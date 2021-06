Smetannik: le gâteau préféré des villageois russes

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La nourriture rurale en Russie n'a jamais été variée et exquise, car elle ne servait qu'un seul objectif – satisfaire la faim. Et pourtant, les maîtresses du foyer ont toujours trouvé le moyen d'apporter quelque chose de nouveau à la table de fête. Le gâteau à la crème aigre, appelé « smetannik », était l'un de leurs plats préférés.

Enfant, je passais chaque été dans le village de ma grand-mère. Nous n'allions presque jamais au seul magasin local, car tout pouvait être trouvé dans notre jardin ou fourni par notre élevage. Le lait, par exemple. Il y avait toujours beaucoup de lait de vache ou de chèvre, et je ne connais pas une seule femme au foyer de ce village qui ne sache pas faire du tvorog (fromage cottage), de la smetana (crème aigre), du kéfir (boisson à base de lait fermenté), du beurre ou du fromage. Il s'agit de la compétence vitale pour celui qui compte s'installer dans l'un des villages reculés de Russie.

L'un des gâteaux de village les plus délicieux m'a semblé le gâteau à la crème aigre, le smetannik. Quand je pense à lui, les souvenirs me ramènent à une chaude journée d'été alors que je n'avais que 10 ans et que j'aidais ma grand-mère à préparer ce splendide gâteau pour l'anniversaire de mon grand-père.

« Mais pourquoi le smetannik ? », me demandrez-vous. La réponse est simple : tout le monde en Russie aime la crème aigre, ou « smetana ». Il est impossible ici de manger de la soupe ou des pelmeni (ravioles russes) sans elle ; les habitants du pays l'apprécient avec un grand nombre de plats, des apéritifs aux desserts.

Il convient également de noter que la préparation de la crème aigre est assez simple. Il suffit de prendre 1kg de crème épaisse et 200g de kéfir ou de yaourt naturel. Mélangez délicatement la crème et le kéfir (yaourt) dans un bol de taille moyenne et laissez reposer à température ambiante pendant 24 à 36 heures. Ensuite, remuez le mélange à nouveau et réfrigérez pendant la nuit – la crème aigre est prête à servir !

Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, aujourd'hui je vous propose de préparer ce délicieux gâteau à l'ancienne. Croyez-moi : facile à préparer et savoureux à manger, le smetannik est le meilleur des mondes et il impressionnera sûrement vos invités.

Ingrédients pour la pâte :

crème aigre – 250g

sucre – 250g

beurre – 50g

farine de boulangerie – 320g (2 tasses)

poudre à lever – 10g

cacao en poudre – 1 cuillère à soupe

sucre vanillé – 10g

Préparation :

Mettez 50g de beurre ramolli dans un bol, ajoutez 100g de sucre et le sucre vanillé. Mélangez la masse obtenue à vitesse moyenne.

Tout en mélangeant, ajoutez en trois étapes 250g de crème aigre et 150g de sucre. Pendant que vous pétrissez, nettoyez les bords du bol pour répartir uniformément les ingrédients à l'intérieur de la pâte.

Réduisez la vitesse du mélangeur au minimum et ajoutez deux tasses de farine et une portion de levure chimique. N'arrêtez pas ce processus jusqu'au moment où la pâte devient homogène.

Divisez la pâte en deux parties égales et ajoutez une cuillère à soupe de cacao à une moitié. Remuez jusqu'à l'obtention d'une pâte au chocolat homogène.

Recouvrez le fond d'un moule à charnière d'un diamètre de 20-24 centimètres avec du papier sulfurisé et graisser avec de l'huile. Mettez à l'intérieur la moitié de la pâte. Avec vos mains mouillées, répartissez-la uniformément au fond du moule.

Faites cuire à 200°C pendant environ 20 minutes. De la même manière, étalez et enfournez la moitié chocolatée. Déposez les moitiés chaudes sur une grille, retirez le papier sulfurisé et laissez-les refroidir. Lorsque les couches auront refroidi, elles deviendront sèches, mais par la suite, le gâteau sera imbibé de crème aigre et son intérieur sera moelleux.

Ingrédients pour la smetana (crème aigre) :

crème aigre, au moins 25-30% de matière grasse – 500g

sucre – 150g

sucre vanillé – 10g

noix (facultatif) – 1 tasse

Préparation :

Mettez 500g de crème aigre froide dans un bol, ajoutez 150g de sucre et 10g de sucre vanillé. Mélangez à vitesse maximale jusqu'à obtention d’une crème mousseuse.

Si ce mélange est trop liquide, ajoutez-y quelques cuillères à soupe de fécule de maïs et mettez-le de côté pour permettre aux particules d’amidon d'absorber le liquide superflu.

Assemblage :

Coupez les deux moitiés de pâte cuites en deux parties supplémentaires. Étalez un peu de crème aigre sur le plat, placez une couche de pâte au chocolat par-dessus, tartinez-la abondamment avec la crème aigre et parsemez de noix grillées concassées.

Ensuite, recouvrez-la avec la deuxième couche, tartinez-la avec de la crème aigre, saupoudrez de noix, puis faites de même avec le reste. Placez la couche supérieure avec le côté lisse vers le haut.

Couvrez le gâteau entier de crème aigre. Placez un ornement sur le dessus du gâteau en utilisant des moitiés de noix, saupoudrez légèrement de noix hachées. Saupoudrez également les côtés du gâteau de noix hachées.

Laissez reposer le smetannik au réfrigérateur pendant au moins 12 heures, puis servez-le avec du thé ou du café.

Bonne dégustation !

