la Russie et de l’Étoile noire, mais plusieurs fois moins cher. La boutique en ligne livre dans toute la Russie. Il n'y a pas de magasins traditionnels, tout se fait sur internet.

Aliexpress

La plus grande source d’objets et de souvenirs avec Poutine, bien sûr, c’est la Chine. Sur Aliexpress, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, que ce soient des vêtements étonnants à l’effigie du président, des tasses et des étuis pour smartphones, des oreillers, des posters et même des chaussettes.

AP AP

