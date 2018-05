Achèteriez-vous le nouveau «Tsar Phone» proposé par l’entreprise russe Caviar?

Le fabricant de téléphones mobiles de luxe Caviar a dévoilé une nouvelle collection de portables, appelés «Tsar phones», destinée à marquer l’investiture présidentielle de Vladimir Poutine pour son quatrième mandat le lundi 7 mai.

Il est le plus cher de la collection. Le « Caviar Inauguration Diamond » est disponible à la vente pour 1,9 millions de roubles (soit 25 500 euros) et y sont représentés tous les symboles de la puissance russe : la Constitution, le sceau présidentiel, ainsi que les armoiries. Ce téléphone à clavier est en or 18 carats, sa coque est incrustée de diamants et décorée de cuir. Ce téléphone sera commercialisé en édition très limitée : seulement sept seront en effet produits en hommage à la date d’investiture de Poutine.

Il existe également des modèles « plus abordables » : deux iPhones X (baptisés Leader Putin Inauguration et Russia Inauguration) dont le prix s’élève à 258 000 roubles chacun, soit 3 460 euros, et un téléphone à clavier Caviar Inauguration à seulement 219 000 roubles, soit 2 940 euros. Cela vous donne envie ?

L’image de Vladimir Poutine est utilisée dans de nombreux domaines auxquels on ne penserait pas au premier abord. En voici la preuve.

