Lassé des matriochkas? Dix idées de souvenirs à ramener de Russie

Vous êtes à la recherche de quelque chose d’original et d’unique à ramener chez vous après un merveilleux voyage en Russie? Russia Beyond vous dresse une liste de différents objets sortant de l’ordinaire, que vous trouverez chez de simples artisans ou de petites entreprises. La majorité de ces cadeaux peuvent également être achetés en ligne. Bons achats!

1. De la vaisselle artisanale

Ces tasses et services à thé sont proposés par la compagnie Matrena et se démarquent par leurs techniques de gravure, loin d’être fréquentes dans les produits en céramique. Ces objets faits-main attirent également le regard grâce à leurs motifs de style russe et aux divers personnages de contes de fées qui y figurent, tels que le phœnix et Koniok Gorbounov. Ils ne manqueront donc pas de faire resurgir en vous des souvenirs de Russie à chacune de vos pauses café. Ils sont toutefois relativement onéreux : leur prix oscille entre 27 euros pour une tasse à environ 286 euros pour un service à thé de 10 pièces. Mais ce coût reflète le temps de travail qu’il a fallu pour les réaliser, tant pour l’élaboration de ce design original que pour la gravure et la peinture des motifs.

Un autre exemple intéressant de vaisselle originale est produit par une petite fabrique de céramique répondant au nom de PeroCeramics. Nino, la jeune entrepreneuse à la tête de cette entreprise, crée des plats et des tasses dotés de designs amusants, présentant différents animaux et, bien évidemment, un ours russe portant une ouchanka ainsi qu’une bouteille de vodka dans les bois.

2. Des jouets autoguidés

Aviez-vous déjà vu quelque chose de ce genre auparavant ? Ce Winnie l’ourson russe autoguidé est un produit unique fabriqué en Russie par Mazyuk&Metelev, ne nécessitant ni de piles ni de mécanisme à remonter. Le savoir-faire unique de cette entreprise rend ces jouets peints à la main absolument uniques. Ils peuvent représenter aussi bien un soldat de l’Armée rouge que le Père Noël, ce qui en fera une distraction idéale pour vos enfants ou une simple décoration amusante pour votre bureau. Leur prix varie de 14 à 16 euros.

3. Des cadres photos

Ces cadres photos semblent avoir été fabriqués il y a plusieurs siècles. Pourtant, réalisés par une artisane du nom de Natalia, il ne s’agit que de répliques d’objets ayant existé par le passé sur lesquels figurent des illustrations d’éminents artistes russes. Ils peuvent également être utilisés pour servir d’encadrement de miroir et coûtent entre 3000 et 5000 roubles (entre 40 et 70 euros).

4. Des vêtements sur le thème de la Russie

Les gratte-ciels staliniens et une carte de Saint-Pétersbourg vous accompagneront partout grâce à l’un de ces sweatshirts. Fabriqués par la compagnie moscovite Pavluque, il en existe aussi avec une carte de la capitale russe ou encore avec ses khrouchtchevki. Pour en acquérir un, il vous faudra débourser entre 45 et 50 euros.

5. Des bottes

Vous souhaitez acheter quelque chose qui permettra à vous ou à vos amis d’avoir bien chaud durant les rudes hivers, sans pour autant choisir les valenki, que tout le monde connait déjà ? Pourquoi ne pas opter pour une autre alternative : des bottes de Sibérie en fourrure de renne. Elles ne sont pas données (286 euros) mais puisqu’elles sont confectionnées de manière artisanale et conçues pour durer, c’est compréhensible.

Des bottes de la marque russe Az-Art sont une autre variante intéressante et moins onéreuse (environ 85 euros). Y figurent des phrases en russe et leur traduction anglaise. « Russians did it » ou « Our hearts long for change » capteront à coup sûr tous les regards.

6. Des chaussettes

Les amateurs de couleurs vives et de motifs traditionnels russes adoreront sans aucun doute ces chaussettes imaginées par la société moscovite SOXESS. Leur prix n’est pas affolant et elles vous rappelleront dès que vous les enfilerez de bons moments passés dans ce vaste pays. Les fabricants affirment qu’elles sont 100% en coton et qu’elles ne perdent ni leur forme ni leur couleur avec le temps. Leur design se base sur cinq célèbres styles russes : Jostovo, Gjel, Gorodets, la Dvina septentrionale et les jouets de Dymkovo.

7. Des accessoires

Des écussons représentant des écrivains russes à l’allure impertinente, des boucles d’oreilles et des pendentifs en forme de matriochkas, des anneaux gravés d’inscriptions en russe ou encore des boutons de manchettes aux symboles officiels de la Russie, vous n’avez que l’embarras du choix. De plus, ces accessoires ne vous coûteront pas une fortune et ne prendront que peu de place dans vos bagages.

8. Des étuis en feutre pour téléphones

Au-delà des banals étuis où figurent Vladimir Poutine ou un ours, de nombreuses variantes peuvent être trouvées en Russie. Prenez par exemple celui-ci, fabriqué à partir de feutre par un artisan de la ville de Toula. Non seulement il protègera votre téléphone contre le froid et les chocs, mais il vous rappellera la Russie grâce à son bout de châle de Pavlovski Possad ajouté à l’arrière.

9. Du thé, du miel ou de la confiture

Des produits provenant de fermes russes peuvent être trouvés dans pratiquement tous les marchés du pays. La confiture de pomme de pin, le miel de lavande de Crimée, et le thé aux herbes de l’Altaï ne sont que quelques exemples de ces petites merveilles, délicieuses au goût et bénéfiques pour le corps, que vous pourrez acquérir en Russie.

10. Du savon

Le savon artisanal est une autre idée de souvenir facilement trouvable dans les marchés russes ou en ligne. Avec un prix allant de 200 à 400 roubles (2,8 à 5,6 euros) unité, vous n’avez aucune excuse pour ne pas en offrir un à chacun de vos amis et membres de votre famille. De nombreux parfums et composants naturels sont disponibles, de la lavande au genévrier.

Bien entendu, cette liste n’est pas exhaustive et une multitude de cadeaux peut être trouvée à travers cette immense contrée. Gardez toutefois à l’esprit que nombreuses sont les contrefaçons. Voici nos conseils pour éviter ce type d’arnaques en Russie.

