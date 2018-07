Maîtrisez les beliachis, «hit» des fast-foods soviétiques

Si vous avez la chance d'essayer un plat de la cuisine tatare et bachkire, optez pour le beliachi - c'est une sorte de galette frite farcie de viande hachée. Cependant, ce n’est pas une tourte comme les autres. Elles ont une forme particulière : la petite « fenêtre » circulaire sur le dessus du beliachi rend le fourrage de viande légèrement visible. Il existe une croyance commune selon laquelle les cuisiniers russes n’ont pas réussi à maîtriser la technique de friture pendant longtemps, à la différence de leurs homologues tatars.

Finalement, les cuisiniers russes ont réussi, et aujourd'hui le beliachi est l'un des casse-croûte les plus populaires en Russie. Vous pouvez le trouver dans presque n'importe quel kiosque ou café près des gares, des arrêts de bus ou des stations de métro.

À un certain moment de sa vie, chaque Russe en a mangé un ou deux, farcis de viande hachée, au cours d'un long voyage en train. C'est un moment de nostalgie pour ceux qui sont nés en URSS, quand le beliachi était le plat de cuisine rapide le plus populaire. Mais si vous voulez essayer des beliachis authentiques, faites-les selon la recette maison de babouchka.

Dans ma famille, nous pratiquons une sorte de rituel du beliachi : chaque été, ma grand-mère prépare une tonne de beliachis délicieux lorsque la plupart de notre famille et de nos amis sont réunis dans notre datcha. Nous servons du beliachi avec de la limonade glacée ou du thé chaud avec du citron et du sucre - ceux-ci accompagnent parfaitement ces tourtes salées et juteuses.

La recette semble assez facile, mais il y a quelques secrets pour le beliachi parfait que vous devriez connaître. Si vous cuisinez le beliachi à la maison, il est important de suivre une technique de friture spéciale afin d'obtenir cette saveur et cette légèreté précieuses.

Ingrédients pour la pâte :

500g de farine nature

500ml d'eau

2 cuillères à soupe d'huile de tournesol

10g de levure sèche

1 cuillère à café de sucre

1 cuillère à café de sel

Ingrédients pour la farce :

500g de viande hachée

2 petits oignons

100ml d'eau

sel

poivre moulu

huile de tournesol pour la friture

Préparation :

1. Pour préparer la pâte des beliachis, mélanger l'eau tiède, la levure sèche et le sucre; laisser reposer environ 10 minutes dans un grand bol. Ajoutez ensuite la farine tamisée, le sel et l'huile et pétrissez la pâte. Soyez prudent avec la quantité de farine : vous pouvez en nécessiter plus ou moins selon le type de farine. La pâte appropriée devrait être assez molle, plastique et légèrement collante. Couvrir avec une pellicule de plastique et laisser dans un coin au chaud pendant une heure.

2. Pendant que la pâte monte, préparez la farce. Hacher finement les oignons et mélanger avec la viande hachée. J'utilise habituellement du porc et du bœuf, moitié-moitié. Assaisonnez avec du sel et du poivre moulu, puis ajoutez de l'eau froide et mélangez tous les ingrédients.

3. Lorsque la pâte aura augmenté sensiblement, remuez doucement et divisez en petits morceaux de taille égale. Laissez ces boules de pâte lever pendant environ 20 minutes. Après cela, saupoudrez légèrement votre surface de cuisson de farine et commencez à rouler les morceaux. Étaler une cuillère à soupe de garniture sur chaque pièce en laissant un peu d'espace sur les bords.

4. L'étape suivante est la plus importante - façonner les beliachis. Refermez les bords en laissant une petite « fenêtre » au centre de sorte que le jus de viande ne s'échappe pas pendant la cuisson.

5. Lorsque vous avez fini de former les beliachis, mettez-les de côté pendant environ une demi-heure recouverts d'un torchon.

6. Pour faire frire, utilisez une grande poêle ou une friteuse avec beaucoup d'huile de tournesol qui devrait recouvrir le beliachi à mi-hauteur. Chauffer l'huile et faire frire à feu doux-moyen. Commencez à frire avec le côté qui a la « fenêtre » en dessous. Cuire jusqu'à obtenir une coloration dorée puis retourner.

7. Frire le deuxième côté jusqu'à ce que vous remarquiez le jus de viande dans les « fenêtres ». Cela signifie que la farce est cuite et que les beliachis sont prêts. Retirez-les et placez-les dans une assiette recouverte de serviettes en papier pour absorber l'excès d'huile. Dégustez le beliachi chaud avec une tasse de thé sucré au citron ou un verre de limonade froide.

Priatnovo appetita !

