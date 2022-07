Recette des chtroumby, roulés «paresseux» du Kouban à la sauce tomate

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Il est difficile d'imaginer que quelqu'un ait l'idée de cuisiner des roulés pour toute la famille lorsque la chaleur estivale règne dehors. Cependant, les habitants du Kouban, une région située dans le sud de la Russie, le font en régalant leurs proches et leurs convives avec un type de roulés appelés « chtroumby ».

La cuisine du Kouban est un mélange de traditions culinaires. En regardant ce plat au nom inhabituel, vous pouvez deviner qu'il s'agit d'une combinaison de ravioles à la viande, de galouchki ukrainiennes et de strudel allemand.

Les chtroumby sont préparés à partir de farine et de viande, et leur principale particularité réside dans leur forme. Ce sont de petits roulés de viande cuits dans une sauce tomate. Ils sont qualifiés de « paresseux » parce qu’il ne faut étaler la pâte qu'une seule fois, puis former un gros roulé rempli de viande, puis le couper en cercles. Ils sont ainsi « paresseux » par rapport aux roulés ordinaires, mais vous devez quand même passer du temps (jusqu'à une heure) à les préparer. Dans tous les cas, vous serez ravi du résultat !

Lire aussi : Tous les types de pain d'épices russe (que vous devez essayer)

Une autre caractéristique distinctive de ces roulés est qu’ils ne sont pas bouillis, mais d'abord frits puis cuits dans une sauce spéciale tomate à la crème. Dans sa version estivale, ce plat doit être préparé avec des tomates fraîches savoureuses, dont cette région russe du sud est si riche. J'ai choisi les tomates les plus sucrées que j'ai pu trouver dans mon épicerie locale.

Pour préparer ces roulés, vous pouvez acheter n'importe quelle viande, mais il est préférable d'utiliser de la viande hachée mélangée. J'ai du bœuf, du porc et la partie grasse de la poitrine. Certaines familles suivent de vieilles traditions. Par exemple, elles préfèrent hacher la viande en petits morceaux avec un couperet spécial, pas un hachoir à viande, ou cuisinent le plat à la braise. Quant à moi, j'ai fait cuire les chtroumby de la manière la plus habituelle – je les ai d'abord frits, puis mijotés, et les ai servis sur la table avec une portion supplémentaire de crème aigre épaisse et d'herbes du sud parfumées. Les roulés se sont avérés vraiment délicieux !

Ingrédients pour 2 portions :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine – 170g

1 œuf

eau – 2-3 cuillères à soupe

sel – 1 cuillère à café

Pour la garniture :

viande hachée (bœuf et porc) – 250g

bacon ou poitrine de porc fumée – 40g

1 oignon

sel et poivre selon vos envies

Pour la sauce :

3 grosses tomates

1 oignon

1 carotte

1 gousse d'ail

pâte de tomate – 1 cuillère à soupe

crème aigre (30% de matière grasse) – 150ml

eau – si nécessaire

huile pour la friture

À ne pas manquer : Le loukovnik, une ancienne tarte à l’oignon végétalienne typiquement russe

Préparation :

Mettez la farine, le sel, l'œuf et deux cuillères à soupe d'eau dans un saladier et pétrissez la pâte avec vos mains ou avec un mélangeur. Ajoutez-y une troisième cuillère à soupe d'eau si nécessaire. Pour plus d'élasticité, pétrissez la pâte au batteur pendant 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pendant que la pâte est pétrie, préparons notre sauce. Hachez finement l'oignon et la carotte et faites-les revenir dans l'huile végétale.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y la pâte de tomate.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez-y la pulpe de tomate (pour l'extraire, râpez les tomates au-dessus de la poêle – la peau reste alors à la surface de la râpe).

Yulia Mulino Yulia Mulino

Cuisez la sauce pendant un moment, puis ajoutez-y la crème aigre et l'eau et laissez-la mijoter.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lorsque la pâte devient homogène, mettez-la de côté pendant 15 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez tous les ingrédients dans un hachoir à viande. J'ai essayé de hacher finement le bacon et l'oignon avec un couteau, comme on le faisait autrefois.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez la pâte en une couche rectangulaire de 1,5 mm d'épaisseur.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répartissez la garniture uniformément dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Roulez-la en un rouleau serré et collez ses bords sur le dessus.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez-le en morceaux d'un diamètre de 2,5-3cm.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Farinez-les pour qu'ils gardent leur forme lors de la cuisson dans la sauce.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez de l'eau à la sauce si nécessaire.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites frire les rouleaux jusqu'à ce qu'ils soient dorés.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Versez la sauce sur les chtroumby, ajoutez l'ail, du laurier, vérifiez le niveau de sel et de poivre et faites-les cuire pendant 30 minutes sous un couvercle à feu doux pour les empêcher de brûler.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Servez le plat immédiatement, encore chaud, accompagné de sauce ou de crème aigre et d'herbes fraîches.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Dans cet autre article, nous vous expliquions comment cuisiner d’époustouflantes crêpes russes à la viande hachée.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.