Kéfir: préparer ce produit laitier fermenté aux multiples vertus pour la santé

Le kéfir est l’une des boissons lactées les plus populaires de Russie. Il est très facile de faire du kéfir à la maison avec des bactéries lactiques vivantes.

Le kéfir est un produit laitier aigre fabriqué à partir de lait de vache auquel on ajoute des bactéries vivantes. Cette boisson était très appréciée des montagnards du Caucase qui ont longtemps veillé jalousement à ne pas dévoiler son mode de préparation.

La production industrielle de kéfir a commencé en Russie au début du XXe siècle grâce aux efforts du producteur Nikolaï Blandov à la demande de la Société panrusse des médecins. En 1906, une employée de Blandov, Irina Sakharova, s’est rendue dans la région du Caucase pour y étudier la recette secrète du kéfir.

L’histoire raconte qu’elle aurait été kidnappée afin de devenir la femme d’un riche propriétaire terrien local ; ces « mariages » relèvent en fait d’une tradition locale. Pour régler l’incident à l’amiable, elle a demandé une culture bactérienne de kéfir en guise de compensation. Selon une autre histoire, cependant, le propriétaire caucasien aurait offert la recette à Irina en signe de bonne volonté, sans enlèvement.

À l’époque soviétique, le kéfir était produit en masse et apprécié par toute la nation. Tout le monde en URSS connaissait la bouteille en verre distinctive d’un demi-litre avec un bouchon vert dans laquelle le kéfir était vendu. Les Russes savent que le kéfir a des propriétés curatives pour un large éventail de maux et que sa consommation contribue à une excellente santé.

Le kéfir, comme les autres produits laitiers fermentés, a un effet probiotique. Les gens ne le boivent pas que pour sa texture onctueuse, mais aussi pour maintenir et améliorer la santé de l’intestin : il permet de restaurer les colonies de bonnes bactéries après la prise d’antibiotiques. Globalement, le kéfir améliore le métabolisme.

Si vous voulez faire du kéfir à la maison, il suffit de prendre du lait et de la crème aigre, qui contient des micro-organismes lactiques bactéricides. En les ajoutant au lait pasteurisé, vous pouvez obtenir une boisson similaire au kéfir. En utilisant de la crème aigre fraîche et de haute qualité, vous obtiendrez le meilleur résultat possible lors de la fermentation du lait avec des bactéries lactiques.

Ingrédients (pour 2 portions) :

Lait de vache - 500 ml

Crème aigre - 50-100 g

Préparation :

Portez le lait à ébullition jusqu’à l’apparition de mousse.

Laissez refroidir complètement.

Filtrez puis versez dans un bocal.

Ajouter la crème aigre. Plus vous ajoutez de crème aigre, plus votre kéfir sera épais.

Fermez bien le bocal avec un couvercle. Laisser reposer à température ambiante pendant 24 heures. Les bactéries lactiques vivantes commenceront le processus de fermentation.

Mettez au réfrigérateur. En quelques heures, votre kéfir est prêt.

Bonne dégustation !

