Smetannik: comment préparer le dessert russe emblématique dans un verre

Tous les étés, je laisse derrière moi ces gâteaux en couches compliqués de l'hiver avec leur crème au beurre épaisse, et j’opte pour des desserts légers et aérés. Le smetannik, avec ses baies fraîches, est le premier sur ma liste.

Le nom du gâteau dérive du mot slave « smetana », qui signifie crème acidulée - l'un des éléments les plus omniprésents dans tous les réfrigérateurs russes. Non seulement vous pouvez l'utiliser comme garniture pour les crêpes, les soupes et les salades, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour faire un délicieux gâteau.

L'avantage principal du smetannik est que les ingrédients sont simples, tout comme le processus de cuisson. Dans l'ensemble, c'est l'une des meilleures options d'été, justement parce qu’il n'est pas trop sucré. La clé est dans la crème : une simple combinaison de sucre et de crème acidulée donne une saveur unique légèrement aigre et douce. En fait, le smetannik traditionnel est fabriqué à partir de couches d'éponge au cacao et de crème sucrée à deux ingrédients.

Personnellement, je préfère le « smetannik fusion » dans un verre. En combinant la crème, la fraise fraîche et la chapelure croustillante de streusel au cacao dans un verre, et vous obtiendrez un smetannik soyeux incroyable.

Au cas où vous n'auriez pas le temps pour un gâteau, mais toujours envie de préparer un dessert impressionnant, le smetannik dans un verre est fait pour vous.

Ingrédients pour le streusel:

130 g de farine

20 g de poudre de cacao

½ cuillère à soupe de poudre à pâte

75 g de beurre

50 g de sucre

Une pincée de sel

Ingrédients pour la crème:

300 g de crème acidulée

100 ml de crème épaisse

sucre en poudre

fraise fraîche

Préparation:

Pour faire le streusel, mélanger d'abord la farine, la poudre de cacao, la poudre à pâte, le sel et le sucre dans un bol. Vous pouvez ajouter plus ou moins de cacao en fonction du degré de chocolat que vous voulez pour le streusel.

Ensuite, prenez du beurre froid et pétrissez les ingrédients secs avec vos mains. Vous devriez obtenir une texture courte et sablonneuse qui s'effrite lorsque vous la touchez - voici votre streusel. Avant de faire cela, je préfère laisser la pâte au réfrigérateur pendant environ 40 minutes pour qu'elle devienne encore plus épaisse et que les miettes soient uniformes.

Placez les miettes de streusel dans un plat recouvert d'un morceau de papier sulfurisé et faites cuire au four à 180°C pendant environ 30 minutes. À intervalles de 10 minutes, je sors le streusel du four et je le remue légèrement afin que les miettes cuisent uniformément. Le streusel est prêt quand il est croustillant.

Mettez de côté votre streusel chaud et commencez à travailler sur la crème. Battez la crème acidulée froide avec une petite quantité de sucre en poudre jusqu'à épaississement. J'ajoute habituellement 2-3 cuillères à soupe de sucre glace pour que la crème acquière son goût légèrement acidulé unique. Vous pouvez laisser la crème telle quelle, mais je conseille fortement d'ajouter une petite dose de crème fouettée pour donner une texture soyeuse délicieuse. Incorporer délicatement dans la crème acidulé avec une spatule.

Enfin, hachez la fraise fraîche et commencez à mettre vos couches de smetannik dans des verres. Déposer un peu de streusel avec une cuillère, puis ajouter environ trois cuillères à soupe de crème mélangée à de la fraise hachée et terminer par une autre couche de streusel croustillant. Laissez reposer votre chef-d'œuvre au réfrigérateur pendant quelques heures, voire mieux, pendant la nuit. Votre crème soyeuse se transformera en une mousse tendre - c'est de la magie gastronomique.

Dégustez votre incroyable dessert d'été avec un cappuccino. Vous ne regretterez pas ce plaisir coupable.

