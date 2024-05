Sept boissons inhabituelles de différentes régions de Russie

La Russie produit des boissons saines et nutritives depuis bien avant l’avènement des smoothies et des milkshakes. Nous avons sélectionné les plus intéressantes d’entre elles.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Limonade de pin

Legion Media Legion Media

Cette limonade sent la forêt et les pommes de pin. Elle est préparée à partir de pousses d’aiguilles ou de pommes de pin fraîches. Du jus de citron ou d’autres agrumes peut être ajouté à la décoction de pommes de pin. Cette boisson étanche parfaitement la soif lors d’une journée chaude et renforce l’immunité. Vous pouvez l’essayer dans les régions où poussent des forêts de conifères, par exemple dans celles de Iaroslavl ou de Perm.

Souritsa

Ozon Ozon

Il s’agit d’une boisson à base d’herbes à fleurs, de graines ou de céréales, infusée dans de l’eau mielleuse. La souritsa était connue des Slaves à l’époque païenne. Cette ancienne recette a été remise au goût du jour dans la région de Voronej, mais peut aussi être répétée à la maison. Pour ce faire, un bocal de trois litres doit être rempli au tiers avec des herbes (thym, camomille, épilobe, menthe), puis il faut y ajouter une décoction de quinze minutes d’avoine (600g) et de miel (150g). Couvrez le bocal avec une gaze et laissez-le deux jours à température ambiante. Avant de servir, mettez la boisson prête au frais.

Thé de Bolotov

Santje09/Getty Images Santje09/Getty Images

Une décoction de plantes pour la santé et la longévité peut être dégustée dans la région de Toula. Dans le village de Dvorianinovo, se trouve le musée-domaine du botaniste Andreï Bolotov. Dans la recette de sa tisane, l’on trouve à parts égales de l’épiaire officinale, des feuilles de sauge et des fleurs de camomille. Cette tisane est particulièrement bonne avec le pain d’épices local de Tоula.

Boda

Guiyuan/Getty Images Guiyuan/Getty Images

Les peuples indigènes des rives du fleuve Amour, en Extrême-Orient russe, en particulier celui des Nanaïs, préparent depuis des siècles la boda, une boisson à base de céréales. Le millet, le riz, l’orge perlé ou même les haricots conviennent. Les Nanaïs ajoutent du caviar de saumon et de l’huile végétale à la décoction déjà préparée. L’on dit que la boda aide à récupérer rapidement en cas d’intoxication ou de gueule de bois.

Arsa

Cette boisson bouriate peut étancher à la fois la soif et la faim. Elle était autrefois préparée pendant les travaux des champs. Selon la recette, du lait est bouilli jusqu’à l’obtention d’une masse épaisse de lait caillé, puis de l’eau (parfois du bouillon de viande) est ajoutée, et plus tard encore de la farine et du millet, que l’on laisse bouillir encore pendant une demi-heure. Le résultat est une boisson lactée à l’arrière-goût de pain.

>>> Mors: une boisson aigre-douce aux baies idéale pour la canicule

Poza

samael334/Getty Images samael334/Getty Images

Il s’agit d’une boisson peu alcoolisée à base de betterave sucrière. En Mordovie, elle était autrefois une boisson cérémonielle : elle était servie lors des mariages, des veillées funèbres et d’autres événements importants. Elle est préparée de la manière suivante : la betterave est cuite à l’étouffée au four, puis l’on y ajoute de la farine de seigle, de l’eau, du sucre et du malt, et l’on continue à cuire. Le résultat est un kvass de betterave.

Byyrpakh

Esin Deniz/Getty Images Esin Deniz/Getty Images

Il s’agit d’une boisson traditionnelle iakoute à base de lait caillé. Elle est particulièrement populaire pendant Yssyakh, le Nouvel An iakoute, qui tombe en été, avec ses courses de chevaux, ses danses et ses festivités traditionnelles. Ce soda lacté est un bon désaltérant. Les recettes peuvent différer, mais le plus souvent, il est préparé à partir de lait de vache ou de kéfir avec du levain (du yaourt peut être utilisé) et additionné de sucre ou de lait concentré. Avant d’être consommée, la boisson est conservée pendant plusieurs jours à température ambiante.

Dans cet autre article, découvrez quels spiritueux appréciaient les tsars et tsarines.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.