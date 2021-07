Ce crumble aux fruits rouges inspiré des biscuits de babouchka

Russia Beyond désormais sur Telegram ! Pour recevoir nos articles directement sur votre appareil mobile, abonnez-vous gratuitement sur https://t.me/russiabeyond_fr

J'avais l'habitude de passer tout l'été à la campagne quand j'étais enfant, et l'un de mes souvenirs préférés était les visites aux amis de ma babouchka. Ils avaient toujours quelque chose de sucré et de savoureux pour le thé. Une fois, nous nous sommes arrêtés à un endroit inconnu, et quel plaisir ce jour-là – j’ai découvert un nouveau type de gâteau. Ils étaient solides mais émiettés avec une garniture aux baies à l'intérieur. De nombreuses années depuis ce jour, j'ai fait une tarte « nassypnoi » (saupoudrée), ou crumble. Au moment où j'en ai goûté un morceau, je me suis clairement rappelée ce jardin, le chemin avec des fleurs, une dame âgée chaleureuse et ces biscuits !

Le crumble est le plus simple que vous puissiez imaginer. Populaire dans le monde entier, ce dessert a de nombreuses versions : fruits frais et surgelés, baies, confitures ou un mélange entre ceux-ci. La consistance peut également varier. Celui qui est populaire en Russie est plus solide. Habituellement, il est cuit dans de grands plats à four, puis peut être coupé et est servi sous forme de barres carrées.

Je prépare souvent des tartes crumble à la russe, et mes enfants la connaissent sous le nom de « cookies à la confiture ». En été, j'ajoute également des baies fraîches. Cela rentre parfaitement dans le concept de « recette de babouchka » : elles font généralement beaucoup de confitures et ont des restes de l'année précédente. C'est une excellente idée de combiner de vieilles confitures avec des baies fraîches : vous faites quelque chose de vraiment bon et libérez de l'espace pour de nouvelles.

Je vous encourage à essayer de préparer cette tarte crumble à la russe ! Vous aurez probablement aussi une impression de déjà-vu de votre enfance.

Ingrédients :

moule 20 cm sur 20 cm

Pâte :

farine – 300 g

beurre - 150 g

œufs – un et un jaune

sucre - 130 g

zeste de citron

levure chimique - 1/2 cuillère à café

sel - 1/2 cuillère à café

Garniture :

confiture – 100g

baies variées – 150 - 200g

Préparation :

Mettez les ingrédients de la pâte dans le bol d’un robot.

Mélangez le tout jusqu'à obtenir des miettes.

Mettez du papier humide au fond du moule pour qu'il soit facile de retirer le gâteau.

Placez-y les 2/3 des crumbles en premier.

Étalez de la confiture sur le dessus.

Ajoutez des baies.

Saupoudrer le reste de la pâte.

Cuire le gâteau au four à 180°C pendant environ 45 minutes.

Coupez en carrés et dégustez !

