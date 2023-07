Mors: une boisson aigre-douce aux baies idéale pour la canicule

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

J’ai passé les étés de mon enfance à la datcha et j’en connais donc un rayon sur les baies. Notre jardin regorge de parcelles de groseilles, de framboises, de cerises, de fraises et de groseilles. Certaines baies « disparaissaient » presque immédiatement grâce ma sœur et moi. Tout ce qui restait était utilisé pour faire de la confiture et des kompots.

Je me souviens qu’il restait souvent beaucoup de groseilles rouges. Elles avaient un goût aigre, mais étaient pleines d’arôme et de saveur. Et comme elles regorgeaient de vitamines, nous trouvions dommage de les gaspiller. Pourquoi ne pas utiliser ces baies pour préparer une boisson traditionnelle classique, le mors ?

Yulia Mulino Yulia Mulino

Le mors est une boisson russe typique aux baies connue depuis le XVIe siècle, lorsque le livre classique Domostroï était le guide russe de la vie du foyer. Il mentionne le mors de framboise, et selon une version, l’origine du nom mors vient du mot allemand moosbeere, qui signifie canneberge. D’autres experts, cependant, pensent que le nom vient du mot russe morochka (plaquebière), à partir duquel la boisson était également produite.

Le mors diffère du jus ordinaire car est dilué avec de l’eau et du sucre est ajouté.

Il y a deux manières de préparer le mors. Le premier n’implique aucun traitement thermique. La deuxième méthode, que je préfère, utilise de la pulpe précuite, et nécessitera donc moins de sucre car la pulpe aigre bouillante et les graines se transforment en sirop inverti.

Yulia Mulino Yulia Mulino

En été, ma famille fait des mors à partir de groseilles rouges, mais nous ajoutons toujours d’autres baies savoureuses, comme des fraises ou des framboises. Ainsi, le mors s’avère non seulement sain, mais aussi délicieux. La canneberge, l’airelle rouge, la cerise, l’argousier ou la fraise des bois sont également idéales pour le mors.

Il convient de noter qu’il y a longtemps, du miel était ajouté pour donner un goût plus sucré. Si vous décidez d’ajouter du miel, je vous conseille d’en utiliser très peu et de préférence d’en utiliser un qui a une saveur douce ; et ajoutez-le au mors qui a été préparé sans recourir à la chaleur.

>>> Comment dit-on: incontournable vocabulaire russe sur le thème des baies

Le mors aux baies peut être servi comme boisson avec des glaçons et des baies, ou mélangé dans des cocktails.

Ingrédients pour 1,5 litre de mors :

Yulia Mulino Yulia Mulino

groseille - 200g

framboises - 200g

sucre - 50-100g

eau - 1,5l

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Retirez les groseilles rouges de leurs tiges.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lavez-les.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Passez les groseilles rouges au tamis.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Passez les framboises au tamis.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vous aurez filtré le jus de baies fraîches, qui vous sera utile plus tard.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans une casserole, mettre les graines pressées et la peau des baies ; ajouter du sucre au goût. Versez-y de l’eau bouillante et laissez mijoter 5 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrir avec un couvercle et laisser refroidir.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Voila ! Vous obtenez une sorte de kompot.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Passez-le au tamis. Ajoutez le jus de baies fraîches au kompot et remuez.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servir frais par temps chaud avec des glaçons et des baies.

Dans cette autre publication, découvrez trois boissons réchauffantes russes à base de baies et de fruits.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.