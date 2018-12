Ces marques de streetwear russe que vous pouvez acheter en ligne dès maintenant

La Russie est devenue la capitale mondiale du streetwear, et elle ne résume pas à Adidas et Gosha Rubchinskiy. Ces designers russes prometteurs apportent l’ambiance monochrome urbaine du pays dans le monde entier.

1. Outlaw Moscou

Spécialisé dans les blousons bombers, les bottes, les vestes et les manteaux militaires de grande qualité, Outlaw propose des collections sur le thème du vêtement de ski caractérisées par un minimalisme raffiné et hivernal qui rejette le caractère flashy généralement associé aux vêtements de créateurs. Mais contrairement à la plupart des autres marques russes du même créneau, Outlaw n’a pas peur de produire des vêtements colorés, ce qui prouve qu’une politique visant à intégrer une influence multiculturelle et dynamique ne doit pas atténuer le caractère naturel du streetwear.

La sportivité épurée de Outlaw a notamment valu à la marque plusieurs collaborations avec Puma, les noms des deux marques étant fièrement affichés en cyrillique sur le produit final. Même la superstar Skepta est fan (et vous devriez l'être aussi).

2. Krakatau

Les manteaux élégants et sobres de la marque basée à Saint-Pétersbourg sont un rêve pour ceux qui ont un esprit pratique, et pourraient facilement faire de l’ombre à Patagonia ou à The North Face. Surnommée « Kit de survie antagoniste », la marque vétéran peut se targuer d'être fonctionnelle et polyvalente, avec des capuchons ajustables, une série de poches dissimulées et des tissus imperméables.

Inspirés par le milieu futuriste de Moscou et de Saint-Pétersbourg, les élégants motifs discrets de Krakatau sont la réponse parfaite à l’hiver en Russie urbaine. Leur série de collaborations photo avec Zaha Hadid Architects n’a finalement pas été vaine.

3. Sputnik 1985

Après des débuts modestes centrés sur l’impression d’images sérigraphiées sur des T-shirts et leur vente en ligne, Sputnik 1985, basé à Moscou, associe style avec un côté fait maison. Depuis, la marque a explosé et s’est étendue pour couvrir tous les types de t-shirts, pulls, anoraks et accessoires disponibles, et a su garder sa simplicité au fil des ans. Elle a pour l’essentiel limité les motifs à des représentations visuelles de la culture ouvrière russe des années 90 (que ce soit des boxeurs, des images de prison ou des émissions de télévision classiques) et des déclarations abrasives et emblématiques, telles que « La ville est une force effrayante » ou « Je serai toujours contre ».

Fidèle à son habitude, la gamme de prix de Sputnik est également « démocratique » (c’est-à-dire abordable), la plupart des t-shirts ne coûtant que 1 500 roubles (une vingtaine d’euros). Du streetwear pour le peuple, en quelque sorte.

4. Volchok

La marque qui prétend « raconter l’histoire du gothique russe » est peut-être le fournisseur le plus reconnaissable du courant « brutaliste » au sein de la mode russe. Alliant des modèles de skaters simples et épurés à l'esthétique nihiliste de la culture punk, les tee-shirts et pulls Volchok iront à la perfection avec une paire de Vans ou de New Balance, un look accessible et populaire en Russie aujourd'hui. En partie grâce aux mentions de divers rappeurs et stars du punk-rock russes, la marque compte désormais des dizaines de magasins dans toute la Russie, où les acheteurs peuvent acheter des t-shirts pour à peine 1 400 roubles (20 euros).

5. AFour

La société de chaussures de sport AFour, basée à Saint-Pétersbourg, pourrait bien fabriquer les chaussures les plus cools du monde. En recherchant des échantillons de cuir provenant d’Italie et de Russie, ces chaussures fabriquées en atelier sont d’une qualité inégalée. La semelle « New Balance-esques » en caoutchouc, un clin d’œil aux racines du skateboard de la marque, confère à la chaussure une rondeur simple et stylée et offre un flashback vers les années 90. De plus, les baskets AFour sont colorées de manière rafraîchissante, ce qui leur donne un côté personnel et expressif que les grandes marques de baskets auraient du mal à reproduire - vous pouvez même concevoir vos propres baskets sur leur site Web.

