Ces cônes fourrés à la crème qui vous rendront nostalgiques de l'URSS

Un cône en pâte feuilletée fourré à la crème aux blancs d'œufs est l'une des cartes de visite de la pâtisserie soviétique qui est toujours appréciée en Russie. Enfant, je demandais à ma mère de les acheter dans une boulangerie voisine. Dès que les cônes étaient dans mes mains, je prenais une bouchée de pâte croustillante, recouverte de beaucoup de sucre en poudre, laissant des taches sur mon visage. Ce que j'ai toujours aimé à propos de ces pâtisseries, c'est que, par rapport aux autres desserts soviétiques, elles étaient fourrées à la crème la plus légère et la plus aérienne : sans beurre ni crème épaisse, avec du sucre et des blancs d'œufs fouettés.

J'ai toujours considéré les cônes fourrés à la crème aux blancs d'œufs comme un vrai délice soviétique : mes parents et même mes grands-parents se souviennent qu'ils étaient vendus au prix de 22 kopecks dans la plupart des cantines et boulangeries du Pays des Soviets. Cependant, il semble que la recette originale provienne d'Allemagne, où il existe un dessert similaire, le Schaumrolle, du nom de l'éminent poète et philosophe Friedrich Schiller.

Les cônes tirent leur nom de sa coiffure distinctive – de belles boucles blondes dorées. Elles ont servi de principale source d'inspiration lors de la création de la forme de ces pâtisseries. Les cônes peuvent être remplis de crème fouettée ou meringuée et même de garnitures salées comme la purée de pommes de terre. Apparemment, les pâtissiers soviétiques ont adopté cette recette allemande, en utilisant de la crème aux blancs d'œufs, qui était aussi populaire dans le pays que la crème au beurre et la crème anglaise.

Pour les cuisiner, vous n'avez pas besoin d'ingrédients chers ou exotiques : vous trouverez très probablement tout dans votre réfrigérateur. La seule partie délicate est le besoin de cônes métalliques spéciaux pour donner à la pâte feuilletée sa forme emblématique. Cependant, bonne nouvelle : ils sont faciles à préparer de vos propres mains à partir de papier d'aluminium ordinaire.

Ingrédients :

500g de pâte feuilletée

2 blancs d'œufs

1 jaune d'œufs

150g de sucre

70ml d'eau

1 cuillère à soupe de jus de citron

sucre en poudre

sel

Préparation :

Décongelez une pâte feuilletée du commerce à température ambiante. Découpez-la en bandes d'environ 1 centimètre de large.

Saupoudrez légèrement une plaque de cuisson de farine et roulez doucement chaque bande pour qu'elle soit deux fois plus longue mais toujours assez étroite. Formez les cônes – pour cela, utilisez des cônes en acier inoxydable (ils sont les mieux adaptés pour cela).

Pour préparer un cône, enroulez une bande de pâte feuilletée autour du cône en spirale, en commençant par l'extrémité inférieure pointue. Chaque tour de pâte suivant doit chevaucher légèrement la couche précédente. Répétez cette opération avec le reste des morceaux de pâte.

Placez tous les cônes sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé, badigeonnez-les d'un mélange d'œufs : il suffit de battre un jaune avec deux cuillères à soupe d'eau.

Enfournez les cônes environ 25 minutes à 180°C, jusqu'à ce qu'ils soient gonflés et dorés sur le dessus.

Passons à la préparation de la crème aux blancs d'œufs : dans une casserole, mélangez l'eau et le sucre, puis portez le mélange à ébullition. Cuisez à feu moyen pendant environ 5 minutes, jusqu'à l'obtention d'un sirop de sucre clair.

Pendant ce temps, dans un saladier transparent, battez les blancs d'œufs avec une pincée de sel et le jus de citron. Tout en fouettant, versez-y délicatement le sirop de sucre chaud.

Utilisez le batteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que la crème aux blancs d'œufs prenne forme, devienne très lisse et littéralement brillante – elle est maintenant prête.

Assurez-vous que les cônes en pâte feuilletée aient complètement refroidi et commencez à les remplir de crème – j'utilise toujours alors une poche à douille.

Remplissez chaque tube de crème aux blancs d'œufs, saupoudrez de sucre et servez sur la table. Priatnovo appetita !

