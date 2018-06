La plus irrésistible des douceurs russes: le medovik

Le medovik est un gâteau au miel populaire en Russie : très sucré, au goût riche et doté d’une histoire passionnante. La plupart des restaurants et cafés de Russie proposent différentes versions du medovik. Nous vous proposons ici sa recette originale, agrémentée d’une surprise moderne.

Le medovik, ou gâteau au miel, est depuis longtemps l’un des desserts les plus populaires de Russie, et son histoire commence au début du XIXe siècle dans les cuisines du Palais impérial de l’Empereur Alexandre Ier. Sa femme, l’impératrice Elizabeth, détestait le miel et ne supportait aucun plat en comprenant. Mais un jour, un jeune pâtissier de la cuisine impériale, n’étant pas au courant des goûts de l’Impératrice, prépara un nouveau gâteau au miel et à la crème fraîche épaisse. Elizabeth, qui ne savait pas que la recette était à base de miel, fut conquise par ce délicieux gâteau.

Lire aussi : Un «hit» russe venu de France: le gâteau Napoléon

Il existe de nombreuses versions du medovik : au lait condensé, à la crème de beurre ou à la crème anglaise. Nous vous recommandons de goûter à l’original à base de crème fraîche épaisse, celui-là même qui sut conquérir l’impératrice. Cependant, nous vous proposons une version moderne de cette recette : au lieu de préparer un seul gros medovik, pourquoi ne pas en faire plusieurs petits ? Cela vous laissera de la place pour la décoration.

Ingrédients pour les korji (galettes):

300g de farine

80–100g de beurre

100g de sucre

2 oeufs

3 cuillères à soupe de miel

1 cuillère à café de bicarbonate de soude

Ingrédients pour la crème :

500 g de crème fraîche épaisse

Un peu de vanille

Sucre selon votre goût

1. Préparez le bain-marie : placez un bol au-dessus d’une casserole d’eau bouillante, mais sans la toucher. Mélangez le beurre, le miel et le sucre dans le bol et attendez que le sucre soit complètement dissous. Ajoutez ensuite le bicarbonate de soude et battez vigoureusement jusqu’à obtenir une pâte.

Retirez le bol du bain-marie et laissez refroidir un peu. La pâte doit rester chaude. Ajoutez les œufs et mélangez sans laisser prendre.

2. Tamisez la farine et ajoutez-la progressivement à la pâte. Elle doit être fluide sans être liquide, comme sur la photographie ci-dessous.

La pâte, soit dit en passant, a une odeur de miel absolument divine. Réservez dans un sac en plastique et laissez reposer 30 minutes au frais. Pendant ce temps, préparez la crème.

3. Versez la crème fraîche épaisse dans un bol, ajoutez la vanille et le sucre selon votre goût. Si vous ne voulez pas que la crème soit très sucrée, 1,5–2 cuillères à soupe de sucre suffiront.

Battez la crème jusqu’à ce qu’elle épaississe et mettez-là au frais. Sortez la pâte du réfrigérateur et roulez-la en boule.

4. Etalez la pâte finement : n’oubliez pas qu’elle va doubler de volume une fois au four. N’oubliez pas de la percer de petits trous avec une fourchette. Cela évitera que la pâtisserie ne se craquèle dans le four.

Découpez des cercles et faites cuire pendant 3–5 minutes à 200°C.

Vous allez obtenir un très grand nombre de petits « korji » (galettes) au miel et des restes de pâte cuite.

Ne jetez pas les restes ! Et essayez de vous retenir de les manger, car ils sont délicieux. Passez-les au mixeur et laissez reposer. Vous pourrez vous en servir comme décoration.

5. Il ne vous reste plus qu’à assembler votre medovik. Une couche de korj, une couche de crème, et ainsi de suite.

Enfin, décorez les gâteaux avec les morceaux de pâte mixés, des fruits et des baies. Et voilà votre medovik russe original dans une variation moderne. Attention à ne pas dévorer tous ces délicieux gâteaux de miel à la fois !

Découvrez la zapekanka, le plat miracle qui donnera une seconde vie à vos restes.

Dans le cadre d'une utilisation des contenus de Russia Beyond, la mention des sources est obligatoire.