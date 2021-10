«Izba monastique»: recette de ce délicieux gâteau pyramidal russe aux cerises

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

Varenikis (ravioles russes), tartes et confitures – il existe des dizaines de recettes russes authentiques à base de cerises, et j'étais absolument sûre de connaître et d'avoir essayé de préparer tous les plats traditionnels possibles à partir de ce fruit. C'était jusqu'à ce que je tombe sur la recette du gâteau appelé « Izba monastique » – il s'est avéré que c'est l'un des desserts aux cerises les plus originaux que j'aie jamais cuisinés.

Personne ne peut dire avec certitude comment ce gâteau est apparu, mais une chose dont je suis complètement certaine, c'est qu'il n’est pas issu de la cuisine monastique. Le gâteau contient tellement d'ingrédients atypiques pour l'alimentation des moines, comme le beurre, la crème aigre, le sucre et le chocolat, que ce gâteau ne correspond guère à l'ascétisme. Cependant, beaucoup de gens l'appellent « Izba monastique » pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa forme pyramidale inhabituelle ressemble vraiment à une maison en bois traditionnelle. De plus, certains pensent qu'au début, au lieu de la garniture aux cerises, cette recette utilisait une garniture aux pruneaux, qui symbolisait les moines et leur monastère.

Quoi qu'il en soit, le gâteau est devenu très populaire et apprécié sur les tables familiales russes, non seulement grâce à son goût délicieux, mais aussi en raison de sa forme et de son apparence. Il a l'air impressionnant car il n'est pas fabriqué à partir de couches traditionnelles, mais à partir de « tubes » farcis aux cerises. La pâte brisée qui est à la base de sa recette est aussi originale : l'un de ses ingrédients principaux est la crème aigre, ce qui la rend plus douce en consistance. Une autre caractéristique importante de cette recette est l'utilisation de la crème aigre-douce russe traditionnelle, que l'on retrouve également dans d'autres desserts soviétiques et russes célèbres, tels que les gâteaux Medovik et Smetannik. Le seul inconvénient de l’« Izba monastique » est le temps qu'il faut pour la préparer, mais le résultat en vaut la peine !

Ingrédients pour la pâte brisée :

130g de beurre

350g de farine ordinaire

130g de crème aigre

100g de sucre

1 cuillère à café de levure chimique

1 pincée de sel

Ingrédients pour la crème :

300g de crème aigre

150g de crème épaisse

sucre en poudre

Ingrédients pour la garniture :

500g de cerise

50g de chocolat noir pour la décoration

Préparation :

Pour la pâte brisée, mélangez le beurre ramolli et la crème aigre dans un grand bol jusqu'à obtention d’une consistance lisse. Ajoutez le sucre et fouettez le mélange à nouveau.

Ajoutez la farine tamisée, la levure chimique et une pincée de sel et pétrissez la pâte avec une spatule puis avec les mains.

Vous devez obtenir une pâte assez épaisse et lisse qui ne colle pas à vos mains. Roulez-la en boule et laissez-la refroidir au réfrigérateur pendant environ une heure.

Pendant ce temps, préparez la garniture : retirez les noyaux des cerises fraîches et mettez-les de côté. Si vous utilisez des cerises décongelées, assurez-vous de vous débarrasser de l'excès de jus.

Revenons maintenant à notre pâte : divisez-la en 15 morceaux ronds égaux.

À partir de chaque morceau, formez un rectangle d'environ 20cm de long et 8cm de large. Placez de 8 à 10 cerises en une ligne au milieu de chaque rectangle.

Repliez les bords de la pâte pour couvrir la garniture. Assurez-vous que tous les « tubes » soient de la même taille et de la même longueur.

Placez maintenant les « tubes », fermetures vers le haut, sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier sulfurisé.

Enfournez-les à 180°C pendant 20-25 minutes, jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré. Ce n'est pas grave si la garniture aux cerises s’écoule légèrement pendant la cuisson. Une fois qu'ils sont prêts, laissez-les refroidir complètement.

Pour préparer la crème, fouettez les crèmes aigre et épaisse et autant de sucre en poudre que vous le souhaitez.

Passons à la chose la plus intrigante : l'assemblage du gâteau. Placez les 5 premiers tubes sur une grande assiette et badigeonnez-les généreusement de crème. Mettez les 4 tubes suivants sur le dessus et recouvrez-les de crème. Placez 3 tubes et ajoutez aussi la crème par-dessus. Maintenant, disposez encore 2 tubes supérieurs et recouvrez-les de crème. Enfin, placez le dernier tube par-dessus et terminez en recouvrant tout le gâteau de crème.

Enveloppez soigneusement le gâteau de tous les côtés avec du film alimentaire et laissez-le au réfrigérateur pendant au moins 5 heures, de préférence toute la nuit.

Le lendemain matin, retirez soigneusement le film alimentaire et ornez-le de chocolat noir râpé ou moulu. Servez-vous une tasse de café fort et savourez avec un grand morceau de votre chef-d'œuvre culinaire aux cerises.

Priatnovo appetita !

