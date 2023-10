Le vzvar, cette boisson russe à base de prunes et de poires infusées

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le vzvar est une infusion compotée de fruits, de baies et d’herbes. Il est le plus souvent préparé à partir de canneberges, d’airelles ou de pommes, et ces dernières peuvent être fraîches, séchées ou marinées. Vous pouvez utiliser de la menthe, des feuilles de cassis, du thym et d’autres herbes aromatiques.

Son nom vient des verbes russes « varit’ » (cuire, mijoter) et « zavarivat » (infuser). La recette demande que les fruits secs soient trempés et non cuits. Seul du miel est ajouté, pas de sucre.

Ingrédients (pour 4 à 5 portions) :

eau – 1,5l

pommes séchées – 100g

poire – 1

pruneaux – 250-300g

miel – 1 cuillère à soupe

clous de girofle – 3

Préparation :

Lavez les pommes et les pruneaux et faites-les tremper dans de l’eau tiède pendant 1 heure.

Versez l’eau et couvrez les fruits d’eau froide. Portez à ébullition.

Ajoutez des tranches de poire fraîche et les clous de girofle, laissez mijoter 3-4 minutes. Ajoutez la cuillère de miel et remuez délicatement. Laissez infuser le vzvar pendant environ une heure et versez dans des verres.

Dans cet autre article, découvrez notre recette de trois boissons réchauffantes russes à base de baies et de fruits.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.