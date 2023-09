Comment préparer le kvas, la boisson d’été russe par excellence

Un arôme épicé de pain de seigle et de malt, une saveur aigre-douce et l’agréable picotement des bulles sur la langue… le kvas, que du bonheur!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La fermentation est ce qui distingue le kvas, et en fait une boisson non seulement délicieuse mais aussi très saine. Le malt et de la farine (ou de la chapelure) de seigle en sont les principaux ingrédients. Les raisins secs sont principalement utilisés pour lancer le processus de fermentation, car ils contiennent de la levure.

Le kvas aide à maintenir le bon fonctionnement du système digestif et empêche la propagation de microbes nocifs et pathogènes. Il améliore également le métabolisme et contribue à assurer le bon fonctionnement du système cardiovasculaire.

Depuis le Moyen âge, lorsque le kvas a été mentionné pour la première fois dans les chroniques du Xe siècle, les admirateurs de cette boisson pensaient qu’elle renforçait et revigorait le corps. Plus tard, à l’ère moderne, les scientifiques ont déterminé que cela était dû à sa teneur élevée en bactéries probiotiques utiles pour l’organisme.

Aujourd’hui, le kvas peut être trouvé dans n’importe quel supermarché en Russie, ainsi que dans les magasins d’alimentation russes à l’étranger. Mais à l’origine, le kvas était quelque chose que les gens préparaient à la maison. Si vous souhaitez essayer chez vous, l’un des avantages est que vous serez certain de la qualité des ingrédients, que vous achetez vous-même.

De plus, vous pouvez contrôler la quantité de sucre utilisée. Par exemple, j’ajoute différentes quantités de sucre à des fins différentes. J’en mets moins pour le kvas lorsque je prévois de l’utiliser pour l’okrochka (une soupe froide), et plus lorsque je veux obtenir un kvas plus sucré à boire. Vous pouvez également ajouter des épices, un zest de citron ou des baies, si vous le souhaitez. Cependant, je prépare habituellement un kvas classique.

Dans mon enfance, ma grand-mère préparait elle-même du kvas à la datcha. C’était relativement facile car il y avait toujours des morceaux de pain de seigle et des raisins secs à portée de main dans la cuisine. Elle versait de l’eau dessus, recouvrait le liquide de gaze et le laissait reposer dans un endroit chaud. Cela permettait d’accélérer le processus de fermentation.

>>> Grenki: comment cuisiner un délicieux plat à partir de pain rassis ordinaire

Si vous avez tous ces ingrédients, une grande carafe et une dose de patience, vous possédez tout le nécessaire pour préparer et déguster votre propre kvas rafraîchissant entièrement naturel et à faible teneur en alcool.

Ingrédients pour 1,5 litre :

Yulia Mulino Yulia Mulino

eau - 1,5 litre

pain de seigle - 150 g

sucre - 80 g

raisins secs - 20 g

gaze (serviette en coton)

carafe de 2 litres

Préparation :

Faites sécher la chapelure de seigle au four à 130℃, pendant 20 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Incorporer le sucre dans l’eau chaude. Attendre jusqu’à ce que le liquide soit tiède.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mettez la chapelure et les raisins secs dans un bocal. Des débats existent pour savoir si les raisins secs doivent être préalablement lavés. Certains soutiennent que les raisins non lavés fermentent mieux, tandis que d’autres préfèrent les laver et les sécher rapidement avant utilisation. Je n’ai pas lavé les miens.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Remplissez d’eau.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir de gaze et conserver dans un endroit chaud et sombre pendant 3-4 jours.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Quelques jours plus tard, vous verrez le processus de fermentation démarrer.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Filtrez le kvas.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez-le dans un bocal à couvercle hermétique et mettez-le au réfrigérateur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Au début, certains conseillent de conserver le bocal ou la bouteille fermée dans un endroit chaud, en y ajoutant quelques raisins secs et du sucre pour intensifier le processus de fermentation.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez votre kvas froid comme boisson ou utilisez-le pour réaliser une soupe froide okrochka.

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de crêpes russes à base de pâte à la bière et garnies de confiture de cerises.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.