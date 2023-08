Ces sodas soviétiques parfaits pour les étés chauds

Il était impossible de trouver Pepsi et Fanta en URSS, mais les citoyens du pays disposaient d’environ 500 types de boissons gazeuses sucrées. Beaucoup d’entre elles étaient préparées à base d’herbes naturelles et avaient une courte durée de conservation. Voici quelques boissons du passé soviétique que vous pouvez acheter dans un magasin russe même aujourd’hui.

Baïkal

Vitaly Sozinov/TASS Vitaly Sozinov/TASS

Cette boisson à l’arôme caractéristique de conifère contient du millepertuis et de la cardamome, de la réglisse et de l’éleuthérocoque, de l’eucalyptus et du laurier, des bourgeons de pin et du zeste de citron.

Saïan

Archives Archives

Le créateur de cette boisson lui a donné le nom du lieu où il a rencontré sa bien-aimée. Il a un arôme unique d’herbes alpines, avec de légères notes d’absinthe et un arrière-goût délicat d’agrumes.

Kolokoltchik (clochette)

Aucune fête d’enfant ne peut se passer de cette boisson transparente incolore avec une saveur rafraîchissante et une agréable amertume d’écorce de citron.

Duchesse

Sergueï Mamontov/TASS Sergueï Mamontov/TASS

Cette boisson contient le sirop de la poire du sud de la variété Duchesse, ce qui lui donne un goût de vin doux avec une acidité légèrement astringente et un arôme puissant.

Bouratino

Archives Archives

La Russie a son propre Pinocchio nommé Bouratino, et cette boisson de couleur dorée, qui a une saveur aigre-douсe-amère unique, lui doit son nom.

Tarkhoun

Legion Media Legion Media

La base de cette boisson est une infusion d’estragon, que l’on appelle dans le Caucase « tarkhoun ». L’estragon donne à la boisson une saveur rafraîchissante et un arôme épicé avec des notes de menthe et d’anis.

Citro

Archives Archives

Dans la version classique, la recette de cette boisson comprend des agrumes – mandarine, pamplemousse, orange. Un autre ingrédient essentiel est la vanille.

Crème-Soda

Archives Archives

Le Crème-Soda a une saveur agréable, qui ressemble à un mélange de vanille, de crème glacée et d’eau gazeuse d’un distributeur automatique soviétique.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.