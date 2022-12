Comment préparer la festive salade russe Bonnet de Monomaque?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Le bonnet (ou couronne) de Monomaque est un symbole de l’autocratie en Russie. Il s’agissait de la coiffe de couronnement que les tsars russes portaient lorsqu’ils montaient sur le trône, du moins jusqu’à ce que Pierre le Grand change la coutume en 1721. Il existe un certain nombre de versions sur l’origine de cet accessoire majeur. Une légende veut qu’il ait été offert par l’empereur byzantin Constantin Monomaque. Cependant, plus tard, il a été établi que le bonnet avait été créé à partir de parties séparées de l’armure de princes russes au début du XVIe siècle.

Tout comme l’origine du véritable bonnet de Monomaque, celle de la salade homonyme n’est pas entièrement claire. Ce qui est sûr, c’est que la recette remonte à l’époque de l’Union soviétique.

Parmi les salades familières telles que l’Olivier, le mimosa, la salade de crabe et le hareng sous son manteau de fourrure, celle du Bonnet de Monomaque occupait également une place de choix pendant les fêtes.

Traditionnellement, il s’agit d’une salade de viande préparée avec du bœuf, du porc ou du poulet bouillis. Néanmoins, il existe des salades similaires qui utilisent du saumon ou de la langue de bœuf en conserve. Les autres ingrédients clés sont les habituels œufs, pommes de terre, carottes et betteraves.

Le point fort de cette salade, à mon avis, est l’ail mélangé aux betteraves et carottes, ainsi que les noix hachées. Même si ces ingrédients s’intègrent parfaitement à ce plat, veuillez prévenir vos invités, car tout le monde ne mange pas d’ail et peut être allergique aux noix.

Pour imiter le vrai bonnet, à savoir un cône doré avec un ornement en fourrure de zibeline, façonnez une forme similaire à partir des ingrédients. Pour le centre de la salade, les ingrédients sont empilés en couches et badigeonnés de mayonnaise. Pour la fourrure, l’on utilise du fromage râpé, des blancs d’œufs et des pommes de terre. Les « pierres précieuses » sont quant à elles constituées de graines de grenade, de petits pois et de carottes. Les noix rappellent enfin l’or dont est fait l’original.

La comparaison avec le véritable bonnet peut être dressée avec la salade non seulement en apparence. Par exemple, le bonnet de Monomaque n’était exposé que le jour du couronnement. Or, la salade n’était elle aussi préparée que pour des occasions très spéciales. Apparemment, elle ne l’était que par un petit segment de la société pendant la période soviétique, et aujourd’hui encore, elle est considérée comme tout à fait unique et peu de gens la connaissent. Toutefois, maintenant, vous la connaissez et vous pouvez donc vous vanter de savoir comment préparer l’une des salades soviétiques les plus rares et les plus délicieuses.

Ingrédients (pour 6 portions) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pommes de terre – 2-3 pièces

Poulet fumé – 150g

Carotte – 1 pièce de taille moyenne

Œufs – 4 pièces

Betterave – 1 pièces

Ail – 2 gousses

Noix – 50g

Sel – une pincée

Mayonnaise – 100g (ou plus, selon vos préférences)

Persil

Grenade et petits pois pour la décoration

Préparation :

Préparez les ingrédients. J’avais déjà des betteraves bouillies et du blanc de poulet fumé. J’ai également fait bouillir les pommes de terre, les carottes et les œufs, et les ai épluchés. J’ai râpé les pommes de terre finement et les ai divisées en 3 tas. J’ai placé soigneusement le premier, à l’aide de deux fourchettes, au fond d’une assiette qui sera utilisée pour le service.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour faciliter l’ajout de la bonne dose de mayonnaise, mettez-la dans un sac en plastique, que vous transformerez en poche à douille à l’aide d’une perforation en son coin, afin de pouvoir l’étaler plus facilement.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Râpez la betterave, ajoutez une gousse d’ail écrasée et le sel.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Déposez une couche de pommes de terre, et étalez la mayonnaise.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Le fromage est divisé en trois parties : l’on ajoute d’abord la couche de betterave, puis les légumes, et enfin, la première couche de fromage et de mayonnaise.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Hachez finement le poulet, divisez-le en deux parties. Maintenant, placez la première couche, et badigeonnez de mayonnaise.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez du persil.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Séparez les blancs des jaunes d’œufs.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Réalisez une couche de jaunes d’œufs et de mayonnaise.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez ensuite une couche de carotte et d’ail, salez, tamponnez de mayonnaise.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Hachez les noix et mettez-les comme couche suivante.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répétez les couches avec le fromage et le poulet, en tamponnant avec de la mayonnaise. Couvrez la salade avec la deuxième partie des pommes de terre.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le reste des pommes de terre et du fromage avec le blanc d’œuf râpé. Déposez ce mélange à la cuillère tout autour, en formant une bordure. Badigeonnez le dessus de la salade de mayonnaise, en le faisant avec une cuillère.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Utilisez les graines de grenade, des tranches de carotte, les petits pois et les noix pour la décoration.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez la salade reposer au réfrigérateur pendant quelques heures.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

Yulia Mulino Yulia Mulino

