Tendance ou négligé: que pensent les Russes de la barbe?

Marx, Tolstoï et Lénine, tels sont de loin (respectivement 24, 19 et 13% des sondés) les personnages qui viennent en premier à l’esprit des Russes lorsque l’on parle de barbe, avance une nouvelle enquête du Centre panrusse d’étude de l’opinion publique (VTSIOM). Il est toutefois intéressant de noter que chez les 18-24 ans, les deux communistes n’obtiennent que 2% des voix, laissant le podium à l’auteur de Guerre et Paix (12%), au rappeur russe Timati (8%) et au n°1 tchétchène Ramzan Kadyrov (5%), ex-æquo avec le musicien et chanteur Mikhaïl Choufoutinski.

Par ailleurs, parmi les hommes interrogés, 27% ont affirmé porter en ce moment-même une barbe de trois jours, 14% une moustache, 10% une barbe courte, 5% des rouflaquettes et 2% une longue barbe.

À cet égard, 35% confient opter pour ce choix par flemme, 30% par habitude, 16% par désir de plaire plus, 10% par souhait de paraître plus vieux ou viril, 9% par mimétisme vis-à-vis des gens de leur âge, 9% car c’est à la mode, 7% car ça leur plait tout simplement, et 6% par obligation religieuse. Aussi, seuls 8% d’entre eux se rendent chez le barbier pour l’entretenir, 91% s’en occupant eux-mêmes.

La gent féminine, quant à elle, assure préférer les hommes rasés de près (69%), avec une barbe de trois jours (37%) ou avec une courte barbe (16%). Si le taux des femmes avouant avoir un faible pour les longues barbes est de 0%, 13% ont soutenu ne pas y accorder d’importance. À souligner que les jeunes sont considérablement plus adeptes des poils faciaux que les aînées.

Dans ce quiz, saurez-vous reconnaître de célèbres Russes grâce à leur barbe ?

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.