Un gâteau bachkir à base de vin blanc et de lait condensé à préparer chez soi

En URSS, chaque ville importante avait ses propres spécialités pour impressionner les visiteurs. Aujourd'hui, nous allons vous parler du gâteau Oufa originaire de la république de Bachkirie, célèbre non seulement pour ses lacs et ses montagnes, mais aussi pour sa cuisine locale.

La ville russe d'Oufa - la capitale de la république de Bachkirie (Bachkortostan), située à environ 1 340 km au sud-est de Moscou - a donné son nom au délicieux gâteau Oufa. Une caractéristique unique de ce gâteau réside dans le fait qu'il se compose de deux couches de pâte différentes, posées l'une sur l'autre. Cependant, n’en concluez pas trop vite que le processus de cuisson est fastidieux ou complexe. Bien au contraire, il ne faudra que 10 minutes pour mélanger les ingrédients et une heure pour le cuire. Et vous n’avez même pas à attendre tout ce temps près du four…

La pâte au beurre pour cette pâtisserie est préparée selon une recette classique simple, mais à la fin, elle est divisée en deux parties égales et mélangée avec des ingrédients supplémentaires, tels que du cacao en poudre pour la partie inférieure et du vin et des noix pour la partie supérieure. En conséquence, la couche inférieure du gâteau obtient une saveur de chocolat particulière, tandis que la couche supérieure reste blanche avec un arôme de vin à peine perceptible et une subtile odeur de vanille qui flotte dans la cuisine. De plus, l'ajout d'une grande portion de noix est un parfait accompagnement à la saveur générale de cette pâtisserie originale.

Ingrédients :

farine - 200 g

grands œufs - 2

sucre - 120 g

beurre ramolli 82,2% - 135 g

lait concentré - 50 g

sucre vanillé (ou sirop) - 10 g

levure chimique - ½ cuillère à café

cacao en poudre - 1 cuillère à soupe

noix - 60 g

vin blanc - 2 cuillères à café

Préparation :

Étant donné que la pâte ne prend pas beaucoup de temps à préparer, allumez immédiatement le four à 160 degrés Celsius.

Mesurez tous les ingrédients et préparez-les à l'emploi. Mettez le beurre ramolli ainsi que le sucre et le sucre vanillé dans un bol profond. Mélangez bien le beurre et le sucre à l'aide d'un mixeur ou mélangez pendant 2-3 minutes pour que le sucre se dissolve complètement dans le beurre.

Ajoutez les œufs dans la pâte. Il est conseillé d’ajouter un œuf à la fois ; si vous ajoutez les deux à la fois, il faudra plus de temps et d'efforts pour bien les mélanger à la pâte. Après cela, ajoutez le lait concentré et mélangez à nouveau.

Ajouter la farine et la levure chimique par portions, en mélangeant constamment jusqu'à ce que la farine soit uniformément incorporée.

Broyez les noix, mais pas en miettes, plutôt en petits morceaux. Vous pouvez prendre toutes les noix à votre goût. J’ai un penchant pour les cacahuètes, car elles sont belles et ont un goût très agréable.

Divisez la pâte en deux parties égales. Dans la première, ajoutez la poudre de cacao et dans l'autre, le vin et les noix, en gardant environ une cuillère à soupe pour décorer le gâteau par la suite. Mélangez les garnitures pour les deux parties avec une spatule ou une cuillère.

Prenez un plat de cuisson rectangulaire classique et appliquez-y de l'huile végétale à l'aide d'un pinceau ; saupoudrez ensuite un peu de farine sur la surface, puis mettez la première couche de chocolat dans le plat de cuisson.

Ensuite, posez la partie de pâte blanche (aux noix) sur le dessus ; niveler ensuite la surface du futur gâteau et saupoudrer le reste des noix.

Cuire le gâteau Oufa au four chauffé à 160 degrés Celsius pendant environ une heure et 10 minutes. Vous pouvez utiliser un simple cure-dent pour vous assurer que le gâteau est prêt. Insérez-le au centre du gâteau et il devrait en ressortir propre, sans traces de pâte.

Bon appétit !

