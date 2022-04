Comment cuisiner d’époustouflantes crêpes russes à la viande hachée?

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Les blinis sont connus comme l'un des principaux plats traditionnels russes. Il existe de nombreuses variantes : sucrées, salées, avec une garniture, mais aussi des gâteaux, tartes et rouleaux en crêpes. Tous peuvent être servis avec toutes sortes d’accompagnements, de la crème aigre et du miel, en passant par le caviar.

Les crêpes fourrées ont toujours été quelque chose de particulier pour moi. Il en existe deux types dans notre famille : les sucrées au tvorog (fromage cottage) vanillé et les salées à la viande hachée. Depuis l'enfance, je m'en souviens comme d'un plat de fête spécial.

À ma grande surprise, lorsque j'ai parlé des crêpes à ma mère, j'ai appris que ce plat avait un concept différent à l'époque soviétique et, probablement, avant. Il était en effet alors composé de restes de repas. En fait, à la fin de Maslenitsa, la semaine où les gens mangent des blinis tous les jours, il finissait toujours pas en rester. Les consommer le jour suivant était assez ennuyeux après en avoir savouré autant, c'est pourquoi des astuces culinaires étaient appliquées. Ma grand-mère et ma mère avaient par exemple l'habitude de faire cuire un bouillon de viande pour la soupe, de retirer la viande, de la hacher et de l'utiliser comme garniture pour des blinis. Tous les arômes du bouillon passaient à la viande, la rendant plus savoureuse.

Depuis que j’ai appris à maîtriser tous ces aspects des blinis fourrés, j'ai développé mes propres méthodes. Tout d'abord, je fais toujours des blinis fins et souples, afin qu'il soit plus facile d'envelopper la garniture. L'eau bouillie dans la pâte aide à obtenir cet effet. Ensuite, j'humidifie la farce avec des oignons frits et une partie grasse du jambon, ce qui la rend encore plus juteuse. Nous servons habituellement les blinis farcis à la viande avec de la crème aigre pour ajouter un accent frais au plat. Ma famille apprécie les saveurs époustouflantes des blinis et du jambon fumé lorsqu'il fait froid dehors.

Ingrédients pour la pâte :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Lait – 350ml

Farine – 220g

Eau bouillante – 100ml

Œuf – 1

Sucre – 2 cuillères à soupe

Sel – ½ cuillère à café

Huile de tournesol raffinée – 2 cuillères à soupe

Ingrédients pour la garniture :

Viande hachée – 400g

Oignon – 1

Jambon gras (fumé) – 70-100g

Ail

Poivre noir

Sel

Épices

Huile

Préparation :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélangez le lait, l’œuf, le sucre et le sel dans un saladier.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez la farine en la tamisant.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laissez la pâte reposer pendant que vous préparez la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Coupez l'oignon en petits cubes et faites-le frire jusqu'à ce qu'il soit tendre et doré.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez la viande hachée et faites-la frire jusqu'à ce qu'elle soit cuite.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour obtenir une farce tendre, hachez cette viande et les cubes d’oignon avec le jambon dans un robot. Ajoutez les épices et une gousse d'ail écrasée, puis faites frire à nouveau dans la poêle pendant 2 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Ajoutez l'eau bouillante et l'huile à la pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites frire les blinis sur une poêle chaude, en utilisant un peu d'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Enfermez la garniture dans les blinis, en formant de petites enveloppes postales. Les crêpes ne sont cependant pas encore prêtes !

Yulia Mulino Yulia Mulino

Utilisez la même poêle pour faire frire vos blinis. Vous pouvez aussi ajouter quelques morceaux de jambon.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Vos blinis farcis à la viande sont enfin prêts à être dégustés !

Yulia Mulino Yulia Mulino

Priatnovo appetita !

Dans cet autre article, retrouvez notre recette de crêpes russes multicolores.

Chers lecteurs,

Notre site web et nos comptes sur les réseaux sociaux sont menacés de restriction ou d'interdiction, en raison des circonstances actuelles. Par conséquent, afin de rester informés de nos derniers contenus, il vous est possible de :

Vous abonner à notre canal Telegram

Vous abonner à notre newsletter hebdomadaire par courriel

Activer les notifications sur notre site web

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.