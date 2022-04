Medovik de carême: une version végane d'un délicieux gâteau russe

Peu de gens, même les gourmets les plus irréductibles, pourraient deviner qu'il n'y a pas de produits laitiers, d'œufs et de beurre dans ce «piège à miel».

Dans la culture orthodoxe slave, le Grand Carême est la période de sept semaines qui précède la fête de Pâques, pendant laquelle les chrétiens russes ne mangent traditionnellement pas de viande, de produits laitiers ou de produits d'origine animale. Ma mère est la seule personne de notre famille qui suit le Carême chaque année, elle m'inspire donc toujours à maîtriser des recettes véganes.

De plus, son anniversaire tombe un jour du Carême, alors cette année j'ai décidé de lui offrir un cadeau spectaculaire - un gâteau fait maison version végane. Le medovik traditionnel, également connu sous le nom de gâteau au miel, est préparé à partir d'une pâte riche qui comprend du beurre et des œufs. Sa crème emblématique est à base de crème aigre, mais vous pouvez remplacer avec succès tous ces ingrédients par des alternatives végétales. Ma partie préférée de ce gâteau est sa crème : elle est littéralement faite de bouillie de semoule à l'orange, ou de pudding à l'orange, si vous voulez.

C'est l'une des crèmes les plus uniques et les plus savoureuses que j'ai jamais goûtées : légère, aérée, un peu acidulée et étonnamment crémeuse ; elle se marie parfaitement avec des couches au miel sucrées. C'est pourquoi je suis sûre que je n'arrêterai pas de le préparer même après le carême.

Ingrédients pour 10 portions :

Pour la pâte :

farine ordinaire – 350 g (± 20 g)

miel naturel ou végétalien – 110 g

sucre – 50 g

huile végétale sans saveur – 80 ml

lait ou eau végétale – 50 ml

bicarbonate de soude - 1 cuillère à café

sel - une pincée

Pour la crème :

jus d'orange fraîchement pressé – 450 ml

lait végétal (facultatif) – 50 ml

semoule – 50 g

sucre – 50 g

sel - une pincée

Préparation :

1. Commencez par la crème afin d'avoir suffisamment de temps pour la faire refroidir. Dans une casserole, mélangez du jus d'orange fraîchement pressé, du lait végétal, du sucre, du sel et portez le tout à ébullition à feu moyen. Ici, j'ajoute du lait végétal pour un goût plus crémeux, mais c'est à vous de décider. J'ai essayé de cuisiner cette crème exclusivement avec du jus d'orange et c'était tout aussi savoureux. Dans ce cas, utilisez 500 ml de jus fraîchement pressé.

2. Commencez à ajouter lentement, cuillère par cuillère, la semoule au jus bouillant. Laissez mijoter le mélange pendant 2 à 4 minutes jusqu'à ce qu'il épaississe, remuez-le constamment avec un fouet manuel.

3. Placez le pudding à l'orange dans un bol, couvrez-le d'un film plastique et laissez au réfrigérateur jusqu'à ce qu'il refroidisse complètement.

4. Pendant ce temps, faites cuire les couches pour le gâteau. Dans un bol résistant à la chaleur, mélangez de l'eau, du miel, du sucre, du sel et mettez le tout au bain-marie. Remuez avec un fouet manuel jusqu'à ce que le mélange se réchauffe et que les grains de sucre se dissolvent.

5. Ensuite, ajoutez-y du bicarbonate de soude en remuant bien le mélange - vous remarquerez comment il s'éclaircit et devient mousseux en quelques secondes.

6. Retirez le bol du bain-marie, ajoutez-y de l'huile, mélangez à nouveau et laissez le mélange de côté pendant 5 à 10 minutes pour qu'il refroidisse un peu.

7. Ensuite, ajoutez-y de la farine tamisée par portions et mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte à la consistance molle comme celle des pains plats. Vous aurez peut-être besoin de peu ou moins de farine.

8. Couvrez la pâte du film plastique et laissez-la au réfrigérateur pendant 15 minutes. Après cela, divisez-la en 7 morceaux égaux (pour un gâteau de 18-20 cm) et arrondissez-les. Pendant ce temps, préchauffez votre four à 180°C.

9. Commencez à rouler les morceaux de pâte une par une – je le fais directement sur une feuille de papier sulfurisé. Étalez-les finement et piquez leur surface avec une fourchette.

10. Transférez la première couche sur une plaque à pâtisserie et faites-la cuire au four pendant 3 à 5 minutes. Lorsqu'elle est cuite et légèrement dorée, coupez immédiatement ses bords avec un cercle à pâtisserie pendant que la couche est encore chaude et moelleuse. Gardez les « bords » : nous en aurons besoin plus tard pour la décoration. Répétez ce processus avec toutes les couches - je roule généralement la couche suivante pendant qu'une autre est au four.

11. Pendant que les couches refroidissent, revenez à la crème - à ce stade, elle devrait être froide. Fouettez-la manuellement ou avec un batteur sur socle pendant 5 à 8 minutes jusqu'à ce qu'elle blanchisse et devienne aérée.

12. Laissez la crème au réfrigérateur pendant 20 minutes ; après cela, vous êtes prêt à assembler le gâteau. Utilisez un cercle à pâtisserie pour que le gâteau ne se déforme pas lors de l'assemblage. Commencez par une couche, couvrez-la de 2-3 cuillères à soupe de crème, placez une autre couche par-dessus et répétez le processus jusqu'à la dernière couche. Gardez 2 cuillères à soupe de crème à utiliser plus tard pour badigeonner les bords du medovik.

13. Laissez le gâteau assemblé à température ambiante pendant une demi-heure, puis mettez-le au réfrigérateur pendant une demi-heure supplémentaire. Ensuite, sortez délicatement le medovik de la plaque de cuisson et badigeonnez les bords avec le reste de crème.

14. Vous souvenez-vous des restes de pâte que nous avons mis de côté ? Maintenant, hachez-les finement dans un robot culinaire et saupoudrez-les généreusement sur la surface du gâteau.

15. Laissez votre medovik au réfrigérateur pendant au moins 3 heures, ou mieux, pendant toute la nuit - c'est important pour que les couches s'imprègnent bien de la crème.

Priatnovo appetita !

