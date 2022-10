Huit plats russes à base de citrouille parfaits pour un repas d’automne

Les citrouilles jaune vif ajoutent une touche de saveur caramélisée à n’importe quel plat. Ces cucurbitacées se gâtant lentement, vous avez le temps de les utiliser pour préparer, par exemple, des raviolis russes version paresseuse ou encore une boisson on ne peut plus populaire dans le pays.

Bouillie de millet à la citrouille

La bouillie de millet aux noix, raisins et abricots secs servie dans une citrouille est une version festive de la « kacha » de millet, qui est depuis longtemps consommée en Russie. Même les enfants ne diront pas « non » à cette bouillie dans un « pot » orange. Retirez le cœur de la citrouille et faites cuire au four. Préparez la bouillie de millet séparément. Faites bouillir du lait et ajoutez-y la pulpe de citrouille. Laissez-le bouillir pendant 10 minutes, puis mélangez la masse obtenue avec la bouillie. Mettez le tout dans la citrouille, ajoutez des noix, des raisins secs et des abricots secs.

Soupe crémeuse à la citrouille

La recette est tirée de la « Bible » culinaire des femmes soviétiques – le Livre de la nourriture savoureuse et saine (1952). Les principaux ingrédients sont simples : citrouille, pommes de terre, lait, huile végétale et croûtons. Tout, sauf les croûtons, est bouilli et transformé en purée. Les croûtons sont servis séparément.

Blinis de potiron

Les beignets et les blinis (crêpes russes) peuvent être cuisinés à partir de presque n’importe quoi. Et la citrouille ne fait pas exception. Les blinis de potiron ont une agréable couleur jaune avec une légère saveur de caramel. Si vous avez de la farine, des œufs, du potiron, du sucre et du sel, n’hésitez pas à les préparer. Pour cela, vous avez besoin de 1 kg de potiron. Épluchez-le et coupez-le en cubes. Faites-le bouillir jusqu’à ce qu’il soit tendre. Passez au tamis pour en faire de la purée. Ajoutez 1 litre de lait et chauffez. Ajoutez-y 15g de levure et 3 œufs. Remuez. Ajoutez de la farine (environ 2 tasses) jusqu’à ce que la pâte atteigne la consistance désirée. Placez-la dans un endroit à température ambiante et laissez reposer pendant deux heures. Ajoutez ensuite 1 cuillère à soupe d’huile, une demi-tasse de sucre et une pincée de sel. Laissez à nouveau dans un endroit à température ambiante jusqu’à ce qu’elle double de volume. Formez et cuisez les blinis.

Vareniki paresseux à la citrouille

Les vareniki (ravioles russes) peuvent être préparés à partir de toutes les baies à votre disposition. Cependant, si vous n’en avez pas, vous pouvez cuisiner leur version paresseuse sans garniture. L’ajout de citrouille leur donnera une saveur intéressante. Mélangez la purée de potiron avec les ingrédients classiques (fromage blanc, œufs, sucre et sel) puis ajoutez un peu de farine. Laissez la pâte au réfrigérateur pendant une demi-heure, puis étalez-la sous forme de saucisses. Coupez-les en morceaux. Faites bouillir 3 à 5 minutes dans de l’eau salée et servez avec de la crème aigre ou du miel.

Syrniki à la citrouille

Ces petits palets russes au fromage blanc et à la citrouille peuvent être consommés au petit-déjeuner, comme collation pendant la journée ou comme dessert indépendant. Pour les préparer, mélangez du fromage cottage riche en matières grasses (9% ou plus), de la purée de citrouille, des œufs, du sucre, du sel et de la farine. Formez les syrniki et faites-les frire dans de l’huile de tournesol. Servez-les avec de la crème aigre, du miel ou de la confiture.

Pudding aux pommes et à la citrouille

Ce dessert est recommandé aux personnes souffrant de problèmes cardiaques ou rénaux, ainsi que d’hypertension artérielle ; mais les personnes en bonne santé l’aimeront aussi. Épluchez et coupez le potiron, ajoutez du lait, amenez le potiron à mi-cuisson, puis ajoutez les pommes hachées et faites cuire jusqu’à ce que la citrouille soit prête. Ajoutez de la semoule, mélangez et laissez cuire encore 5 minutes. Après cela, laissez la masse obtenue refroidir, ajoutez du sucre, un jaune d’œuf, ainsi qu’un blanc d’œuf fouetté ; remuez doucement, versez le mélange dans une poêle graissée et faites frire. Arrosez d’huile avant de servir.

Citrouille au four aux pommes

Il s’agit d’un dessert très simple et idéal pour ceux qui jeûnent ou suivent un régime. Le plat ne nécessite ni farine ni sucre. Il est préparé à partir d’ingrédients qui peuvent être conservés tout l’hiver – citrouilles, pommes et raisins secs. La citrouille et les pommes sont coupées en cubes, arrosées de jus de citron et cuites au four, puis saupoudrées de cannelle.

Kompot à la citrouille et aux pommes

Le kompot est une boisson russe à base de fruits ou de baies, et pour en profiter, les enfants mangent toujours tout ce qui la précède au menu du jour. Ajoutez 300 grammes de potiron et 200 grammes de sucre (ou moins si vous ne l’aimez pas trop sucré) à trois pommes de taille moyenne et versez dessus de l’eau. Mettez sur le feu. Lorsque l’eau est chaude, ajoutez une demi-cuillère à café de vinaigre ou d’acide citrique – de cette façon, les morceaux de citrouille ne se désagrègent pas pendant la cuisson. Vous devez faire cuire le kompot jusqu’à ce que la citrouille soit complètement cuite – environ 25 minutes. Il peut être servi immédiatement ou conservé pour l’hiver. Pour sa préparation, choisissez un petit potiron à la chair juteuse orange vif.

