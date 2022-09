Recette d’une confiture russe d’abricot «frite» à la poêle

Il existe plusieurs façons de le préparer, et chacune vous donne un dessert unique.

1. Confiture traditionnelle

Il s'agit d'une façon assez laborieuse : vous devez mélanger les fruits avec beaucoup de sucre et les laisser au moins toute une nuit. Portez ensuite à ébullition la casserole de fruits confits et laissez refroidir complètement – répétez cette étape 3 ou 4 fois toutes les 8-10 heures. Ainsi, vous obtenez la confiture la plus délicate avec des fruits tendres et un sirop transparent.

2. Piatiminoutka

Un autre type est la soi-disant « piatiminoutka », ce qui signifie en russe « en 5 minutes ». Le nom parle de lui-même : c'est le moyen le plus rapide et le plus simple, idéal pour la préparation de la confiture de baies. Cependant, ce n'est peut-être pas la meilleure option pour la conservation des fruits. Vous devez bouillir les baies avec du sucre pendant 5 à 7 minutes et verser le mélange dans des bocaux. La confiture finie n'a pas la texture épaisse et sirupeuse caractéristique de la version traditionnelle, mais elle est toujours délicieuse et idéale pour l’ajouter aux yaourts, aux céréales et aux desserts.

Legion Media Legion Media

3. Confiture « сrue »

Ce type de confiture ne nécessite aucun traitement thermique. Réduisez simplement des baies ou des fruits avec un pilon, un hachoir ou un mixeur ; puis ajoutez du sucre, mélangez le tout et conservez dans des bocaux stériles et bien fermés. Cette confiture n'est pas épaisse et sirupeuse, mais fonctionne très bien comme garniture sucrée ou comme base pour le thé aux fruits et aux baies.

4. Confiture « frite »

L'une des façons les plus originales de cuisiner la confiture est de la préparer dans une poêle. C'est ce qu'on appelle l’eau confiture « frite », car vous faites littéralement cuire des fruits ou des baies avec du sucre dans une poêle. Je pense que c'est un juste milieu entre l’eau version traditionnelle qui prend du temps et celle « en 5 minutes ». Ainsi, vous obtenez essentiellement le résultat parfait en beaucoup moins de temps. Cette recette est universelle, vous pouvez donc préparer cette confiture avec n'importe quel fruit ou baie de saison – mon préféré est l'abricot, car c'est l'un des plus parfumés et riches en saveur.

Recette de confiture d'abricot dans une poêle

Ingrédients pour 3 petits bocaux :

500g d'abricots

250g de sucre

Préparation :

Choisissez des abricots bien mûrs, mais pas mous. Lavez et séchez délicatement les fruits, divisez-les en deux et retirez les noyaux.

Victoria Drey Victoria Drey

Préparez une grande casserole avec un fond épais et des bords hauts. Disposez les demi-abricots sur sa surface et saupoudrez-les de sucre.

Victoria Drey Victoria Drey

Avec une cuillère en bois, mélangez les abricots avec le sucre et mettez à feu moyen. Il est très important de ne pas cuire à feu vif, sinon, au lieu d'une confiture molle, vous obtiendrez une sucrerie dure. Faites mijoter doucement le mélange et remarquez comment les abricots commencent à rendre leur jus et le sucre se dissout. N'oubliez pas de remuer doucement le mélange de temps en temps.

Victoria Drey Victoria Drey

Une fois le sucre complètement dissous, laissez bouillir le mélange pendant 7 - 10 minutes de plus et éteignez le feu.

Victoria Drey Victoria Drey

Avant de transférer votre confiture dans des bocaux, assurez-vous de les stériliser. Tout d'abord, lavez les bocaux avec de l'eau et une petite quantité de bicarbonate de soude. Ensuite, versez 2-4 cuillères à soupe d'eau dans chaque bocal et placez au micro-ondes pendant 2 minutes à puissance maximale. Égouttez l'eau et placez les bocaux à l'envers sur une serviette en papier jusqu'à ce qu'ils soient secs.

Victoria Drey Victoria Drey

Quant aux couvercles, mettez-les dans une casserole avec 1 verre d'eau et faites bouillir pendant quelques minutes.

Victoria Drey Victoria Drey

Lorsque les bocaux sont prêts, versez-y soigneusement la confiture chaude, fermez-les hermétiquement et laissez reposer à température ambiante jusqu'à ce qu'ils refroidissent complètement.

Victoria Drey Victoria Drey

Vous pouvez maintenant profiter de la saveur de l'été russe pendant toute l'année – priatnovo appetita !

Victoria Drey Victoria Drey

