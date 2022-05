Dix ustensiles de cuisine insolites mais répandus en Russie

Comment faire cuire des ravioles à l'aide d'un pistolet et pourquoi un pichet pour kvas a-t-il un trou au milieu? Jetez un coup d'œil à ces ustensiles de cuisine inhabituels, qui étaient utilisés en URSS et qui sont encore répandus dans la Russie d'aujourd'hui.

Setchka

Vous savez probablement que les Russes sont de grands fans de chou fermenté, et beaucoup d'entre eux en préparent à la maison, comme le faisaient autrefois leurs ancêtres. À première vue, il est difficile de dire à quoi est destiné cet ustensile, mais en fait sa tâche est d’hacher finement le chou. La setchka (également appelé « tiapka ») est un couteau semi-circulaire pointu avec un manche en bois. Ce gadget peut être rarement trouvé dans les cuisines russes modernes, même s'il a toujours ses fans.

« Pistolet » pour la préparation des pelmenis

Alexandre Ovtchinnikov/TASS Alexandre Ovtchinnikov/TASS

La cuisson des pelmenis (ravioles russes) traditionnels prend plusieurs heures. Cependant, à l'époque soviétique, ont été inventés plusieurs ustensiles de cuisine pour faciliter cette tâche. Voici, par exemple, un « pistolet » spécialement conçu à cet effet. Cela fonctionne comme suit : vous devez étaler la pâte et la diviser en deux parties, tracez les cercles des futures ravioles avec un « pistolet » sur la première, puis mettez une cuillère à café de viande hachée sur chaque cercle, recouvrez-les avec la deuxième partie de la pâte sur le dessus, puis découpez les pelmenis. Cela semble étrange, mais visuellement tout est beaucoup plus simple.

Moule pour la préparation des ravioles

Legion Media Legion Media

De tels ustensiles de cuisine sont beaucoup plus courants aujourd'hui que les « pistolets », et aident également à cuire un grand nombre de ravioles à la fois. Ils peuvent avoir différentes tailles et conviennent non seulement à la préparation de pelmenis, mais également à celle des mantys (ravioles préparées à la vapeur). Quoi qu'il en soit, tout type de ravioles fait avec leur aide s'avère être un peu anguleux...

Cafetière de voiture

Boris Kriсhtoul/TASS Boris Kriсhtoul/TASS

Cet ustensile plutôt rare a été produit en URSS dans les années 1970 et 1980 pour les amateurs de café. Sa particularité est qu'il était alimenté à l'électricité par l'allume-cigare. En plus de la cafetière, ce gadget était également livré avec deux petites tasses. Les instructions indiquaient que le café pouvait être préparé même en conduisant !

Grill électrique inhabituel

Zhan Graubits/TASS Zhan Graubits/TASS

Chaque printemps, les Russes ouvrent la saison des barbecues : ils se réunissent dans leurs datchas avec amis et parents pour faire cuire de la viande sur le grill. Mais que se passe-t-il si vous ne pouvez pas vous rendre en pleine nature ? Dans ce cas, les inventeurs soviétiques ont créé un grill électrique inhabituel qui convient à la préparation des « chachliks » à l'intérieur !

Samovar électrique

Andreï Solomonov/Sputnik Andreï Solomonov/Sputnik

Les premiers samovars sont apparus dans le pays au milieu du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on les trouve rarement dans les appartements des citadins, mais ils sont toujours appréciés par les habitants de la Russie. De vrais samovars peuvent être achetés à n'importe quelle foire ; mais pour ceux qui ont du mal à utiliser une telle « bouilloire » dans un appartement, il existe des analogues électriques de forme similaire.

Pichets pour kvas

Vladimir Viatkine/Sputnik Vladimir Viatkine/Sputnik

Cela peut vous sembler étrange de faire du soda à partir de pain, mais le kvas est l'une des boissons les plus populaires parmi les Russes, et ce, depuis des temps anciens. Il est rafraîchissant dans la chaleur de l'été et doit être bu froid. Autrefois, cette boisson non-alcoolisée était servie dans des pichets inhabituels appelés « kvasniki ». Le trou au centre a été prévu pour la glace afin de garder la boisson froide. Ces pichets sont encore fabriqués aujourd'hui, mais ils sont plus populaires comme souvenirs, car tout le monde a des réfrigérateurs.

Orechnitsa

Legion Media Legion Media

Cet ustensile de cuisine soviétique semblable à un gaufrier est appelé « orechnitsa » (du mot russe « orekh », qui signifie « noix ») et était l'un des articles les plus populaires dans toute cuisine soviétique. Or, l’on peut encore le trouver dans de nombreux appartements russes ! C'est un peu comme une poêle à double face pour cuire des biscuits. Dans les « moitiés » obtenues à l'aide de cet appareil, vous devez ajouter du lait concentré bouilli, puis former les « noix ». Une version plus rare de cet ustensile a un gaufrier pour préparer des biscuits en forme de champignons.

Mantyvarka

Legion Media Legion Media

Les grandes ravioles cuites à la vapeur appelées « mantys », que nous avons mentionnées ci-dessus, sont un plat traditionnel d’Asie centrale qui est entré dans la cuisine soviétique et qui est toujours très populaire parmi les Russes. Pour faciliter le processus de sa préparation, en Union soviétique, a été inventé un cuiseur à vapeur spécial appelé « mantyvarka » (littéralement « cuiseur à mantys »). Au niveau de sa conception, ce gadget de cuisine ressemble beaucoup à son « ancêtre », mais contient plus de niveaux et possède également un trou au milieu pour une meilleure circulation de la vapeur.

Séparateur d'œufs

Ce gadget inhabituel était utilisé à l'époque soviétique pour séparer les blancs des jaunes. Le jaune reste dans son réservoir, tandis que le blanc coule dans un bol.

