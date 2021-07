La vatrouchka royale: cette pâtisserie fromagère qui décorait même la table du souverain russe

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Gâteau cuit au feu

Selon la légende, le mot « vatrouchka » a une origine ancienne. Il existe plusieurs versions de la façon dont il nous est parvenu. Selon l'une d'elles, la « vatrouchka » vient du dialecte ukrainien occidental, dans lequel « vatra » signifiait « feu ». Selon une autre, ce mot est emprunté à la langue roumaine, dans laquelle « vatra » désignait une sorte de pain plat cuit au feu.

Quelle que soit la théorie soutenue, tous les chemins mènent au feu, car les anciens préparaient ce gâteau dans d'énormes fours en pierre situés à l'extérieur. De nombreuses années plus tard, la cuisine a été déplacée sous le toit de la maison, mais, néanmoins, la recette de ce plat a été transmise de génération en génération et a survécu jusqu'à ce jour sous une forme légèrement modifiée, mais toujours savoureuse.

Du four paysan à la table des tsars

Mais comment cette pâtisserie apparemment paysanne s'est-elle transformée en un plat servi à la table des tsars ? Cela s'est probablement produit parce que la vatrouchka est devenue le mets préféré de la famille impériale. À chaque fois, les chefs russes ajoutaient quelque chose de nouveau et de grandiose à la recette classique, la rendant attrayante même parmi le grand nombre de plats plus complexes.

>>> Smetannik: le gâteau préféré des villageois russes

Il convient de noter que la vatrouchka était très populaire en Russie et en Ukraine, mais était également célèbre en Europe de l'Est. Il est possible que l'apparence de la « vatrouchka royale » ait également été influencée par les versions européennes de ce dessert, c'est pourquoi on l'appelle « vatrouchka du roi » et non « vatrouchka du tsar ». Quoi qu'il en soit, chaque pays a sa propre approche de ce plat.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Un dessert sucré mais sain

Les ingrédients sains de la vatrouchka sont dissimulés dans cette forme sucrée, qui semble à première vue nocive pour la santé. Cela peut être utile si vous la préparez pour des enfants, qui n’y verront ainsi que du feu. C'est exactement ce que nous faisons en plaçant du tvorog, un produit laitier semi-solide, entre des couches de pâte pur beurre.

La pâte de base de la vatrouchka royale est toujours une pâte brisée, mais la garniture dépend de votre imagination. La version classique de ce plat est préparée avec du tvorog et de la crème fraîche, mais aujourd’hui les femmes au foyer décorent ce gâteau avec de la confiture, des fruits, du chocolat et des saveurs particulières. Quelle que soit la façon dont vous mettez en valeur votre chef-d'œuvre culinaire, cela s'avérera incroyable car tous les ingrédients sont en parfaite harmonie les uns avec les autres.

Quatre astuces pour préparer une vatrouchka savoureuse

Avant de plonger dans le processus de cuisson lui-même, je voudrais faire quelques recommandations. Premièrement, de nombreux ingrédients sont interchangeables, ce qui est un avantage. Vous pouvez, par exemple, remplacer le sucre vanillé par de l'extrait de vanille, ou la levure chimique par du bicarbonate de soude. Deuxièmement, si vous voulez que le gâteau soit bien levé, les œufs et le sucre doivent être mélangés avec un mixeur, et la farine avec une spatule ou une fourchette. Troisièmement, lors de la cuisson de la pâte, il ne faut en aucun cas la piquer avec une fourchette ou un couteau ; sinon, vous risquez que le gâteau s'effondre. Enfin, avec le four éteint, laissez le gâteau refroidir pendant encore 10-15 minutes.

>>> Pommes au four: maîtrisez le plus sain des petits déjeuners russes

Ne perdons pas de temps précieux et passons directement à l'agréable processus de cuisson.

Ingrédients :

Olga Brovkina Olga Brovkina

Pour la pâte :

farine – 300g

sucre – 50g

½ cuillère à café de levure chimique

½ cuillère à café de sel

beurre – 100g

Pour la garniture :

fromage cottage 5-9% de matière grasse – 450g

crème fraîche – 150g

sucre – 150g

une cuillère à café du sucre vanillé

3 œufs

Préparation :

Mesurez et préparez tous les ingrédients. Prenez un saladier et mélangez la farine, le sel, le sucre et la levure chimique. Râpez le beurre réfrigéré.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Ensuite, utilisez vos mains pour mélanger rapidement les flocons de beurre avec la farine jusqu'à obtention d’une consistance de chapelure. Laissez le saladier au réfrigérateur pendant une demi-heure.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Passons maintenant à la garniture. Dans un saladier, mélangez le tvorog, la crème fraîche, le sucre, la vanille et les œufs jusqu'à obtention d’une consistance lisse.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez les ¾ de la pâte dans un moule de cuisson, en l'appuyant sur les côtés et le fond.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Versez la garniture dans le moule pour qu'elle ne touche pas les bords de la pâte.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Saupoudrez la pâte restante sur la garniture.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Placez le moule dans un four préchauffé à 180°C pendant environ 45 minutes. Une fois votre vatrouchka cuite, éteignez le four et laissez reposer le gâteau encore 15 minutes.

Olga Brovkina Olga Brovkina

Sortez le gâteau du four et laissez refroidir à température ambiante, démoulez ; coupez et servez vos invités et votre famille de tout votre cœur ! J'espère que vous l'apprécierez autant que moi !

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre guilde ultime de préparation des savoureux syrniki.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.