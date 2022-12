La smokva, cette guimauve aux pommes du Moyen Âge russe

Grâce à un long processus de séchage, cette délicieuse et saine douceur russe rappelant la guimauve devient élastique. Cela signifie qu’elle peut être roulée en tubes ou utilisée pour former des fleurs comestibles. Mangez-la comme un amuse-bouche ou utilisez-la pour décorer vos pâtisseries.

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

La smokva est un vieux régal russe traditionnel qui a malheureusement été oublié. Il y a quelques siècles, cependant, elle était très populaire et s’appelait « confiture sèche ».

Nos ancêtres ont réussi à créer des bonbons sans gélatine, sans épaississant ni aromatisants, en utilisant uniquement les dons de Mère Nature – fruits, baies et miel.

La « smokva » est l’ancien nom d’une délicatesse sucrée qui ressemble à la pastila (guimauve russe). Cependant, sa consistance est plus ferme et sa couleur plus foncée. De plus, elle ne contient pas d’œufs. La smokva est préparée à partir de fruits à haute teneur en pectine – pommes, coings, prunes, sorbes.

>>> Sept desserts traditionnels russes aux pommes pour accompagner votre tasse de thé en automne

Le nom « smokva » n’est pas apparu par hasard. Auparavant, c’était le nom de la figue, importée comme friandise exotique. Elle s’avérait assez chère, alors les chefs russes ont essayé de créer un produit qui ressemblait à ce fruit inhabituel. De telles expériences ont conduit au fait que la purée de fruits secs a commencé à ressembler à des fruits secs sucrés. Par la suite, tous les fruits confits ont commencé à être appelés « figues », ou « smokva » en russe.

À ce jour, la recette de cette friandise a été soigneusement conservée par plusieurs générations et maintenant nous pouvons en profiter nous-mêmes.

Ingrédients (pour 8 portions) :

Olga Brovkina Olga Brovkina

pommes – 1kg

sucre – 800g

eau – 1 tasse

facultatif : n’importe quelles baies – 200g

Préparation :

La première étape consiste à obtenir de la purée de fruits et de baies (si vous souhaitez en ajouter). Lavez les pommes et retirez l’excès d’humidité. Si possible, épluchez-les et retirez les pépins. Coupez-les en gros morceaux.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Mettez 2 pommes tranchées dans une casserole, ajoutez l’eau et faites cuire jusqu’à ce que les pommes soient complètement ramollies. Cela peut prendre 20 à 25 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

À l’aide d’un mixeur, réduisez la masse en purée ou utilisez un tamis.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ajoutez le sucre à la purée et placez-la sur le feu. Faites-la bouillir à feu doux jusqu’à ce qu’elle soit complètement épaisse. La smokva finie se sépare facilement du fond et des côtés de la casserole. Cela peut prendre jusqu’à 40-50 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Couvrez une plaque à pâtisserie de papier sulfurisé, ou mieux – d’un tapis en silicone, puis étalez la masse obtenue en une fine couche de 2-3mm d’épaisseur.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Séchez-la au four à 70-90°C jusqu’à ce que la smokva commence à se séparer du tapis en silicone. Pendant les deux premières heures, séchez la smokva dans le four fermé ; puis, pendant encore 8 à 10 heures, séchez avec la porte entrouverte. Afin d’économiser de l’énergie, vous pouvez la sécher légèrement au four pendant 3 à 4 heures, puis à température ambiante pendant deux à trois jours.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Après séchage, roulez la smokva en un rouleau et coupez-la en portions. À partir des bandes résultantes, j’ai formé des tubes et des fleurs. J’espère que vous l’apprécierez !

Olga Brovkina Olga Brovkina

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de ces brioches à la cannelle en forme de cœur que les Russes adorent.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de : Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.