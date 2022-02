Gros plan sur l'amour des Russes pour l'aneth

Si en Amérique, on utilise activement de la coriandre, en France et en Italie - du basilic et du persil, en Russie, l'herbe la plus populaire est l'aneth. Découvrons pourquoi elle jouit d’un tel succès et ce que les étrangers en pensent.

La tradition consistant à ajouter des herbes fraîches hachées à divers plats est originaire de Russie centrale, probablement de la région du Caucase. Il est de coutume de servir des bouquets d'aneth, de coriandre et de persil avec des cornichons et des fromages.

« Quand j'étais dans un sanatorium à Maïkop (Adyguée), les cuisiniers ajoutaient de l'aneth à absolument tout, même aux carottes râpées. Pas un seul plat ne pouvait éviter cela ! », explique Olga à propos de ses vacances dans les contreforts du Caucase.

Ces plats avec lesquels l'aneth se marie

« Vous ne pouvez jamais mettre trop d'aneth, plaisante le chef italien Mirko Zago. Pour un Russe, l'aneth, comme le persil pour un Italien, est une sorte de tradition. Si nous parlons de la cuisine russe, alors l'aneth en grande quantité se marie bien avec les pommes de terre, les soupes et convient également comme complément à la marinade de saumon ».

De plus, l'aneth est activement ajouté aux salades de légumes frais et aux salades traditionnelles du Nouvel An avec de la mayonnaise - Hareng sous un manteau de fourrure, Mimosa, et autres. Les entrées avec des œufs, du caviar ou du hareng sont invariablement décorées d'un brin d'aneth. Il est ajouté aux crêpes et dans la garniture des pirojkis. Il est séché, congelé et utilisé dans les conserves de légumes. Et on en mange aussi en buvant un verre de vodka.

« Il y a peu de choses qui ne peuvent pas être améliorées avec un peu d'aneth. Sauf les sucreries », a écrit notre lectrice américaine, Nora, après avoir vu une photo d'un katyk tatar à l'aneth (une boisson à base de lait cuit).

En Russie, les produits laitiers sont souvent associés à de l'aneth. Qu'il suffise de rappeler la soupe okrochka à base de kéfir. Ou les raviolis au fromage blanc et à l'aneth.

Est-il consommé uniquement en Russie ?

Cependant, l'aneth n'est pas un monopole de la cuisine russe. Cette herbe est également appréciée en Bulgarie, en Serbie, en Suède et au Canada. Dans ces deux derniers pays, l'aneth est principalement consommé avec le saumon. Et la moutarde à l'aneth d'Ikea a séduit depuis longtemps les clients du monde entier…

« Oui, l'aneth est également courant en Suède, mais la Russie est plus extrême à cet égard. J'ai rencontré de l'aneth avec un barbecue et généralement avec n'importe quoi », écrit notre lecteur Jonathan.

En France, les cuisiniers utilisent activement le fenouil - le parent le plus proche de l'aneth. Cependant, ils préfèrent cuire les tubercules et les parties vertes de la plante. Dans la cuisine italienne, les graines de fenouil sont ajoutées aux marinades pour les légumes, ainsi que dans la préparation de desserts et de boissons relevées.

Pourquoi les gens mangent-ils beaucoup d'aneth en Russie ?

Premièrement, l'aneth a un arôme prononcé qui rend n'importe quel plat plus savoureux. Par exemple, de l'aneth frais est ajouté aux raviolis pour rendre la garniture de viande hachée plus fondante.

Deuxièmement, l'aneth est facile à cultiver. Comme Natalia l'a écrit sur le forum : « C'est plutôt difficile de trouver un endroit où il ne pousserait pas. Sauf dans la zone arctique. Il pousse magnifiquement ici en Sibérie, parfois nous l'arrachons comme une mauvaise herbe ».

Etant donné que les fruits et légumes frais étaient rares en URSS pendant de nombreuses années, l'aneth pouvait compenser le manque de vitamines. Les scientifiques affirment qu'il a des propriétés santé, notamment pour l’appareil digestif et les vaisseaux sanguins.

L'eau d'aneth est recommandée pour les bébés ayant des coliques et les jeunes mamans pendant l'allaitement. Cependant, on la prépare de différentes manières - la version disponible en pharmacie est à base de fenouil, celle faite maison de graines d'aneth ou d’aneth frais. On peut donc dire que l'aneth pénètre dans le corps des Russes avec le lait maternel.

Que disent les étrangers de l'aneth ?

En voyant une photo d'œufs brouillés saupoudrés d'aneth, notre lecteur américain Andrew s'est exclamé : « Vous avez oublié les œufs ! ». L'aneth était effectivement en grande quantité, mais il n’y en avait pas tant que ça. Selon les normes russes, bien sûr…

« J'ai essayé de nombreux plats différents dans le centre de la Russie, le Sud et le Caucase, et beaucoup d'entre eux étaient à l'aneth, explique Rene d'Allemagne. Les parents de sa femme vivent dans le territoire de Krasnodar, il visite donc la Russie chaque année. Par exemple, les pommes de terre à l'aneth, la viande, la salade à l'aneth frais, les tomates salées… En Allemagne, nous n'aimons pas autant l'aneth. Je pense que les végétaliens en mangent davantage dans les salades ».

« Les Russes ajoutent juste la bonne quantité d'aneth, et il peut même ne pas y en avoir assez dans certains plats. Les herbes fraîches, y compris l'aneth, donnent de la fraîcheur aux plats, et son goût rappelle l'enfance et les traditions, explique le chef serbe Boris Jovanovic. L'aneth se trouve de plus en plus souvent dans les restaurants, pas seulement sous sa forme classique. Dans un restaurant, par exemple, on prépare du gel à l'aneth et on l'utilise pour décorer des plats. C'est tendance actuellement ! »

