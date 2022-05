Les types de nourriture en conserve soviétique les plus insolites

Suivez Russia Beyond sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Selon le principal livre culinaire de l’URSS, celui de nourriture savoureuse et saine, à partir de 1937, on dénombrait environ 700 types de conserves en Union soviétique. Nous avons déjà parlé de l'eau en conserve, qui, à l'époque soviétique, était nécessaire en cas d'urgence pour les marins et les sous-mariniers, mais ce n'étaient pas les seules canettes inhabituelles de l'époque.

Bouillie de sarrasin

Probablement nulle part dans le monde le sarrasin n'est aussi populaire qu'en Russie. Il est consommé sous diverses formes, avec du sucre et du sel, et on en fait même des escalopes. Bien que le sarrasin puisse être bouilli rapidement ou préparé à l’étuvée, cette céréale en conserve se trouvait souvent dans les rayons des magasins soviétiques. Le plus souvent, ce produit était mélangé avec du porc ou du bœuf. Les touristes en étaient les principaux consommateurs - une telle bouillie pouvait facilement caler la faim après de longues randonnées, et pouvait être réchauffée directement dans son bocal au bain-marie pendant 10 minutes. Dans le peuple, on l'appelait « petit-déjeuner du touriste » (parfois, des conserves portant ce nom contenaient du ragoût de viande ou des boulettes de poisson). La composition était à base d’ingrédients naturels, et la boîte pouvait être conservée pendant deux ans. La bouillie en conserve - pas seulement celle de sarrasin, mais aussi d'orge et de riz - est vendue encore aujourd'hui.

Sève de bouleau

La collecte de la sève de bouleau était le passe-temps favori de nombreux citoyens soviétiques (certains s’y adonnent aujourd’hui encore avec plaisir). Mais s’ils n’avaient aucune envie d'aller aux aurores dans la forêt printanière, la sève de bouleau pouvait être trouvée dans le magasin le plus proche. Parfois, il était vendu à la pression, comme aujourd'hui les boissons gazeuses dans les aires de restauration, et à d’autres endroits directement en boîte de conserve.

Pâtes en conserve

Les pâtes en conserve ont été conçues pour résoudre le problème de « l'esclavage de la cuisine ». Ces produits semi-finis ont été répertoriés dans le catalogue des conserves à la fin des années 1950, et ils étaient produits directement avec de la viande. Dans les rayons d’alors, on trouvait des pâtes en conserve avec du bœuf, du porc, du pâté de poulet et du ragoût de poulet.

Crabe en conserve

Une grande partie de la nourriture en conserve soviétique était spécifiquement composée de poisson : sprats à l'huile, gobies à la tomate, saumon rose dans son jus… Mais à côté de cela, en URSS, on produisait également du crabe du Kamtchatka en conserve, un mets qui coûte cher aujourd'hui. Au Kamtchatka fonctionnaient des conserveries flottantes, des navires spéciaux spécialisés dans la pêche au crabe.

Viande de baleine

La chasse à la baleine a été interdite en 1987 en URSS, mais auparavant, de la viande de baleine en conserve pouvait être vue à la vente.

« J'ai goûté plusieurs fois de la viande de baleine en conserve, écrit le blogueur de Toliatti Maxime Maliavine. D'une certaine façon, cela ressemblait à un ragoût de bœuf, mais en plus tendre. Après j'ai regardé les rayons des magasins, je n'en ai plus jamais retrouvé. Elles ne sont jamais réapparues. »

Viande de krill

Le krill est un petit crustacé qui était principalement utilisé comme produit d'alimentation des animaux. Mais en URSS, à la fin des années 1960, quelqu’un a eu l'idée d'en faire une pâte « océan » et de la viande en conserve ; au début, beaucoup ne comprenaient pas du tout quoi cuisiner à partir de krill, mais grâce à la publicité ils ont fini par essayer. Le résultat était une pâte excellente et saine à étaler sur un sandwich. La composition était naturelle - uniquement du krill et du sel. La viande de krill ressemble à de nombreuses crevettes miniatures, et le goût est plus salé et « poissonneux ». Les amateurs de fruits de mer apprécieront.

Cucumaria

L'un des aliments soviétiques les plus étranges (quoique très populaires) est la cucumaria, ou concombre de mer. Il est peu ragoûtant, mais ce mollusque aidera ceux qui ont des problèmes de glande thyroïde. Il était extrêmement rare d'en voir du frais, mais la cucumaria en conserve apparaissait périodiquement dans les rayons poissonnerie.

Poivrons farcis

Le poivron farci de riz et de viande hachée est toujours un plat incroyablement populaire en Russie. À l’époque soviétique, les poivrons farcis étaient également vendus sous forme de produit semi-fini, qu’il suffisait de réchauffer pour être servi à table.

Bortsch en bocaux

À l'époque soviétique, la soupe préférée des Russes, le bortsch, était vendue en conserve. Il était préparé selon toutes les règles de l’art : à base d’un riche bouillon de viande, avec des betteraves, du chou et des pommes de terre. En plus de cela, vous pouviez également acheter d'autres soupes russes traditionnelles - soupe aux choux en conserve, soupe de poisson et soupe au cornichon.

Betteraves

De nombreux Russes se souviennent parfaitement du goût du caviar de courge ou d'aubergine - ces aliments en conserve étaient très populaires en URSS. Cependant, en plus de ces légumes, les betteraves étaient également vendues en bocaux. Non seulement sous forme de caviar, mais aussi simplement marinées en morceaux.

