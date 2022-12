Cinq gâteaux russes qui peuvent être préparés en une heure

Démystifions le mythe selon lequel les gâteaux sont difficiles à réaliser. Les nôtres se préparent rapidement, et le plus dur est de ne pas les dévorer avant qu’ils ne refroidissent!

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Medovik

Legion Media Legion Media

Ce gâteau au miel en couches a été inventé il y a 200 ans. L’épouse du tsar Alexandre Ier, Elisabeth, ne supportait pas le goût du miel. Naturellement, il était strictement proscrit dans les desserts impériaux. Un jour, un nouveau pâtissier est apparu à la cour, mais il ne connaissait pas cette aversion ; il a préparé des gâteaux au miel, les a enduits de crème et a proposé aux têtes couronnées le premier medovik.

Elizabeth a tellement apprécié le gâteau qu’elle a changé d’avis sur le miel, et le medovik est rapidement devenu un dessert à la mode. Deux siècles plus tard, tous les amateurs de pâtisserie sont capables de le préparer. Ne vous laissez pas dissuader par les couches, elles cuisent rapidement.

Préparation :

Cassez les œufs (3), placez-les avec du bicarbonate de soude (1 cuillère à café), du miel (3 cuillères à soupe) et une tasse de sucre dans une poêle antiadhésive et faites cuire à feu vif, en remuant constamment jusqu’à ce que le volume triple. La masse résultante ressemblera à une mousse dorée. Retirer du feu et ajouter immédiatement la farine par petites portions (3 tasses), en continuant de remuer. Divisez la pâte en 8-9 morceaux. Lubrifiez la plaque de cuisson. Étirez chaque partie de la pâte avec vos mains en une fine couche.

Cuire jusqu’à obtenir une coloration dorée à 170°C (environ 5 minutes). Pendant que la croûte est molle, retirez du four et laissez refroidir.

Pour la crème, battre de la crème fraîche (800 g) et du sucre (3/4 tasse). Assemblez le gâteau en alternant gâteau et crème. Laissez imprégner pendant 12 heures dans un endroit chaud.

Smetannik

Legion Media Legion Media

On décore le gâteau avec du glaçage au chocolat ou de la chapelure, parfois avec des baies. Des noix, des fruits confits ou du rhum peuvent également être ajoutés à la crème. L’essentiel est de bien laisser tremper le gâteau après assemblage pendant 12 heures.

Ce gâteau à la crème diffère des autres gâteaux aux biscuits car de la crème fraîche est ajoutée non seulement pour obtenir la crème avec laquelle les gâteaux sont enduits, mais également pour faire la pâte.

En raison de l’accessibilité des ingrédients, c’était presque le gâteau fait maison le plus populaire en URSS.

Il possède beaucoup de versions : par exemple, une partie du biscuit peut être colorée avec du cacao.

Zebra

Legion Media Legion Media

L’attrait principal de ce gâteau est l’alternance de biscuit clair et « chocolaté ». Dans une version plus simple, les rayures à l’intérieur de la pâte créent l’effet d’une peau de zèbre marbrée. Dans une recette plus complexe, les morceaux colorés alternent.

Préparation :

Délayez 1,5 tasse de sucre dans trois œufs (3), ajoutez 1,5 tasse de farine, 1 c. à c. de bicarbonate de soude trempé et 200 g de crème fraîche. Il faut bien pétrir la pâte et la diviser en trois parties. Mélangez l’une d’elles avec 2 cuillères à soupe de cacao. Cuire les trois parties 20 minutes chacune à 180°C (on obtient 2 blanches et 1 marron).

Pour la crème entre les biscuits : battre 1 tasse de crème fraîche réfrigérée avec 1/2 tasse de sucre en poudre jusqu’à ce que le volume double, ajouter la vanilline (1 cuillère à café) et verser 10 g de gélatine dissoute (dans 1/2 tasse d’eau) en un mince filet. Bien battre le tout.

Enduire les biscuits avec la crème et réfrigérer pendant 6 heures. Le dessus du gâteau peut être décoré avec un glaçage au chocolat.

Gâteau aux biscuits

Legion Media Legion Media

Nous ne vous apprendrons pas à cuisiner le tiramisu, mais plutôt à réaliser la recette d’un gâteau qui a été publiée dans le Livre de la cuisine saine et délicieuse de 1939. À l’époque, ce livre de cuisine très populaire ne contenait que deux recettes de gâteaux, et celui-ci, à base de biscuits, en fait partie. Nous vous avertissons d’emblée que des œufs crus sont utilisés dans la recette et que le gâteau n’est pas cuit.

Préparation :

Placez un moule à gâteau de forme circulaire sur un plat rond, disposez sur les côtés et le milieu du moule une rangée de biscuits (les biscuits doivent être déposés côté lisse à l’intérieur du moule). Après cela, recouvrez les biscuits d’une couche de crème (voir ci-dessous), alternez une rangée de biscuits et une couche de crème. Lissez la dernière couche et décorez avec des biscuits. Des baies fraîches ou surgelées ou des noix concassées conviennent également pour la décoration. Mettez le gâteau obtenu pendant 2 heures dans un endroit froid. Avant de servir, ôtez le moule.

Pour préparer la crème, battre les jaunes d’œufs (4), ajoutez le sucre (1/2 tasse), le cacao (2 cuillères à soupe) dans une casserole ; remuez le tout, diluez 3/4 de tasse de lait et faites chauffer en remuant sans arrêt avec une spatule, jusqu’à ébullition ; laissez refroidir la crème, ajoutez la vanilline (1 cuillère à café), les blancs bien fouettés et la gélatine (5 g) dissoute dans 1/ 4 de tasse de lait. Au total, il faudra 300 à 400 g de biscuits.

Gâteau au tvorog

Legion Media Legion Media

Une recette de « cheesecake » russe aux œufs crus et à la chapelure (sans cuisson) est la deuxième recette qui a été mise à la disposition des lecteurs du livre de cuisine soviétique susmentionné de 1939, mais elle est maintenant rarement réalisée. Une autre recette de gâteau au fromage blanc est devenue beaucoup plus populaire - elle est cuite au four pendant 40 minutes et est facile à réaliser, même par des chefs inexpérimentés.

Les ingrédients principaux sont le tvorog (fromage blanc), la farine, le beurre, les œufs, le sucre et la crème fraîche – des ingrédients qui sont pratiquement toujours à portée de main.

Avec un zeste de citron, le tout est encore plus intéressant.

Bon appétit !

Nous vous invitons en outre à découvrir sept gourmandes recettes russes aux graines de pavot

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.