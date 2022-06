En images: sept plats étonnants de la cuisine de rue arctique

À Mourmansk, la plus grande ville au-dessus du cercle polaire, les cafés locaux ont réinventé le concept de cuisine de rue, en incluant une saveur «arctique» aux pirojkis, ces petits chaussons, et blinis.

La « streetfood » arctique contemporaine a pris le meilleur de la gastronomie traditionnelle des peuples nordiques et en présente une nouvelle interprétation. À Mourmansk et dans les villes voisines situées dans cette zone septentrionale de Russie, l’on peut déguster des plats de rue insolites lors de festivals et foires locaux.

Beliach au crabe

Le beliach est l’un des plats les plus populaires pour une collation rapide en Russie. D’habitude, il s’agit d’une tourte frite, généralement farcie de viande hachée. Cependant, à Mourmansk, l’on peut trouver du beliach avec du crabe. Ce plat revisité est proposé par le restaurant local Gray Goose qui se spécialise dans la cuisine arctique, en particulier pour les foires urbaines locales. Or,il y a toujours d’énormes files d’attente devant leurs camions-restaurants ! D’ailleurs, le beliach au crabe a remporté le premier prix au festival gastronomique Arctic Cinema Cuisine, qui s’est tenu à Mourmansk fin mai 2022.

Zaïébourikha

Ce mot, à première vue imprononçable, désigne un plat qui se situe entre le ragoût de poisson et la soupe. La zaïébourikha est un plat traditionnel de la cuisine du peuple pomor. Il s’agit de poisson bouilli (le plus souvent de la morue) avec des pommes de terre, des carottes, des oignons et parfois avec du bouillon. Vous pouvez le trouver au menu du complexe touristique Teriberski Bereg sur la côte de la mer de Barents et le goûter également aux foires de Mourmansk au format de la cuisine de rue. C’est un mets très nordique, qui aide à se réchauffer par temps froid.

Deer (Renne) Stroganoff

Le célèbre plat russe du bœuf Stroganoff a été revisité en une version nordique avec du gibier. Les créateurs du camion-restaurant à hamburger Mr Black de Zapoliarny ont élaboré ce plat spécialement pour les évènements de cette ville. La recette parait simple : une couche de purée de pommes de terre, des tranches de venaison dans une sauce crémeuse, des airelles et des cornichons tranchés. Le tout est servi dans une boîte en carton ronde, de la même façon que pour les poke bowls.

Iaguelioj

En fait, le iaguel (lichen) est la base de l’alimentation du renne,mais s’avère aussi très populaire auprès de la cuisine septentrionale. Un plat appelé iaguelioj (« hérisson de lichen ») est l’une des spécialités que l’on peut déguster à la station de ski de Poliarnié Zori (« Aurores polaires ») et comme nourriture de rue dans la région de Mourmansk. Les iaguelioj sont des boulettes rissolées dans du lichen pané avec une garniture de fromage fondu et des crevettes, des pétonclesou des baies de plaquebières.

Pochette de Barents

La mer de Barents offre aux habitants de Mourmansk de nombreux fruits de mer du Nord. Cela a inspiré Friendchef, fabricant de produits alimentaires local se spécialisant dans une nouvelle cuisine nordique, à proposer un sandwich peu banal. Appelé pochette de Barents, il se présente sous la forme d’un pain à la farine de seigle avec du foie de morue, du crabe frit dans du beurre avec de l'ail et du jus de citron, accompagné de pommes de terre, d'un œuf et d'une sauce à la crème sure et à la moutarde. Les sandwichs sont vendus sur leur menu habituel, tout comme dans les food trucks aux foires.

Crêpes nordiques

Dans la ville de Zapoliarny, il y a un café sur roues appelé Maison des crêpes Arôme du Nord, qui est un participant permanent à toute foire de la région de Mourmansk. Ils y font cuire des blinis russes avec une variété de garnitures arctiques. Les plus populaires sont justement celles baptisées Arôme du Nord avec de la venaison, Ange du Nord avec des crevettes, Richesse de l’Arctique avec du caviar et des canneberges, et Aurores boréales avec des myrtilles et des fraises. Vous ne les goûterez nulle part ailleurs ça c’est sûr !

Soupe au poisson des Samis

Les Samis sont un peuple autochtone du Nord de la Russie, engagé dans l'élevage de rennes et la pêche. L’un de ses plats les plus populaires est une soupe de poisson. Contrairement aux autres soupes appelées en Russie oukha (qui se constituent de poissons et légumes), celle-ci est remplie de baies, principalement des mûres et des myrtilles. Il est de coutume de manger d'abord le poisson, puis de boire le bouillon.

Dans cet autre article, découvrez l’igunaq, ce plat de l’Arctique russe qui peut vous tuer si vous n’y êtes pas immunisé.

