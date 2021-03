Tarte aux pommes de Carême: une alternative végétalienne à la Charlotte

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Cette année, le Grand Carême orthodoxe russe a débuté assez tard et durera jusqu'au 1er mai. C'est la période annuelle de 40 jours avant Pâques pendant laquelle les chrétiens orthodoxes renoncent aux aliments d'origine animale. Je ne suis pas vraiment ce régime de façon stricte, mais pour moi, c'est toujours une bonne occasion de faire des pâtisseries sans œufs, sans lait et sans beurre, qui, d'ailleurs, sont souvent aussi délicieuses que leurs alternatives plus grasses. Cette tarte en est un excellent exemple !

Je dirais que c’est une version du légendaire dessert russe à la pomme Charlotte (ou Charlotka), connu depuis l’époque tsariste, mais dans une version totalement végétalienne. La différence est que la pâte à Charlotte classique contient beaucoup d’œufs fouettés avec du sucre, tandis que cette tarte aux pommes « maigre » n'a pas besoin d'un seul œuf… Les recettes de pâtisserie « maigre » nécessitent généralement d'utiliser de l'eau comme base liquide pour la pâte, mais pourquoi ne pas essayer du jus de fruits ou de baies à la place ? L'ajout de pommes fraîches et sucrées directement dans la pâte donne à la tarte un goût vraiment délicieux et riche - vous ne pouvez même pas deviner qu'elle est végétalienne. L'utilisation de jus naturel exclut également l'ajout de sucre supplémentaire dans la recette - le jus et les pommes sont généralement assez sucrés.

Une autre chose que j'aime beaucoup dans cette tarte est la quantité de garniture : il y a beaucoup de pommes et peu de pâte. Ainsi, après la cuisson, vous obtenez une texture lisse et unique de pommes au four enrobées de pâte molle. J'ajoute également une généreuse poignée de baies pour enrichir la garniture - l'airelle rouge, le cassis et la framboise font parfaitement l’affaire, mais n'hésitez pas à expérimenter avec toute autre farce aux fruits et baies de votre choix.

Ingrédients :

Victoria Drey Victoria Drey

200 ml de jus de pommes sucrées

180-200 g de farine ordinaire

3 grosses pommes

70 g d’airelles rouges

60 ml d’huile végétale

1 cuillère à café de sucre vanillé / extrait

1 cuillère à café de levure chimique

1 cuillère à café de fécule de maïs

une pincée de sel

+ sucre en poudre pour saupoudrer

Préparation :

1. Dans un bol, mélangez la farine tamisée, la levure chimique et le sel - ajoutez une pincée de cannelle moulue si vous le souhaitez.

Victoria Drey Victoria Drey

2. Dans un autre grand bol, mélanger l'huile végétale sans farine avec la vanille et le jus de pomme - frais ou en pack. Si vous pensez que le jus n'est pas assez sucré, ajoutez environ 50 g de sucre et mélangez jusqu'à ce qu'il se dissolve. Ajouter les ingrédients secs dans le liquide et remuer jusqu'à obtenir une consistance lisse.

Victoria Drey Victoria Drey

3. Vous devriez obtenir une pâte assez liquide et onctueuse - laissez-la reposer pendant un moment.

Victoria Drey Victoria Drey

4. Pendant ce temps, préparez la garniture : épluchez et épépinez les pommes, puis coupez-les en fines tranches. Utilisez les pommes les plus aigres possible pour cette recette car elles donnent un goût plus riche.

Victoria Drey Victoria Drey

5. Ensuite, ajoutez les tranches de pomme et l'airelle rouge dans la pâte, mélangez doucement et réservez environ 10 minutes pour que la garniture trempe dans la pâte. Si vous utilisez des baies congelées, ne les décongelez pas avant la cuisson.

Victoria Drey Victoria Drey

6. Graissez votre moule de cuisson avec de l'huile ; saupoudrez de fécule de maïs et remplissez avec le mélange. Cuire au four à 190°C pendant environ 45 minutes. Si vous remarquez que les pommes brûlent à la surface, recouvrez la tarte d'une feuille de papier sulfurisé et continuez la cuisson.

Victoria Drey Victoria Drey

7. Laisser votre tarte refroidir à température ambiante ; saupoudrez généreusement avec du sucre en poudre et servez avec une tasse de thé noir.

Victoria Drey Victoria Drey

Priatnovo appetita !

