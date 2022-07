Le loukovnik, une ancienne tarte à l’oignon végétalienne typiquement russe  

Si vous n'aimez pas les oignons, ce plat pourrait bien vous faire changer d'avis. Vous n'avez probablement jamais essayé cette tarte en couches délicate et délicieuse avec sa garniture à l'oignon.

La première mention officielle du loukovnik se trouve dans un livre du XVIe siècle détaillant la vie quotidienne des ménages en Russie. Le Domostroï, qui a été publié pour la première fois à l'époque d'Ivan le Terrible, répertorie le loukovnik parmi les plats végétariens acceptables pendant le Carême. L'absence de produits laitiers et de viande dans la recette ne signifiait pas que le plat était moins savoureux. Au contraire, c'était même un avantage. La simplicité et une quantité minimale d'ingrédients permettent de profiter pleinement de la saveur principale du plat.

Le loukovnik est une tarte fermée à plusieurs couches. Comme la pâte est à base d'eau et d'huile végétale, elle est assez malléable, facile à démouler et ne colle pas aux mains.

À quoi ressemblait exactement cette tarte dans le passé, personne ne le sait. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de formes de tartes à l'oignon. La version classique est une tarte ronde ou rectangulaire à plusieurs étages. Ces tartes sont décorées d'ornements en pâte en forme de brindilles, de feuilles ou de fleurs.

Un nouveau type récent de stylisation de cette tarte est apparu, sous forme de rouleaux. Les pains plats de pâte crue sont recouverts d'une garniture à l'oignon, coupés transversalement en 8 ou 12 morceaux, enroulés et soigneusement placés dans un moule.

Pour la garniture, les ménagères modernes utilisent non seulement des oignons, mais aussi des oignons verts ou des poireaux. J'ai utilisé la version classique avec des oignons blancs. Pour une touche spéciale, j'ai ajouté de la poudre de fenugrec à la garniture.

La tarte semble complexe, mais elle est assez facile à faire. Et, bien sûr, ce plat est délicieux, même le lendemain, s'il en reste.

Ingrédients pour 6 portions (moule de 18 cm) :

Yulia Mulino Yulia Mulino

Pour la pâte :

farine - 330g

amidon - 1 cuillère à soupe

eau - 150ml

huile de tournesol - 40g

levure sèche - 6g

sucre - 1 cuillère à soupe

sel - 1 cuillère à café

Pour le remplissage :

oignons - 800g

sel, poivre noir, fenugrec - au goût

huile de tournesol pour la friture

Préparation :

Dissoudre la levure et le sucre dans l'eau tiède. Ajouter l'huile.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Mélanger la farine avec le sel et l'amidon et l'ajouter à l'eau. Pétrir la pâte au mixeur. Continuer à pétrir la pâte environ 15 minutes jusqu'à ce qu'elle devienne élastique.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Couvrez la pâte avec un torchon et laissez-la lever pendant que vous préparez la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Éplucher et émincer finement les oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faire revenir les oignons dans l'huile jusqu'à ce qu'ils soient translucides et dorés en remuant constamment. Cela peut prendre 25 à 30 minutes. Saler, poivrer et ajouter du fenugrec si désiré. Laisser refroidir les oignons.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Diviser la pâte en 6 morceaux : 4 morceaux égaux, un plus grand pour le fond, un plus petit pour la décoration.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Graisser un plat allant au four avec de l'huile. Aplatissez le plus gros morceau de pâte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Placez-le délicatement dans le moule en formant un rebord haut.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Répartir la garniture sur cette première « feuille ».

Yulia Mulino Yulia Mulino

Étalez une des quatre boules égales avec un rouleau à pâtisserie. Placez sur la garniture.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Faites de même avec les deux autres boules et pliez les bords à la fin. (Dans le processus, j'ai obtenu des pains plats assez fins et élastiques. J'ai coupé les bords. Il me restait donc de la pâte pour une couche supplémentaire.)

Yulia Mulino Yulia Mulino

En plaçant la dernière couche, appuyez sur la tarte et scellez les trous.

Yulia Mulino Yulia Mulino

À partir de la plus petite boule, si vous le souhaitez, réalisez une décoration en forme de feuilles. Badigeonner la tarte d'huile de tournesol. Mettez-la dans un four préchauffé à 190°С pendant 50-60 minutes.

Yulia Mulino Yulia Mulino

Laisser refroidir la tarte.

Yulia Mulino Yulia Mulino

La tarte est délicieuse quand elle est tiède, mais elle est aussi savoureuse froide. La tarte loukovnik est excellente comme apéritif, ainsi que pour accompagner une soupe ou une salade. Vous pouvez également l'emporter facilement avec vous lors d'un pique-nique. Bon appétit !

